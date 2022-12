WCLV Program Guide 10-04-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

00:11:50 Robert Schumann: String Quartet No. 2 Op 41 # 2 Melos Quartet DeutGram 423670 22:00

00:34:45 Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:37

00:40:40 Bedrich Smetana: The Kiss: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:08

00:48:36 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Nashville Symphony Chorus Nashville Symphony Leonard Slatkin Naxos 570716 33:31

01:26:21 Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 Op 61 Per Tengstrand, piano Azica 71207 13:45

01:41:06 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

01:50:11 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

01:56:26 Domenico Zipoli: Pastorale Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:56

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Ganymed Jessye Norman, soprano; Phillip Moll, piano Album: Schubert Lieder Philips 412623 Music: 4:28

Harold Arlen: Stormy Weather Jessye Norman, soprano; Mike Lovatt, trumpet; Mark Markham, piano; Ira Coleman, double bass; Steve Johns, drums; Martin Williams, saxophone Album: Jessye Norman: Roots: My Life, My Song Sony Classical Music: 5:20 (short excerpt)

Richard Strauss: Four Last Songs, III. Beim Schlafengehen Jessye Norman, soprano; Gewandhaus Orchestra Leipzig; Kurt Masur, conductor Album: Richard Strauss: Four Last Songs Philips 411052 Music: 6:06

Richard Strauss: A Hero's Life (Ein Heldenleben) (excerpts) Berlin Philharmonic; Simon Rattle, conductor Album: Strauss: Ein Heldenleben, etc. EMI 39339 Music: 25:09

Traditional: Lord, I Couldn't Hear Nobody Pray Jessye Norman, soprano; Mark Markham, piano Album: Jessye Norman: Roots: My Life, My Song Sony 764263 Music: 3:22

William Grant Still: Summerland Videmus: Jean DeMart, flute; Ann Hobson Pilot, harp; Lydia Forbes, violin; George Taylor, viola; Mark Churchill, cello Album: Works by William Grant Still New World Records 80399 Music: 4:19

Ernest Bloch: Avodah Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 5:05

James Syler: Love Among the Ruins (2016) Staff Sergeant Sarah Hart, viola; United States Marine Band; Capt. Ryan J. Nowlin, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 16:11

William Grant Still: Wood Notes ROCO; Scott St. John, concertmaster ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 17:34

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:49 Lou Harrison: Solstice: Suite Chamber Ensemble Dennis Russell Davies MusicMasters 60241 26:30

04:29:17 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

04:40:59 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

04:45:58 Silvestre Revueltas: Janitzio Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

04:54:54 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 Op 111 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 28:37

05:27:32 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

05:39:22 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

05:51:21 Grigoras Dinicu: Hora staccato Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

05:54:53 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:59 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

06:14:22 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

06:21:42 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar MCA 10056 4:42

06:26:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

06:41:08 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

06:53:22 Monty Python: Spam Members of 'Monty Python' Virgin 35550 2:28

06:57:19 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:05:17 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

07:10:14 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 11:37

07:23:18 Monty Python: Bookshop Members of 'Monty Python' Virgin 35550 4:27

07:29:53 Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song Winnipeg Symphony Orchestra Bramwell Tovey CBC 5176 2:21

07:32:37 Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 # 5 Paul Riedo, organ Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 58 3:25

07:41:31 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

07:47:11 Monty Python: Spanish Inquisition Members of 'Monty Python' Virgin 35550 1:50

07:51:01 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

07:57:12 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

08:07:40 Monty Python: Cheese Shop Members of 'Monty Python' Virgin 35550 4:06

08:14:24 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

08:29:34 Ralph Vaughan Williams: The Turtledove Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 3:03

08:32:51 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

08:41:06 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430099 9:58

08:53:01 Monty Python: Argument Clinic Members of 'Monty Python' Virgin 35550 3:39

08:58:13 Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:03

09:09:25 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

09:38:15 Traditional: Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008 2:58

09:43:51 Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069 4:13

09:48:33 Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart Op 9 Christopher Parkening, guitar EMI 56730 6:13

09:57:33 Monty Python: Money Song Members of 'Monty Python' Virgin 34191 0:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:24 Ludwig van Beethoven: March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253 2:19

10:03:24 Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings Op 10 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 1:56

10:07:04 Monty Python: Spanish Inquisition Members of 'Monty Python' Virgin 35550 1:50

10:09:27 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 12:18

10:23:32 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 4:19

10:30:06 Frédéric Chopin: Tarantelle Op 43 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 3:09

10:37:49 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

10:46:37 Frédéric Chopin: Etude No. 13 Op 25 # 1 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 2:30

