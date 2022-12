WCLV Program Guide 11-14-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:45 Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60149 7:16

00:10:18 Aaron Copland: Two Pieces for String Quartet Brodsky Quartet Chandos 10801 9:53

00:21:06 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

00:30:20 Maurice Ravel: La valse Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

00:43:45 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 40:56

01:28:57 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43711 13:31

01:44:40 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:19

01:53:48 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Frideric Handel: Giulio Cesare: V'adoro, pupille (I adore you, dear eyes) Eugenia Zukerman, flute; Dennis Helmrich, piano Album: Aria Delos 3209 Music: 4:32

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D major, Op. 73 (Selected Movements) Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, NY Music: 20:32

Piano Puzzler: This week's contestant is Alex Strong from Bloomington, IN Music: 7:07

Maurice Ravel: Mother Goose (Ma mere l'oye): Conversation between Beauty and the Beast Bergen Philharmonic Orchestra; Dmitri Kitayenko, conductor Album: The Sorcerer's Apprentice Virgin 91471 Music: 4:33 (excerpt)

Marin Marais: Les Folias d'Espagne Cavatina Duo: Eugenia Moliner, flute; Denis Azabagic, guitar San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El San Antonio, Texas Music: 15:34

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo" Movements 1 & 4 JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; Jo Ann Falletta, conductor Album: Baroquen Treasures Newport 60102 Music: 4:32

Maurice Ravel: Piece en forma de Habanera, M.51 Brandon Ridenour, trumpet; Cory Smythe, piano Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 2:47

Antonin Dvorak: Terzetto for two violins and viola in C major, Op. 74 Axel Strauss, Violaine Melancon, violins; Masumi Per Rostad, viola Music in the Vineyards Festival, The Hess Collection (winery and art museum), Napa, CA Music: 19:11

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467 (Select Mvts 1-2) Adam Golka, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:45

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:39 Joseph Haydn: Symphony No. 85 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 23:34

04:27:16 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 5:45

04:35:26 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

04:43:53 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

04:49:21 Aaron Copland: Appalachian Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 35:44

05:29:09 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

05:39:03 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 8:23

05:48:17 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

05:57:02 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:36 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:54

06:14:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 7:14

06:23:02 Ottorino Respighi: Prelude No. 1 on Gregorian Themes Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 4:49

06:29:37 Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 7:07

06:43:03 Leopold Mozart: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:48

06:57:59 Elmer Bernstein: The Great Escape: March Royal Philharmonic Nic Raine Royal Phil 33 2:44

07:03:44 Eugène Bozza: Children's Overture Royal NCM Wind Orchestra Timothy Reynish Chandos 9897 5:14

07:11:34 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:59

07:20:57 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Arise, People of Russia Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 2:00

07:25:57 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 2:19

07:30:00 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316 5:41

07:41:46 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:41

07:56:48 Scott Joplin: Maple Leaf Rag William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 3:07

08:09:39 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:48

08:17:50 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

08:30:54 Johann Nepomuk Hummel: Finale from String Quartet No. 2 Op 30 # 2 Delmé String Quartet Hyperion 66568 4:41

08:42:45 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847 11:48

08:56:21 John Williams: Superman: March Boston Pops John Williams Philips 420178 4:24

09:06:36 Aaron Copland: A Lincoln Portrait Katherine Hepburn, narrator Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 15:31

09:27:31 Aaron Copland: The City: New England Countryside St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 5:11

09:34:06 Traditional: Dances from New England & Ireland Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 4:40

09:48:18 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: May 'Spring Song' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:01

09:54:55 Wolfgang Amadeus Mozart: March in D K 335/1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 3:52

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:27 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:37

10:02:20 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Zion's Walls Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:56

10:06:29 Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra Op 102 Heinz Holliger, oboe English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 14:38

10:23:38 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 6:35

10:32:26 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

10:38:26 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

10:46:19 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

10:51:19 Aaron Copland: Rodeo Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 24:38

11:18:33 Leopold Mozart: Symphony in D Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

11:30:33 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

11:45:40 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

11:57:36 Antonín Dvorák: American Suite: Finale Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 2:58

12:06:43 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

12:21:27 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

12:33:12 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

12:40:04 Aaron Copland: Allegro from Symphony No. 3 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 7:55

12:50:42 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

13:00:53 Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 1:36

13:02:53 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Dance of the Priestesses of Dagon Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 63412 2:24

13:07:12 Aaron Copland: The Tender Land: Suite Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 20:40

13:30:11 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

13:37:45 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

13:44:56 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

13:58:12 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludovico Einaudi: Passaggio Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano Album: Spheres DG 17999 Music: 4:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in F Major, K. 138 Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, violin & Music Director Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 10:12

Bruce Adolphe: Couple David Finckel, cello; Wu Han, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 15:19

Philip Glass: String Quartet No. 8 JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:35

Camille Saint-Saens: Algerian Suite: French Military March Boston Pops; Arthur Fiedler, conductor Album: Fiedler's Favorite Marches RCA 60700 Music: 4:30

Ingram Marshall: Authentic Presence Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 11:00

Camille Saint-Saens: Sonata No. 1 for violin and piano in D minor, Op. 75 James Ehnes, violin; Boris Giltburg, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 22:07

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Whitney Crockett, bassoon; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 10:16

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:02 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

16:07:29 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

16:13:59 Leopold Mozart: Symphony in C London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

16:30:53 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

16:36:33 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

16:41:49 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

16:52:49 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:13

16:58:04 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:09

17:04:56 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

17:21:40 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Ching-A-Ring Chaw Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:33

17:25:31 Aaron Copland: Quiet City Raymond Mase, trumpet Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335 9:19

17:39:32 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

17:44:46 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

17:52:58 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:22 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 21:33

18:32:13 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

18:39:59 Antonín Dvorák: Legend No. 7 Op 59 # 7 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:46

18:44:39 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

18:54:49 Antonín Dvorák: Legend No. 1 Op 59 # 1 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:04 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

19:23:47 Claude Debussy: Images for Orchestra Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 33:55

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:49 Aaron Copland: A Lincoln Portrait James Earl Jones, narrator Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 14:26

20:18:54 Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:45

20:39:14 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Eldar Nebolsin, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 20:50

21:05:37 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203 26:41

21:34:15 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Song of Alexander Nevsky Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:45

21:39:37 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: Alexander Enters Pskov Op 78 Utah Symphony Chorus Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 4:24

21:47:00 Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:40

21:52:45 Aaron Copland: Symphony No. 3 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 40:36

22:35:31 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 H 16:43 Emanuel Ax, piano Sony 89363 12:55

22:50:58 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:00 QUIET HOUR

23:02:02 Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 3:53

23:05:56 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 3 Louise Dubin, cello Delos 3469 5:19

23:11:15 Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' S 561/1 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:04

23:16:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 1 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 4:00

23:20:20 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 10:37

23:30:58 Paul Juon: Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 6:06

23:38:11 Antonín Dvorák: Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 6:15

23:44:27 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:49:16 Frederick Delius: A Song Before Sunrise Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 5:52

23:55:52 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21