WCLV Program Guide 10-11-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:06 Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Krystian Zimerman, piano Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman DeutGram 459684 12:32

00:15:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in b K 540 Lars Vogt, piano EMI 36080 14:04

00:31:23 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:26

00:38:18 Ottorino Respighi: Poema autunnale Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 14:21

00:54:39 Sergei Prokofiev: Symphony No. 7 Op 131 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 470528 30:02

01:29:08 David Diamond: Rounds for String Orchestra do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 14:45

01:44:45 Scott Joplin: The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 5:02

01:51:07 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

01:58:36 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 # 2 Univ of Texas Chamber Singers James Morrow Naxos 559777 2:01

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. for Oboe & Harp): Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:21

Jennifer Higdon: blue cathedral The Orchestra Now; James Bagwell, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 12:10

Alberto Ginastera: Sonata No. 1 for Piano, Op. 2 Natalie Zhu, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:25

Arnold Bax: Quintet for Oboe and Strings James Austin Smith, oboe; Rolston String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 17:01

Carl Schimmel: Roadshow for Otto: Movements 2 & 4 Alex Sopp, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Sumire Kudo, cello; Steven Beck, piano Album: Roadshow: Music of Carl Schimmel New Focus 167 Music: 4:37

Carlos Guastavino: Sonata No. 3 Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:59

Aaron Copland: Appalachian Spring Members of ECCO; Daniel Hege, conductor Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 25:01

Joan Tower: Fanfare for the Uncommon Woman No. 6 Renana Gutman, piano Close Encounters With Music, Mahaiwe Performing Arts Center, Great Barrington, MA Music: 4:25

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:14 Joseph Haydn: Symphony No. 82 Stockholm Chamber Orchestra Esa-Pekka Salonen Sony 45972 23:35

04:26:50 Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes Op 28 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 11:29

04:41:10 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

04:46:11 Domenico Scarlatti: Sonata in c-Sharp Kk 247 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 5:57

04:53:39 Robert Schumann: Violin Concerto Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 29:36

05:27:38 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

05:39:44 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G H 666 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:42

05:50:26 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

05:55:48 Percy Grainger: Handel in the Strand Geoffrey Tozer, piano City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:50 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

06:13:09 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

06:27:39 Joachim Raff: Finale from Symphony No. 4 Op 167 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 6:57

06:34:47 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 3 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 1:29

06:42:09 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

06:53:15 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633 2:03

06:57:14 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

07:04:56 Antonín Dvorák: Mazurek Op 49 Akiko Suwanai, violin Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 464531 5:58

07:12:56 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 6:53

07:20:38 Alice Hawthorne: Listen to the Mocking Bird Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:07

07:25:20 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

07:29:18 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

07:40:57 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

07:54:53 Chris Marshall: Bluestone Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 5:48

08:08:08 John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:40

08:15:38 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 7:59

08:26:03 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 4:09

08:31:17 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 5:07

08:42:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

08:56:45 Richard Rodgers: South Pacific: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

09:08:42 Jean Sibelius: En saga Op 9 Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 16:13

09:24:13 David Raksin: Laura: Theme New Philharmonia Orchestra David Raksin RCA 60354 5:52

09:38:07 Carl Nielsen: Freedom is the Purest Gold Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 3:53

09:45:24 Franz Anton Hoffmeister: Rondo from Viola Concerto Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 4:14

09:52:08 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:36 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

10:03:48 Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody Thomas Tirino, piano Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Bis 874 4:42

10:10:37 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

10:25:33 Franz Schubert: Impromptu No. 2 D 899/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 4:46

10:31:47 Morton Gould: Folk Suite: Overture London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 3:30

10:38:11 Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle New Zealand Symphony Andrew Schenck Koch Intl 7005 3:45

10:43:19 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 7:01

10:52:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

11:18:06 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

11:32:30 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

11:46:54 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

12:07:38 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

12:17:55 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 8:44

12:28:45 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

12:36:16 Sir Hamilton Harty: The Fair Day from 'An Irish Symphony' Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 3:01

12:42:57 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

13:00:32 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets Aulos Ensemble Centaur 3068 2:05

13:03:07 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 469376 2:38

13:07:54 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

13:31:59 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

13:38:10 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

13:46:55 Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 9:38

13:57:35 Frédéric Chopin: Mazurka No. 8 Op 7 # 4 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jake Heggie: Soliloquy Carol Wincenc, flute; Jake Heggie, piano Album: Here/After Pentatone 186515 Music: 4:25

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 16:37

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pond Community Center, Lake George, NY Music: 6:48

Jake Heggie (arr. Cristian Macelaru): Suite from Moby Dick Aspen Festival Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 18:54

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp, Movement 3 Finale Ransom Wilson, flute; Paul Neubauer, viola; Nancy Allen, harp Album: Debussy: Complete Chamber Music Delos 3167 Music: 4:33

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10, No. 1 Jonathan Biss, piano University of Georgia Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 16:46

Belinda Reynolds: Play for piano and two marimbas Susan Grace, piano; John Kinzie, marimba; Brendan Betyn, marimba Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 7:02

Claude Debussy: Iberia Suite from Images Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 18:44

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante K 364 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:23

16:08:53 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

16:16:36 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 Op 111 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 11:12

16:27:57 Alan Silvestri: Contact: End credits Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 3:58

16:38:34 George Frideric Handel: Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 # 3 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 5:30

16:46:49 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

16:57:46 Ulrich Rühl: Gypsy Dance with Insect NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:40

17:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:35

17:19:15 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

17:31:19 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 8:18

17:44:02 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

17:48:58 Gabriel Fauré: Ave verum corpus Op 65 # 1 Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 4:40

17:55:11 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:36 Jean Françaix: The Flower Clock Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 17:02

18:28:48 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

18:34:29 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:22

18:40:58 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

18:54:15 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:26 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

19:25:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante K 364 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 30:26

19:56:59 Anthony Holborne: Almaine 'The Choise' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:28

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:33 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite Op 123 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 22:27

20:25:46 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

20:48:00 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

21:02:48 David Diamond: The Enormous Room Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 15:25

21:19:50 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

21:30:21 Ludwig van Beethoven: Fantasy Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172 9:40

21:41:43 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 5:44

21:48:53 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 Op 11 Daniil Trifonov, piano Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4797518 42:40

22:33:14 Cécile Chaminade: Piano Sonata Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037 16:40

22:50:48 Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 11:53

23:00 QUIET HOUR

23:04:54 Jean Sibelius: Berceuse Op 79 # 6 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:25

23:07:19 Johann Sebastian Bach: O Sacred Head from 'St Matthew Passion' Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 4:29

23:11:49 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:23

23:17:45 Anton Arensky: Andante from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Luminus 92143 5:15

23:23:00 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 6:53

23:29:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 9:21

23:40:18 Alexander Glazunov: Meditation Op 32 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 4:06

23:44:25 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10 10:35

23:55:00 Sergei Rachmaninoff: Lilacs Op 21 # 5 Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 2:27

23:58:10 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27