WCLV Program Guide 10-10-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:57 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

00:09:02 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 6 Op 74 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 10:53

00:21:27 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:49

00:27:39 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

00:37:42 Sir William Walton: Belshazzar's Feast Thomas Hampson, baritone City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56592 34:15

01:16:27 Felix Mendelssohn: Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 25:42

01:43:14 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

01:52:21 Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:40

01:58:26 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 1:39

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet in F Major for oboe, violin, viola, & cello, K. 370(368b): 3. Rondeau. Allegro Boston Symphony Chamber Players Album: Boston Symphony Chamber Players: Mozart Chamber Music for Winds and Strings BSO 601 Music: 4:22

Jeno Hubay: Scenes de la Csarda No. 3, Op. 18 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 6:40

Piano Puzzler: This week's contestant is Matthew Johnson calling from Chattanooga, TN Music: 8:38

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue No. 15 in G Major András Schiff, piano Album: Bach: The Well-Tempered Clavier, Book II Decca 417236 Music: 3:55 (excerpted)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15, K. 421 Members of the Manhattan Chamber Players: Grace Park, Michelle Ross, violins; Luke Fleming, viola; Brook Speltz, cello Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 28:00

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 in D Minor - Movement 1 Allemanda Bella Hristova, violin Album: Bella Unaccompanied A.W. Tonegold Records Music: 4:25

Giovanni Bottesini: Gran duo concertante for Violin, Double Bass and String Orchestra Kyu-Young Kim, violin; Zachary Cohen, double bass; Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:13

Maurice Ravel: Piano Concerto in G Major Tanya Gabrielian, piano; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 22:07

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 8:39

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Franz Schubert: Symphony No. 8 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 24:32

04:26:51 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 10:05

04:40:05 Jean Sibelius: Humoresque No. 5 Op 89 # 3 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 3:30

04:44:38 Alexander Scriabin: Etude in A-Flat Op 8 # 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 3:43

04:49:57 Giuseppe Verdi: Four Sacred Pieces Donna Carter, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80254 38:15

05:32:23 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

05:42:00 Peter Warlock: Capriol Suite Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

05:52:01 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:45

05:56:52 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

06:17:00 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

06:28:04 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

06:39:34 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

06:52:21 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

06:56:34 Sir Malcolm Arnold: The Padstow Lifeboat Op 94 Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:11

07:04:19 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

07:12:48 Ludwig van Beethoven: Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 11:01

07:24:56 Leroy Anderson: Clarinet Candy Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:43

07:29:13 Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633 4:54

07:39:21 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 2 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

07:50:59 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:39

07:54:38 James Scott Skinner: Hurricane Set Nicola Benedetti, violin Chamber Ensemble DeutGram 21290 4:01

08:08:13 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

08:17:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 K 298 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 11:48

08:31:18 Traditional: The Water is Wide Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:49

08:41:00 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

08:56:41 Johann Strauss Jr: Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:52

09:05:08 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 15:36

09:24:43 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

09:34:38 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 4:21

09:41:10 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

09:53:44 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:52 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 5 # 3 Evgeny Kissin, piano Sony 52567 2:30

10:03:47 Franz Liszt: Schubert Song 'Hark, hark, the lark' S 558/9 Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028 2:34

10:08:12 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:19

10:22:10 Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 3:46

10:28:55 Padre Antonio Soler: Sonata No. 3 Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:14

10:39:00 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 European Baroque Soloists Denon 9613 7:08

10:47:07 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 2:46

10:52:14 Giuseppe Verdi: String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 22:46

11:17:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 András Schiff, piano Decca 421369 14:18

11:33:57 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

11:47:13 John Mauceri: An American in London Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 10:46

12:07:26 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 8:57

12:19:00 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

12:31:53 Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 4:01

12:39:25 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

12:48:19 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

13:00:36 Philippe Gaubert: Madrigal Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

13:04:31 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

13:11:29 Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio & Fugue BWV 564 Evgeny Kissin, piano RCA 63884 17:53

13:31:29 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

13:40:24 Bill Evans: Turn Out the Stars Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:18

13:47:44 Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 9:14

13:58:07 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. for Oboe & Harp): Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:21

Jennifer Higdon: blue cathedral The Orchestra Now; James Bagwell, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 12:10

Alberto Ginastera: Sonata No. 1 for Piano, Op. 2 Natalie Zhu, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:25

Arnold Bax: Quintet for Oboe and Strings James Austin Smith, oboe; Rolston String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 17:01

Carl Schimmel: Roadshow for Otto: Movements 2 & 4 Alex Sopp, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Sumire Kudo, cello; Steven Beck, piano Album: Roadshow: Music of Carl Schimmel New Focus 167 Music: 4:37

Carlos Guastavino: Sonata No. 3 Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:59

Aaron Copland: Appalachian Spring Members of ECCO; Daniel Hege, conductor Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 25:01

Joan Tower: Fanfare for the Uncommon Woman No. 6 Renana Gutman, piano Close Encounters With Music, Mahaiwe Performing Arts Center, Great Barrington, MA Music: 4:25

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:06 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

16:08:35 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Di quella pira Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 3:13

16:15:31 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 11:50

16:27:03 Michael Giacchino: Up: A Married Life City of Prague Philharmonic Silva 1398 4:21

16:37:09 Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite Symphony Orchestra Marshall Bowen III Sony 545050 6:11

16:46:21 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

16:56:48 George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Sir Willard White, baritone Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:33

17:07:36 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:44

17:16:52 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

17:31:50 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 12 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:01

17:43:23 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

17:51:43 Frédéric Chopin: Mazurka No. 30 Op 50 # 1 Evgeny Kissin, piano RCA 62542 2:11

17:54:04 Béla Bartók: Suite No. 1: Allegro vivace Op 3 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 7:15

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

18:30:35 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

18:38:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Canadian Brass Steinway 30008 2:50

18:43:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 K 491 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 8:38

18:53:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:15

19:20:56 Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano Op 56 Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 35:01

19:57:12 Antonín Dvorák: Legend No. 9 Op 59 # 9 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:33

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:31 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 15:07

20:17:31 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

20:38:24 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

20:58:05 Johannes Brahms: Intermezzo in C Op 119 # 3 Orli Shaham, piano Canary 15 1:44

21:02:12 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 47 H 16:32 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 15:24

21:19:29 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:16

21:28:42 Arthur Foote: Melody Op 44 Suzanne Ornstein, violin Naxos 559039 4:52

21:35:35 François Couperin: Sonata No. 3 Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:09

21:47:18 Sir William Walton: Belshazzar's Feast Thomas Hampson, baritone City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56592 34:15

22:23:48 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 13:19

22:39:07 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

22:54:30 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 4:37

23:00 QUIET HOUR

23:01:30 Giuseppe Verdi: Laudi alla Vergine Maria from 'Four Sacred Pieces' Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80254 5:24

23:06:55 Giuseppe Tartini: Largo-Andante from Violin Concerto D 96 Giuliano Carmignola, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 3849 4:39

23:11:34 Bill Evans: Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:13

23:17:15 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 4:08

23:21:23 Gerald Finzi: Introit Op 6 Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

23:31:28 Dave Brubeck: Regret Dave Brubeck, piano London Symphony Russell Gloyd Telarc 80621 8:03

23:41:15 Alexander Scriabin: Canon English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:51

23:44:07 Francis Poulenc: Salve Regina Cambridge Singers John Rutter Collegium 108 4:28

23:48:36 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 Radu Lupu, piano London Symphony André Previn Decca 4785437 6:43

23:56:09 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26