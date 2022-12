WCLV Program Guide 10-18-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:45

00:09:16 Ludwig van Beethoven: Wind Quintet Belgian Wind Quintet Discover 920322 18:23

00:28:40 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

00:36:13 John Taverner: Dum transisset Stile Antico Harm Mundi 807555 8:33

00:46:33 Aaron Copland: Symphony No. 3 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 40:36

01:31:36 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns' S 105 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 15:05

01:47:42 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

01:55:44 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 15 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:19

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eduardo di Capua: O sole mio Apollo Chamber Players: Matthew Detrick & Anabel Ramirez, violins; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Album: European Folkscapes Navona Records Music: 4:31

Robert W. Butts: Viola Concerto Movements 1 & 3 Brett Deubner, viola; The Baroque Orchestra of New Jersey; Robert W. Butts, conductor The Baroque Orchestra of New Jersey, Grace Church, Madison, NJ Music: 18:38

Cecile Chaminade: Le Matin et le Soir, Op. 79 Nancy Cooper, piano; Barbara Blegen, piano University of Montana Music Recital Hall, Missoula, MT Music: 12:52

Terry Riley: In C Apollo Chamber Players: Chitravina N. Ravikiran, chitravina (slide instrument); Erode Nagaraj, mrudangam; Matthew J. Detrick & Anabel Ramirez, violins; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts, Houston, TX Music: 10:56

Antonin Dvorak: Quintet in G Major for Strings, Op. 77-II. Intermezzo (Notturno) Emerson String Quartet; Edgar Meyer, double bass Album: Music from Saint Paul Sunday MPR 203 Music: 4:22

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-flat major, H.XVI:52 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:07

Jim Stephenson: ROCOmotive ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 15:49

George Walker: Lyric for Strings Emerson String Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 5:26

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:43 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:46

04:27:35 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

04:37:29 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

04:42:44 Ola Gjeilo: Sanctus: London Tenebrae Nigel Short Decca 24646 4:42

04:49:09 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 34:22

05:27:17 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

05:37:15 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899/1 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:54

05:47:52 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

05:55:28 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:37 Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Chorus Men Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:55

06:14:41 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

06:21:45 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:10

06:26:04 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 8:52

06:39:31 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

06:52:58 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

06:58:27 Robert Planquette: March 'Sambre et Meuse' Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:26

07:04:55 Herbert L. Clarke: The Debutante Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 5:47

07:13:49 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in F H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

07:27:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 Fauré Quartet DeutGram 6609 7:37

07:40:36 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

07:49:28 Clara Schumann: Romance in A-Flat Op 11 # 3 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:15

07:56:18 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:26

08:07:30 Fritz Kreisler: Liebesfreud Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 3:03

08:12:52 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

08:25:05 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

08:38:35 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

08:54:13 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

09:05:18 Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 14:58

09:24:37 Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 6:45

09:33:44 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 3:32

09:47:20 Nicolò Paganini (arr Bela Fleck) Perpetual Motion Bela Fleck, banjo James Bryan Sutton, guitar Sony 89610 2:38

09:51:34 Orlande de Lassus: Matona mia cara King's Singers EMI 63052 2:30

09:56:22 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:19 John Dowland: Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650 2:15

10:03:09 Diego Ortiz: Ricercata segunda Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 1:21

10:05:52 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

10:21:19 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:19

10:29:35 Moritz Moszkowski: Gondoliera Op 41 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 4:45

10:37:30 Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7005 3:45

10:42:38 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

10:47:26 Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 2:46

10:51:09 Giuseppe Tartini: Violin Concerto Adrian Chandler, violin La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 16:37

10:54:11 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

11:18:14 Michael Haydn: Symphony No. 11 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

11:34:37 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

11:48:34 Jacques Offenbach: La Périchole: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61429 9:31

12:06:18 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

12:17:36 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 7:39

12:27:07 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

12:33:38 Clara Schumann: Romance in e-Flat Op 11 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:59

12:40:50 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

12:55:17 Francis Poulenc: Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

13:00:21 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Ha! Wie will ich triumphieren Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 1:45

