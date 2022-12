WCLV Program Guide 11-20-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 Pierre de la Rue: Absalon fili mi Stile Antico Harm Mundi 807595 4:51

00:07:47 Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto Op 61 Nikolaj Znaider, violin Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 60588 12:09

00:20:46 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

00:27:14 Scott Joplin: The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

00:34:39 Gustav Mahler: Symphony No. 1 Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 459610 52:29

01:31:44 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Red Cape Tango Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 13:27

01:46:19 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

01:53:46 Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 Op 6 # 1 Lara Downes, piano Steinway 30016 3:27

01:58:06 Joaquín Rodrigo: I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:01

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Domenico Gabrielli: Ricercar 6 Matt Haimovitz, piano Album: Matteo Oxingale Inc. 2018 Music: 4:12

Jocelyn Morlock: Solace ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:33

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70, B. 141: Movements 1-3 Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Greenville Symphony Association, Peace Center Concert Hall, Greenville, SC Music: 28:15

Johann Sebastian Bach: Cello Suite VI in D Major, BWV 1012: Movement 5 Gavotte I & II Matt Haimovitz, cello University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:04

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G, Op. 11 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 10:51

Olivier Messiaen: Le baiser de l'Enfant Jesus, from Vingt Regards sur l'Enfant Jesus Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 10:01

Gustav Mahler: Symphony No. 7 in E minor: Movement 1 Adagio Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:50

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 23:48

04:26:24 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

04:36:01 Giovanni Palestrina: Nunc dimittis Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 6:15

04:43:41 Grace Williams: Calm Sea in Summer English Chamber Orchestra David Atherton Lyrita 323 6:09

04:51:33 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 36:31

05:31:46 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

05:40:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:45

05:50:39 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Danse générale & Coda Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:08

05:56:14 Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 2:45

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 William Byrd: Mass for Five Voices: Agnus Dei Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:30

06:13:54 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C Op 8 # 6 Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

06:22:56 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 4:08

06:27:52 Alexander Glazunov: Novelette No. 1 Op 15 # 1 St. Petersburg String Quartet Delos 3262 6:42

06:38:57 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

06:51:53 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

06:56:36 John Philip Sousa: March 'Powhattan's Daughter' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559131 3:12

07:02:46 Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 6:01

07:11:58 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

07:21:38 Wilhelm Kaiser-Lindemann: The 12 in Bossa-nova Op 36 Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:25

07:27:41 Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 2:37

07:31:41 Erik Satie: Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

07:41:55 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

07:54:31 Duke Ellington: The River: Giggling Rapids Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 2:52

07:57:28 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:27

08:07:55 Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 7:23

08:16:37 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Helmut Walcha, organ DeutGram 4796018 9:23

08:27:11 Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:44

08:31:40 Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 4:28

08:40:49 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:57

08:51:51 Traditional: Appalachian Barn Dance Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:21

08:54:52 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

09:05:15 César Franck: Symphonic Variations Pascal Rogé, piano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:02

09:24:02 Max Steiner: Now, Voyager: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81270 5:51

09:33:16 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Two Airs & Chaconne Clara Rottsolk, soprano Les Délices Délices 2012 4:37

09:38:21 Johann Strauss Jr: Perpetual Motion Op 257 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 3:07

09:49:35 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 2:09

09:54:06 John Williams: Dracula: Night Journeys Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:27

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:33 Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 1:40

10:02:31 François Couperin: Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:26

10:07:01 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 14:49

10:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

10:32:12 John Williams: Sabrina: Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:50

10:40:20 John Williams: Dracula: Night Journeys Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:27

10:47:03 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

10:51:41 Joachim Raff: Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 24:20

11:18:12 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

11:32:35 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 8:52

11:43:03 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

11:58:07 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

12:06:28 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 15:23

12:23:39 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

12:31:53 Samuel Barber: Commando March United States Marine Band Gerard Schwarz Naxos 573121 3:34

12:38:12 Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:26

12:43:49 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

12:57:27 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

13:00:29 Claude Debussy: Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013 1:44

13:02:36 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

13:08:09 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

13:32:24 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:51

13:40:36 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:09

13:45:58 Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 9:53

13:57:44 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Norwegian Chamber Orchestra; Terje Tonnesen, conductor Album: Grieg: Complete Music For String Orchestra Bis 147 Music: 4:15

Edvard Grieg: Andante con moto for violin, cello and piano in C minor, EG 116 Arnaud Sussman, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:42

Piano Puzzler: This week's contestant is Judy Delaney from Rochester, NY Music: 7:52

