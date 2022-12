WCLV Program Guide 10-16-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:55 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04

00:05:18 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

00:13:11 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

00:19:44 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute S&W 1 9:45

00:31:25 Anton Bruckner: Symphony No. 6 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 4785437 1:01:08

01:36:34 Johann Sebastian Bach: Agnus Dei from Mass in b BWV 232 Stephanie Blythe, mezzo Paris Orchestral Ensemble John Nelson Virgin 45475 5:12

01:42:36 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10 9:12

01:52:29 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830 Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk J.S. Bach Azica 71262 Music: 4:18

Tomaso Albinoni: Double Oboe Concerto in C Major, op 7, no. 2 Stephen Taylor, James Austin Smith, oboes; James Thompson, Adam Barnett-Hart, violins; Paul Neubauer, viola; Dmitri Atapine, cello; Peter Lloyd, bass; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 4:42

Hannah Lash: Concerto No. 1 "In Pursuit of Flying" for Piano and Orchestra (world premiere) Jeremy Denk, piano; Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 33:25

Agustin Barrios: Julia Florida Jordan Dodson, guitar PT Young Artist in Residence; Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:38

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in C minor K. 406: Movement 2 Andante Dover Quartet; Michael Tree, viola Album: Dover Quartet Plays Mozart Cedille 167 Music: 4:25

Richard Strauss: Sextet from Capriccio, Op. 85 Siwoo Kim & Alexi Kenney, violins; Luke Fleming & Milena Pajaro-van de Stadt, violas; Andrea Casarrubios & Oded Hadar, cellos Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 11:35

Courtney Bryan: Eternal Rest Courtney Bryan, piano Album: This Little Light of Mine Courtney Bryan 884501336819 Music: 5.59

Gustav Mahler: Symphony No. 9: Movement 4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: ~24:37

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:23 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

04:24:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

04:37:12 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

04:41:17 Orlando Gibbons: O clap your hands together Stile Antico Harm Mundi 807572 5:27

04:49:36 Aaron Copland: Billy the Kid Baltimore Symphony David Zinman Argo 440639 33:01

05:26:32 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

05:39:00 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

05:47:37 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:08 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

06:13:34 Clara Schumann: Romance in g Op 22 # 2 Elena Urioste, violin Decca 4850020 2:43

06:17:59 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 9:59

06:29:40 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

06:42:36 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1022 7:43

06:51:44 Marc-André Hamelin: Etude No. 3 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 4:56

06:57:54 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 2:59

07:04:52 Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 5:15

07:12:35 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

07:20:23 Jerome Kern: The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

07:26:24 Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop Op 26 RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 1:32

07:29:14 Duke Ellington: Do Nothin' Till You Hear from Me Center City Brass Quintet Chandos 4554 4:06

07:41:02 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

07:56:51 Franz Schreker: Ein Tanzspiel: Menuett Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 3:06

08:08:31 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

08:18:17 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

08:31:08 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

08:41:59 David Diamond: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3093 8:09

08:52:47 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 2:12

08:55:53 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine Kristin Chenoweth, vocal Chamber Ensemble Sony 52716 5:46

09:08:14 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 18:48

09:30:13 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 4:51

09:37:13 Ernö Dohnányi: Finale from String Quartet No. 3 Op 33 Nash Ensemble Hyperion 68215 05:09

09:50:18 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:36

09:56:47 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We sail the ocean blue Welsh National Opera Chorus Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:06 Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 4:06

10:04:55 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: Mephisto Waltz Op 110 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:22

10:10:37 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 12:01

10:24:24 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

10:32:52 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 3:32

10:39:34 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 D 898 Beaux Arts Trio Philips 4788977 6:04

10:46:34 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 3:18

10:51:09 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 23:45

11:16:30 Béla Bartók: Hungarian Sketches Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 445825 10:47

11:29:29 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 2 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 11:23

