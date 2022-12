WCLV Program Guide 11-18-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman, conductor; Tessa Lark, violin; Edward Arron, cello

Johannes Brahms: Concerto for Violin and Cello in A minor, Op.102

Johannes Brahms: Symphony No.2 in D major, Op.73

01:22:39 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 36:20

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Ignacio Cervantes: Danzas cubanas (selection) Jorge Luis Prats, piano Decca 001593702

02:08:53 Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 2 in b Le Concert des Nations (The Concert of Nations) Jordi Savall Alia Vox 9890

02:36:02 Federico Moreno Torroba: Puertas de Madrid Fernando Colás; Javier Grande, guitars; Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca Jorge Ledezma Bradley Verso 2013

02:55:31 Gabriela Montero: Improvisation on a Domenico Scarlatti Sontata Gabriela Montero, piano EMI Classics 00234

02:56:59 Gabriela Montero: Improvisation on Sanz's Canarios Gabriela Montero, piano EMI Classics 00234

03:00:42 Remo Pignoni: Por el sur (By the South) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:02:59 Remo Pignoni: Como queriendo (Like Loving) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:05:06 Osmar Maderna: Lluvia de estrellas (Rain of Stars) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:07:43 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F, Op. 50 Philippe Quint, violin; Orquesta Sinfónica de Mineria Carlos Miguel Prieto Avanticlassic 10362

03:18:23 Federico Garcia Lorca: Trece canciones españolas antiguas (13 Old Spanish Songs) Teresa Berganza, mezzo soprano; Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 426602

03:51:34 Ricardo Castro: Intermezzo de Atzimba Mexico City Philharmonic Orchestra Luis Herrera de la Fuente Spartacus 21004

03:58:47 Alexander Scriabin: Prelude Op 13 # 6 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 1:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 30:56

04:35:13 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 Op 18 # 2 Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

05:00:40 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

05:25:41 Joseph Haydn: Symphony No. 103 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 28:26

05:55:42 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:31 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:21

06:14:49 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

06:28:13 Maurice Ravel: Miroirs: Noctuelles Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 4:44

06:34:18 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

06:45:34 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

06:58:42 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:07:21 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

07:16:20 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4798494 09:03

07:27:38 Carl Nielsen: Seas Surrounding Denmark Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:37

07:32:04 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:16

07:42:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

07:57:46 Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 2:03

08:07:53 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

08:15:41 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 3 Gail Hennessey, oboe La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 10:58

08:28:31 Orlando Gibbons: I am the Resurrection and the life Stile Antico Harm Mundi 807555 4:21

08:33:03 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Boston Pops John Williams Philips 420178 4:21

08:42:37 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 9:42

08:53:50 Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market Chorus Royal Philharmonic Eric Rogers Decca 444786 5:34

09:03:56 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:49

09:24:49 Max Steiner: Casablanca: Suite Westminster Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 5006 7:01

09:33:21 Orlande de Lassus: Magnificat octavi toni Sistine Chapel Choir Massimo Palombella DeutGram 4795300 3:46

09:38:50 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 H 16:37 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

09:53:07 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

09:59:46 Carl Maria von Weber: Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 3:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:32 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus Leipzig Radio Choir Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 2:28

10:08:23 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

10:23:00 Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors Op 17 BBC National Orch of Wales Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:04

10:29:16 Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 4:41

10:37:38 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

10:46:07 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

10:50:35 Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments Op 4 Members of Minnesota Orchestra Edo de Waart Virgin 61460 24:28

11:16:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

11:31:32 Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins RV 551 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 9:26

11:43:46 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

11:56:23 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 3:51

12:06:26 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

12:17:28 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

12:29:45 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

12:36:11 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox Gillian Knight, contralto Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 3:37

12:42:52 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 12:35

12:57:05 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 Op 72 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 2:31

13:00:08 Marin Marais: Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

13:03:45 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595 2:32

13:08:03 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

13:31:04 Felix Mendelssohn: Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579 3:49

13:37:33 Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 6:13

13:45:16 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

13:55:43 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Bassoon and Orchestra in B flat, K 191: Rondo - Tempo di Menuetto Benjamin Kamins, bassoon; Houston Symphony; Christoph Eschenbach, conductor Album: Mozart: Wind Concerti (Wind Concertos) IMP 77 Music: 4:26

Bedrich Smetana: From My Homeland (Z domoviny) Duo for Violin and piano Martin Chalifour, violin; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:45

Erich Korngold (arr. Patrick Russ): Suite from the Sea Hawk Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 18:31

Luigi Bassi: Concert Fantasia on Motives From Rigoletto Ronaldo Rolim, piano; Sam Boutris, clarinet Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY Music: 11:54

Dalal, (arr. Angele Dubeau): Eos La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 4:21

William Grant Still: Suite for Violin and Piano Randall Goosby, violin; Zhu Wang, piano Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delhi, NY Music: 13:10

Jean Michel Blais, Bate Devon (arr. Angele Dubeau): Nostos La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 3:53

Ludovico Einaudi (arr. Angele Dubeau): Night La Pieta; Angele Dubeau, violin and leader Album: Pulsations Analekta 8748 Music: 4:35

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046 Daniel Phillips, Cho-Liang Lin, Danbi Um, violins; Colin Carr, cello; Joseph Conyers, double-bass; Mark Holloway, viola; Kenneth Weiss, harpsichord; Randall Ellis, Stephen Taylor, James Austin Smith, oboes; Peter Kolkay, bassoon; Jennifer Montone, Julie Landsman, horns CMSLC and UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 18:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:51 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 5:32

16:06:38 Igor Stravinsky: Pastorale Joseph Silverstein, violin Boston Sym Chamber Players DeutGram 463667 2:51

16:12:04 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

16:29:07 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

16:36:13 Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto Pinchas Zukerman, viola National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:32

16:41:48 Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 Op 80 Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 7:32

16:52:07 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:09

16:57:38 Isaac Albéniz: Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007 2:57

17:04:14 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

17:12:35 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 WAB 107 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 09:43

17:24:33 Béla Bartók: Rhapsody No. 1 Kyung Wha Chung, violin City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54211 10:00

17:38:28 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

17:45:26 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:13

17:52:17 Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 6:30

17:59:14 Thomas Morley: Though Philomela lost her love King's Singers EMI 63052 0:54

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:50 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 15:03

18:25:54 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:54

18:34:05 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:27

18:39:31 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

18:54:23 John Williams: Far and Away: Donnybrook Fair Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:43 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 20:51

19:25:13 Edvard Grieg: Symphonic Dances Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 31:03

19:58:35 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 28 Op 62 # 4 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:36 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

20:11:11 Wolfgang Amadeus Mozart: A Musical Joke K 522 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 23:02

20:35:40 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420485 20:36

20:57:14 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

21:02:23 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:38

21:23:28 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

21:31:19 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

21:42:00 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

21:48:06 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 46:30

22:35:27 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D F 64 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 10:30

22:48:50 William Grant Still: Mother and Child Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:18

22:57:04 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12 # 3 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:49

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 16:35

23:18:56 Andrés Segovia: Estudio sin luz Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:50

23:22:47 Anonymous: Ballad 'Johnny Faa' Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:46

23:26:33 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:35:35 John Field: Nocturne No. 13 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:52

23:41:27 Samuel Barber: Andante from Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 9:04

23:50:31 Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials Per Flemström, flute Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 2:46

23:54:09 Traditional: Cockles and Mussels John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:23

23:57:51 Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El noi de la mare' Christopher Parkening, guitar EMI 56730 2:06