Frederic Chopin: Prelude No. 4 in E minor Maurizio Pollini, piano Album: Chopin: 24 Preludes DG 413796 Music: 2:02 (excerpt)

Nanette von Schaden: Concerto for Piano and Orchestra in B flat Major Christine Schornsheim, fortepiano; L'Orfeo Baroque Orchestra; Michi Gaigg, conductor Augsburg Mozart Festival 2008, Little Golden Hall, Augsburg, Germany Album: (Private Recording) Music: 25:26

Peter Tchaikovsky: The Seasons: Movement 10 October: Autumn Song Yefim Bronfman, piano Album: Tchaikovsky: The Seasons. Balakirev: Islamey Sony 60689 Music: 4:35

Bela Bartok: Piano Concerto No. 2 in G major, Sz. 95: Movements 1 & 3 Yefim Bronfman, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 28:13

Dmitri Shostakovich: Five Pieces for Two Violins & Piano Anastasia Agapova and Sissi Zhang, violins; Choo Choo Hu, piano ASP Pre-Concert Chamber Music, Atlanta Symphony Orchestra, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 9:57

Jean Marie Leclair: Sonata en Sol-majeur Op. 3, No. 12 Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 16:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:01 Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 5:17

16:06:08 Enrique Granados: El pelele Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

16:12:53 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 11:24

16:28:41 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018 7:16

16:38:48 Randy Newman: Family Album: The Follies Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 2:13

16:42:47 Claude Debussy: Images: Gigues Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 7:19

16:52:07 John Williams: Schindler's List: Main Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:04

16:58:36 Randy Newman: Family Album: Emil Teaches Sonja Henie How to Skate Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 1:57

17:04:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 6:01

17:17:45 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:52

17:25:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

17:39:39 Antonín Dvorák: Legend No. 6 Op 59 # 6 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:41

17:47:06 Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 Op 101 # 2 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:35

17:53:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quintet No. 2 K 406 Michael Tree, viola Dover Quartet Cedille 167 6:48

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:32 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

18:28:28 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

18:37:27 Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 3:41

18:42:33 George Butterworth: Two English Idylls BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:34

18:55:06 Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Das Wandern Fritz Wunderlich, tenor DeutGram 4793449 3:02

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:45 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

19:13:28 Richard Strauss: Sinfonia domestica Op 53 Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 43:10

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices – ‘ Delights and Diversions’

Elena Mullins, soprano; Julie Andijeski, violin; Debra Nagy, oboe and recorder; Steuart Pincombe, viola da gamba; Lucas Harris, baroque guitar

I. Pleasures of Music

Marc-Antoine Charpentier: Ouverture Plaisirs de Versailles

Charpentier: Que tout cede from Plaisirs de Versailles

André Campra: Chaconne from Les Fêtes Venitiennes

Charpentier: Que mes divins concerts from Les Arts Florissants

II. Pleasure Garden

Robert de Visée: Les Sylvains de Monsieur Couperin (theorbo solo)

Marin Marais: Saillie du Jardin from 5ème Livre de pieces de viol

Jean-Baptiste de Bousset: Pourquoy, doux rossignol

III. Bacchus’ Pleasure

François Chauvon: Le Mousseux from Gamme Bacchiques (1715)

Marais, arr. Les Délices: Les Folies d’espagne after Campra: Potage à moules ;air Aimable vainqueur from Hésione



IV. The Grand Bal (music for dancing)

Joseph Bodin de Boismortier: Deuxième Balet from Balets de Village (1734)

Jean-Féry Rebel: Caractères de la danse

V. Sweet Endings

François Couperin: 1er Concert: Prélude and Allemande

after Jean-Baptiste Lully: Crème brûlée; air Quand le peril est agreeable from Atys

Couperin: 2ème Concert: Les Échos

Nicholas Bernier: Le Caffé (excerpt)

21:46:10 Pierre Danican Philidor: Suite No. 5 Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:58

21:56:51 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves Les Délices Délices 2013 1:59

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:21 Florence Price: The Oak Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 12:36

22:16:13 William Grant Still: Sahdji Eastman Chorus Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 20:19

22:39:06 Duke Ellington: New World a-Comin' Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 13:34

22:53:21 Erich Wolfgang Korngold: Die tote Stadt: Marietta's Lied Barbara Hendricks, soprano Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 5:12

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:51 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

23:04:20 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

23:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:18:59 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:37

23:21:37 Béla Bartók: Andante tranquillo from Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 9:15

23:30:52 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52

23:36:04 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:43:54 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio Op 114 Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 7:53

23:51:48 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:01

23:56:53 E. J. Moeran: Serenade in G: Air Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 2:43