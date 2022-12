WCLV Program Guide 10-14-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: : Rocky River Chamber Music Society Ensemble, James Feddeck, conductor (recorded 11/19/2018)

Antonin Dvorak: Serenade in d for Winds Op 44

Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A Op 16

01:24:23 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 34:17

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo: Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 98361

02:09:17 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado: Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz: Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina: Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:02 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 32:44

04:38:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

05:02:50 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Maria Larionoff, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 45:47

05:51:17 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

05:57:00 John Dowland: Now, o now, I needs must part Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:38

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:52 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

06:16:54 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 5:20

06:22:58 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

06:32:25 Clara Schumann: Scherzo No. 2 Op 14 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:45

06:42:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

06:52:37 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:03

06:56:48 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

07:04:42 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Quartet Telarc 80178 5:22

07:12:04 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 9:28

07:22:27 Howard Hanson: Slumber Song Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

07:26:33 Max Steiner: The Caine Mutiny: March National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 2792 2:34

07:30:10 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 2 BWV 1003 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:03

07:42:03 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

07:56:44 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 2:09

08:08:02 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

08:15:59 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 10:38

08:28:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

08:41:23 Richard Wagner: Christopher Columbus: Overture Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate EMI 49196 7:51

08:51:33 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

08:58:47 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 3:19

09:07:34 Claude Debussy: Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

09:28:06 Maurice Jarre: Dead Poet's Society: Themes Royal Philharmonic Tolga Kashif Royal Phil 33 7:24

09:38:51 Julius Fucik: Uncle Teddy March Op 239 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 4:48

09:44:18 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

09:58:42 Mary Earl: Beautiful Ohio Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:42 Erik Satie: Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

10:02:33 Percy Grainger: In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:52

10:08:38 Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture Op 8 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:32

10:19:06 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

10:32:23 Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 4:10

10:40:46 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

10:51:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 K 478 Fauré Quartet DeutGram 6609 24:52

11:18:33 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84a Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

11:33:40 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

11:45:06 Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto Op 53 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:06

11:58:39 George Gershwin: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:06

12:06:30 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

12:16:45 Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale Berlin Philharmonic Lorin Maazel Telarc 80154 9:26

12:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:05

12:36:17 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 8:06

12:48:30 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

13:00:32 Clara Schumann: Scherzo No. 2 Op 14 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:45

13:05:47 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

13:14:42 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

13:34:24 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 4:03

13:41:05 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:59

13:49:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Simon & Garfunkel (arr. Anderson & Roe): Mrs. Robinson Anderson & Roe Piano Duo Album: Mother: A Musical Tribute SWR 19058 Music: 4:16

Bohuslav Martinu: Sonata for Flute, Violin, and Piano, H. 254 Marya Martin, flute; Amy Schwartz Moretti, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 15:28

Astor Piazzolla (arr. Anderson & Roe): Primavera Portena Anderson & Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 5:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A Major, K. 201 Daniel Hope, violin; Samuel Nemec, oboe; Xiaodi Liu, oboe; Brice Andrus, horn; Susan Welty, horn; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 21:20

Jerry Bock (arr. Ted Sperling and Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Wedding Dance Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:12

Eugene Ysaÿe: Sonata for Unaccompanied Violin in E Major, Op. 27 No. 6 Kelly Hall-Tompkins, violin Album: Imagination Classical Impressions 88295039178 Music: 7:37

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Fiddler Rhapsody and Scherzo from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, mandolin; Jim Hershorn, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Recordings 09217 Music: 5:14

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Sunrise, Sunset from Fiddler on the Roof (excerpt) Danny Burstein, vocals; Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:38 (excerpt 2:16 in clear)

Jerry Bock (arr. Ted Sperling and Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): Chavaleh from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Stephen Benson, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Records 09217 Music: 4:15

Jerry Bock (arr. Oran Eldor, developed with Kelly Hall-Tompkins): If I Were a Rich Man from Fiddler on the Roof Kelly Hall-Tompkins, violin; Jim Hershorn, guitar; Joshua Camp, accordion; Michael Blanco, bass Album: The Fiddler Expanding Tradition Broadway Recordgs 09217 Music: 2:47

Steve Sandberg: Thank You (excerpt) Jesse Blumberg, baritone; Kelly Hall-Tompkins, violin 1; Ling Ling Huang, violin 2; Andrew Gonzalez, viola; Peter Seidenberg, cello Music Kitchen Music: 4:25 (very short excerpt)

Josef Suk: Liebeslied, Op. 7 Kelly Hall-Tompkins, violin; Craig Ketter, piano Album: In My Own Voice MSR Classics 1278 Music: 5:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:28 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

16:07:47 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04

16:13:10 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

16:27:09 John Barry: A View to a Kill: Suite Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 3:30

16:34:42 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04

16:42:22 Carlos Chávez: El Trópico Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 7:27

16:52:02 Clara Schumann: Romance in g Op 22 # 2 Elena Urioste, violin Decca 4850020 2:43

16:56:56 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Decca 4785437 2:51

17:03:31 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:54

17:12:33 Aram Khachaturian: Finale from Violin Concerto Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 9:11

17:24:39 Franz Schubert: Fourteen Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:47

17:39:30 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 3:45

17:45:15 Robert Schumann: Abendlied Op 107 # 6 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 3:26

17:51:46 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:51 Clara Schumann: Piano Sonata in g Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 20:06

18:30:54 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

18:38:42 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 3:32

18:44:09 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

18:53:59 Clara Schumann: Romance in B-Flat Op 22 # 3 Elena Urioste, violin Decca 4850020 4:07

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 16:50

19:21:27 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:03 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 28:34

20:32:05 Joseph Haydn: Symphony No. 30 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550757 15:07

20:48:00 George Frideric Handel: Concerto Grosso in d Op 3 # 5 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:20

20:58:00 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

21:03:10 Alexander Borodin: Symphony No. 3 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 17:34

21:22:17 Josef Myslivecek: Symphony in C Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

21:30:15 Carl Stamitz: Rondo from Flute Concerto Op 29 Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 5:12

21:39:29 Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40 # 2 Anna Pyne, flute English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 8:18

21:50:17 Alexander Zemlinsky: Die Seejungfrau Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 417450 40:09

22:32:05 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 16:38

22:51:22 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E H 662 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 8:03

23:00 QUIET HOUR

23:01:53 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551 6:48

23:08:41 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:35

23:12:17 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 # 3 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 6:06

23:19:46 Carl Philipp Emanuel Bach: Andante from Piano Sonata in A H 135 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 6:33

23:26:20 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:49

23:33:10 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10

23:37:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 9:53

23:47:15 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

23:50:46 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 14 # 1 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:23

23:55:44 Traditional: A la claire fontaine Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:56