13:02:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 3:15

13:07:37 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 19:37

13:29:11 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

13:37:32 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

13:46:38 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 9:48

13:57:25 Johannes Brahms: Nachtigall Op 97 # 1 Gabriel Schwabe, cello Naxos 503293 1:49

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alan Hovhaness: Alleluia and Fugue for String Orchestra: Fugue Philharmonia Orchestra; David Amos, conductor Album: Hovhaness: And God Created Great Whales Crystal 810 Music: 4:30

Alan Hovhaness: Lake of Van Sonata Sahan Arzruni, piano Other Minds Presents: Alan Hovhaness Centennial Celebration; First Congregational Church of Berkeley, Berkeley, CA Music: 7:32

Alan Hovhaness: "Star Dawn," Maestoso sostenuto from Symphony No. 53, Op. 377 United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Northern Virginia Community College, Alexandria, VA Music: 8:47

Ernst von Dohnanyi: Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor, Op. 26 Daniel Phillips and Benny Kim, violins; Steven Tenenbom, viola; Eric Kim, cello; Jon Nakamatsu, piano Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 24:09

Aaron Copland: Prelude for Piano Trio Michael Boriskin, piano; Nicholas Kitchen, violin; Wilhelmina Smith, cello Album: Music From Copland House Arabesque 6794 Music: 4:35

Giovanni Paolo Cima and Dario Castello: Two Sonatas in Stile Moderno Red Priest: Piers Adams, recorders; David Greenberg, violin; Angela East, cello; David Wright, harpsichord Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA Music: 9:01

Aaron Copland: Suite from Billy the Kid Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Walton Arts Center, Fayetteville, AR Music: 19:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for Flute and Strings in D major, K. 285 Lorna McGhee, flute; Augustin Hadelich, violin; Richard O'Neill, viola; Ronald Thomas, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:08 Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 5:10

16:07:06 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

16:14:36 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

16:28:40 Howard Shore: Hugo: The Thief City of Prague Philharmonic Silva 1398 04:18

16:36:36 Howard Shore: A "Lord of the Rings' Suite Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 6:45

16:46:44 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

16:56:43 Ulrich Rühl: Imprisoned Waltz NW German Chamber Soloists MDG 6100914 3:18

17:05:00 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C RV 114 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

17:13:26 Franz Schubert: Finale from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 9:27

17:26:00 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 9:44

17:40:01 Howard Shore: The Return of the King: Into the West Pavel Verner, cello City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 4:36

17:47:44 Howard Shore: The Return of the King: The White Tree Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 3:47

17:53:43 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 6:47

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:26 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 Op 19 Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

18:32:49 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 3:45

18:37:06 Clara Schumann: Romance in B-Flat Op 22 # 3 Elena Urioste, violin Decca 4850020 4:07

18:42:28 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 590 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:48

18:51:12 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:17 Hans Gál: Serenade for Strings Symphony Nova Scotia Georg Tintner CBC 5167 15:13

19:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Orchestra Mozart Claudio Abbado Archiv 4777598 36:57

19:56:29 Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 # 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 2:42

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:14 Jerome Moross: Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 20:07

20:21:55 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 14:42

20:38:46 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 17:30

20:57:29 Frédéric Chopin: Mazurka No. 28 Op 41 # 3 Richard Goode, piano Nonesuch 79452 1:45

21:01:52 Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:36

21:16:51 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 233 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 8:32

21:26:43 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

21:39:43 Johann Christian Bach: Zanaida: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 5:51

21:48:26 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 4 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 41:34

22:33:46 Anton Bruckner: Overture in g Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 11:35

22:48:16 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

23:00 QUIET HOUR

23:02:37 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:08:03 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Monteverdi Choir Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 3:49

23:11:52 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:18:09 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54 # 1 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 5:18

23:23:28 Robert Moran: Notturno in Weiss The Esoterics Eric Banks Innova 244 8:04

23:31:33 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 7:17

23:39:40 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

23:43:50 Frederick Delius: Late Swallows Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

23:55:38 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15