10:50:31 Monty Python: Spam Members of 'Monty Python' Virgin 35550 2:28

10:53:48 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite Op 51 Pia Pajala, soprano Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 21:19

11:17:08 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 9 Op 7 # 3 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 15:45

11:34:47 Franz Schubert: String Quartet No. 12 D 703 Cypress String Quartet Avie 2307 8:48

11:46:24 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

12:06:31 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

12:17:16 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

12:29:01 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

12:39:43 Giovanni Gabrieli: Sonata No. 20 à 22 Members of Taverner Consort Andrew Parrott EMI 54265 7:14

12:48:51 Monty Python: Argument Clinic Members of 'Monty Python' Virgin 35550 3:39

12:53:35 Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano Hyperion 66755 4:36

13:00:09 Francis Poulenc: Waltz Paul Crossley, piano CBS 44921 2:06

13:02:30 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

13:08:15 Monty Python: Nudge, Nudge Members of 'Monty Python' Virgin 35550 2:06

13:12:09 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

13:27:19 Frédéric Chopin: Etude No. 15 Op 25 # 3 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:51

13:57:36 Emmanuel Chabrier: Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Clarinet Quintet in B Minor, Op. 115 III. Andantino - Presto non assai, ma con sentiment Anthony McGill, clarinet; Pacifica Quartet Album: Mozart & Brahms: Clarinet Quintets Cedille Records Music: 4:33

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, double bass Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Concert Record Date: 3/18/2017 Music: 16:52

Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 2 in A Major, op. 68: Movements 3-4 Pacifica Quartet Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Concert Record Date: 6/27/2019 Music: 16:26

Claude Debussy (arr. Gustave Samazeuilh): Prelude to the Afternoon of a Faun Mimi Stillman, flute; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Concert Record Date: 3/26/2018 Music: 9:00

Edward Joseph Collins: Canons Anna Polonsky, piano Album: Music of Edward Collins, Vol. X Troy 1230 Music: 4:24

Sergei Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34, No. 14 Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Concert Record Date: 7/2/2018 Music: 4:23

Edward MacDowell: To a Wild Rose (encore) Anna Polonsky, piano Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Concert Record Date: 11/24/2018 Music: 1:29

Francis Poulenc: Les Chemins de l'Amour Antonio Pompa-Baldi, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Concert Record Date: 6/20/2018 Music: 3:23

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Grand Teton Music Festival Orchestra Rafael Payare, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Concert Record Date: 7/19/2019 Music: 32:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:17 Joachim Raff: Finale from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 5:39

16:06:42 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 4:16

16:15:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

16:28:37 John Du Prez: The Crimson Permanent Assurance Overture London Symphony David Snell Silva 3009 5:35

16:40:11 Monty Python: Cheese Shop Members of 'Monty Python' Virgin 35550 4:06

16:48:26 Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:53

16:58:48 Monty Python: Galaxy Song Members of 'Monty Python' Virgin 34191 2:39

17:06:48 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

17:15:55 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

17:35:42 Monty Python: Argument Clinic Members of 'Monty Python' Virgin 35550 3:39

17:44:46 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

17:50:01 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 5:40

17:56:53 Monty Python: Spam Members of 'Monty Python' Virgin 35550 2:28

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:25 Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33a Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 16:55

18:27:46 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:05

18:33:31 Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 3:16

18:39:08 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

18:53:49 Leonard Bernstein: Candide: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 4:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:11 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

19:24:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 29:54

19:56:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

20:00 CIM Orchestra LIVE from Kulas Hall: Andrew Grams, guest conductor; James Hettinga, cello, student artist

OLIVIER MESSIAEN: Un Sourire (A Smile) (1989)

ERNEST BLOCH Schelomo, Hebraic Rhapsody

JOHANNES BRAHMS: Symphony No. 2 in D Major, Op. 73

22:30 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:01:03 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Stephen Hough, piano Dallas Symphony Andrew Litton Hyperion 67501 38:17

22:41:37 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

23:00 QUIET HOUR

23:01:33 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

23:05:47 Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 3:51

23:09:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 15 K 450 Alfred Brendel, piano Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:18

23:17:16 Einojuhani Rautavaara: Whispering Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:39

23:19:56 Antonín Dvorák: Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293 10:50

23:30:47 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 6:50

23:38:32 Bill Douglas: Earth Prayer Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:01

23:43:33 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36

23:49:09 Richard Strauss: Morgen! Op 27 # 4 Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 3:49

23:52:59 François Dompierre: Mario: Theme Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12

23:57:26 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23