11:43:43 Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 10:00

11:55:56 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo John Bradbury, clarinet BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:39

12:06:47 Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 7:09

12:15:41 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

12:30:01 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

12:38:00 Johan Halvorsen: Passacaglia for Violin & Viola after Handel Amy Lee, violin S&W 1 6:50

12:47:37 Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 9:46

12:59:43 Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:36

13:02:50 Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:31

13:06:46 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 22:00

13:31:18 Fritz Kreisler: La Précieuse James Ehnes, violin Analekta 3159 3:33

13:38:26 Pablo de Sarasate: Navarra Op 33 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 6:46

13:46:58 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

13:57:41 Peter Tchaikovsky: Solitude Op 73 # 6 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4790835 2:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Christos Hatzis: String Quartet No 1 Movement 4 St. Lawrence String Quartet Album: Awakening EMI Classics 5 58038 Music: 4:35

Antonin Dvorak: Carnival Overture, Op. 92 Tanglewood Music Center Orchestra; Yu An Chang, conductor Tanglewood - Ozawa Hall, Lenox, MA Music: 9:40

Piano Puzzler: This week's contestants are Paul and Christine Hanna from Tallahassee, FL Music: ~10:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik: Movement 1 Allegro Eugenia Zukerman, flute; Shanghai Quartet Album: Music for a Sunday Morning Delos 3173 Music: 5:31

Pedja Muzijevic, piano; St. Lawrence String Quartet; Doug Balliett, double bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 23:22

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Cossack Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Erich Kunzel, conductor Album: Tchaikovsky: 1812 Telarc 80041 Music: 4:17

Johan Halvorsen: Passacaglia (After Handel) Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:37

Meredith Monk: Excerpts from "Steppe Music" Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Symphony No 3, Eroica: Movements 1-2 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 29:08

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:25 Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' David Greilsammer, piano Sony 792969 6:14

16:09:18 Jan Pieterszoon Sweelinck: Laudate Dominum Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 2:49

16:14:31 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 10:05

16:30:01 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

16:34:05 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 8:32

16:44:14 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

16:53:24 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:10

16:57:49 George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:51

17:04:13 Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 5:00

17:21:00 Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:36

17:28:00 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

17:39:42 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

17:48:13 Leos Janácek: Lachian Dances: Celadná Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 1:50

17:52:47 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:00

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:19 Richard Strauss: Duet Concertino Larry Combs, clarinet Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 23913 19:49

18:31:20 Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 6:07

18:39:43 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

18:46:09 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 448898 8:07

18:56:22 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 1:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:39 Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 7:59

19:12:32 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 44:44

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory Faculty Recital

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Bordel – 1900

Franz Schubert: Excerpts from “Die schoene Mullerin”

Jeffrey Rathbun: Prelude

Sergei Rachmaninoff: Tarantella from Suite No. 2 for 2 Pianos

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A K 581

Francis Poulenc: Excerpts from Miroirs Brulents

Fernando Sor: Sonata in C Op 15b

Clint Needham: Resolve

Clint Needham: Cradle My Heart

21:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 2 K 39 Daniel Barenboim, piano English Chamber Orchestra Daniel Barenboim EMI 72930 15:10

22:00 THE BEST OF ‘THE BLACK ARTS’ with A. Grace Lee Mims – In tribute to Grace, whose death was announced Friday October 4, WCLV presents a repeat of Grace’s memorial program for her sister, pianist Consuela Lee, which originally aired in December 2011, including rare recordings and valuable insight into Grace’s musical family

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:30 Richard Wagner: Tannhäuser: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 8:59

23:11:30 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:23

23:16:03 Eric Whitacre: Water Night London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:59

23:22:02 Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 11:40

23:33:43 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria Myron Lutzke, cello Centaur 3068 4:13

23:38:59 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 2 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 9:47

23:48:47 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

23:56:55 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Slovak Radio Symphony Michael Dittrich MarcoPolo 223246 3:01