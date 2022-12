WCLV Program Guide 10-01-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 9:50

00:12:25 Samuel Barber: String Quartet Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801 19:34

00:33:03 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

00:37:36 Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle Op 6 # 1 Carol Rosenberger, piano Delos 3172 7:16

00:46:30 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 30:57

01:21:49 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Funérailles S 173/7 Roberto Plano, piano Decca 4812479 13:25

01:36:56 Max Reger: Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 15:27

01:53:10 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Victoria de los Angeles, soprano Orchestre National de France Sir Thomas Beecham Warner 86211 4:34

01:58:12 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Piano Trio in A Minor, M. 67 Movement 2 Pantoum (Assez Vif) Lysander Piano Trio Album: After A Dream Concert Artists Guild Music: 4:30

Manuel de Falla: Ritual Fire Dance Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 3:55

Peteris Vasks: Episodi e Canto perpetuo Lysander Piano Trio: Itamar Zorman, violin; Liza Stepanova, piano; Michael Katz, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 28:07

Arcangelo Corelli (arr. Fritz Kreisler): Violin Sonata in D minor, Op. 5, No. 12, La folia Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 10:28

Louis Cahuzac: Cantilene Ricardo Morales, clarinet; Michael Chertock, piano Album: French Portraits Boston Records 1064 Music: 4:31

Claude Debussy: Premiere rhapsodie Ricardo Morales, clarinet; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 7:08

Johann Sebastian Bach: Partita No.2 in D minor for Solo Violin, BWV 1004 Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 25:47

Maurice Ravel: Pavane pour une infante defunte Zohar Schondorf, horn; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 6:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:20 Michael Tilson Thomas: Street Song Bay Brass Michael Tilson Thomas Harm Mundi 807556 18:18

04:20:47 Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 Peter Landgren, horn Elan 82260 11:12

04:35:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

04:41:11 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

04:54:01 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 Op 21 Daniil Trifonov, piano Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4797518 34:42

05:33:08 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 10:10

05:44:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 7:33

05:52:44 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

05:55:18 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:28

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:26 Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:43

06:13:17 George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 8:16

06:23:11 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

06:29:09 Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 6:57

06:42:17 Hector Berlioz: Les nuits d'été: Villanelle Op 7 Jessye Norman, soprano London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 2:20

06:45:21 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

06:46:03 Hector Berlioz: Les nuits d'été: Villanelle Op 7 Jessye Norman, soprano London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 2:20

06:58:30 Frank H. Losey: March 'Gloria' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:14

07:05:47 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

07:13:49 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

07:22:07 Igor Stravinsky: Circus Polka Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 3:48

07:27:45 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 2:48

07:31:50 Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 4:56

07:41:11 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

07:55:50 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

08:07:43 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

08:16:23 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

08:28:44 Franz Schubert: Polonaise D 580 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

08:40:28 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 8:54

08:50:30 Paul Dukas: La Péri: Fanfare Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

08:53:44 Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 3:19

08:58:09 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

09:05:38 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 19:27

09:38:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:35

09:48:09 Massive Attack: Teardrop Voces8 Decca 22601 4:26

09:55:24 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:16 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:02:57 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

10:08:43 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

10:23:01 Don Gillis: Paul Bunyan Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

10:31:38 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 3:47

10:38:59 Déodat de Séverac: An Old Music Box Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 1:38

10:42:54 Domenico Scarlatti: Sonata in D Kk 29 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:04

10:50:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 29:54

11:22:19 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

11:35:31 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 10:43

11:48:11 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 8:37

11:58:29 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 1:35

12:06:38 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

12:16:11 William Alwyn: Seven Irish Tunes Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570145 8:47

12:26:03 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

12:32:31 Percy Grainger: Early One Morning BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

12:40:40 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

12:56:27 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

13:00:22 Anonymous: Chacona in C from 'Flores de Música' Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:35

13:03:25 Anonymous: Gigue-Duet from Concerto in D for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 3:10

13:08:51 Franz Berwald: Piano Concerto Niklas Sivelöv, piano Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553052 20:30

13:30:59 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

13:39:12 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 S 161/4 Roberto Plano, piano Azica 71222 6:18

13:46:50 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 10:00

13:58:39 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:10

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Sonata for Piano and Cello in G minor: Movement 2 Scherzo David Finckel, cello; Wu Han, piano Album: Grieg, Schumann, Chopin ArtistLed 19701 Music: 4:34

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major, Op. 6 No. 5 Owen Dalby, Geoff Nuttall, Luri Lee, Jeffrey Dyrda, and Livia Sohn, violins; Lesley Robertson and Hezekiah Leung, viola; Christopher Costanza and Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:58

David Biedenbender: Red Vesper Members of GVSU New Music Ensemble: Hannah Donnelly, flute; Amy Zuidema, clarinet; Karsten Wimbush, alto saxophone; Krista Visnovsky, violin; Kevin Flynn, cello; Reese Rehkopf, piano; Wade Selkirk, vibraphone Concert Record Date: Recording not commercially available, provided by Bill Ryan Music: 6:57

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1 for Two Pianos, Op. 5, Fantaisie-tableaux Wu Han, piano; Gilles Vonsattel, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 22:48

Eric Byers: Pop Rocks sybarite5 Album: Outliers Bright Shiny Things LLC Music: 4:07

Jeff Scott: Startin' Sumthin' Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 5:02

Igor Stravinsky: Petrushka; Tableau 1-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 32:04

Brandon Ridenour: NuPac Kanon & Gigue sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:01 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 5:41

16:07:00 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

16:13:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

16:28:31 Bernard Herrmann: Torn Curtain: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 6:06

16:37:45 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 2:50

16:42:41 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 7:34

16:52:14 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:30

16:57:49 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

17:04:03 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07

17:13:33 Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 9:06

17:25:09 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

17:39:56 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

17:47:02 Edvard Grieg: Holberg Suite: Prelude Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 2:41

17:52:47 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:46 Arnold Schoenberg: Cello Concerto after Monn Yo-Yo Ma, cello Boston Symphony Seiji Ozawa CBS 39863 16:45

18:27:37 Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 6:00

18:35:46 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

18:41:45 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

18:54:09 Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture D 647 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 3:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Sir William Walton: Henry V: Suite Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 16:22

19:20:35 Sir Edward Elgar: Falstaff Op 68 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 35:21

19:57:35 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:40 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

20:24:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 K 543 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 24:42

20:51:23 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 6:38

20:58:19 Frédéric Chopin: Mazurka No. 46 Op 67 # 3 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 1:22

21:03:06 Morton Gould: Interplay Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 15:39

21:20:20 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

21:29:13 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 S 244/4 Misha Dichter, piano Philips 416463 4:28

21:36:55 William Boyce: Symphony No. 8 Op 2 # 8 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 10:50

21:50:21 Paul Dukas: Symphony in C Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80515 41:18

22:33:50 Joseph Haydn: Horn Concerto No. 1 Anthony Halstead, horn Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5190 16:41

22:53:03 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:00 QUIET HOUR

23:02:16 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

23:10:04 Frederick Delius: Irmelin Prelude Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 5:44

23:15:49 Vladimir Odoyevsky: Lullaby Lera Auerbach, piano Bis 1502 3:25

23:20:08 Johann Sebastian Bach: Lento from Trio Sonata No. 6 BWV 530 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 6:05

23:26:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:01

23:35:16 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Salut Salon Warner 554295 3:49

23:40:43 Charles-Marie Widor: Romance from Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:12

23:44:56 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012 5:43

23:50:40 William Sterndale Bennett: Romance No. 2 Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596 4:04

23:55:15 Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:48