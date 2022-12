WCLV Program Guide 09-30-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Kulas Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Mélisse Brunet, conductor; Shihao Hugh Zhu, clarinet, student artist

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

Aaron Copland: Clarinet Concerto

Camille Saint-Saens: Symphony No. 3 in C minor Op 78 ‘Organ Symphony’

***technical difficulties prevented us from airing the scheduled chamber music program, so WCLV aired a repeat of the 9/20 live broadcast

01:53:05 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Fernando Sor: Introduction and Allegro, Op. 14, "Gran Solo" Guillermo Fierens, guitar ASV 685

02:09:43 Fernando Sor: Variations on a Theme by Mozart, Op. 9 David Russell, guitar Telarc 80672

02:19:43 Francisco Tarrega: Recuerdos de la Alhambra Alexandre Lagoya, guitar Academy of St. Martin in the Fields Kenneth Sillito Philips 446002

02:23:48 Francisco Tarrega: Grand Valse Daniel Benkõ, guitar Hungaroton 116

02:28:16 Joaquin Turina: Sevillana, Op. 29 Andres Segovia, guitar MCA Classics 42069

02:34:07 Joaquin Turina: Soleares, No. 2 from Homanaje a Tarrega, op. 69 John Willams, guitar Sony 45522

02:39:09 Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 7 in e, G.451 Pepe Romero, guitar Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble Philips Duo 438769

03:00:45 Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D, Op. 61 (finale) Elmar Oliveira, violin Principality of Asturias Symphonic Orchestra Maximiano Valdes Artek 40

03:12:00 Carlos Guastavino: 3 Cantilenas Argentinas y Final Camerata Bariloche, Chamber Orchestra of Argentina Sono Luminus 90202

03:32:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A, K. 488 (finale) Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra Jose Antonio Mendez Padron Sony 538244

03:41:44 Evencio Castellanos: Santa Cruz de Pacairigua Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:10 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 32:11

04:36:06 Claude Debussy: String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018 24:41

05:02:11 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 22:17

05:26:49 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

05:53:27 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

06:14:41 Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 9:53

06:25:53 Lars-Erik Larsson: Pastoral Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:38

06:30:42 Jean Sibelius: Scène de ballet Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 7:52

06:53:10 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

06:56:57 Paul Anka: The Longest Day: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

07:03:41 Paul Schoenfield: Café Music: Andante Almeda Trio Albany 1386 5:15

07:11:20 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 7:15

07:19:10 George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 1:46

07:22:48 Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 3:17

07:29:43 Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 7:03

07:41:28 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

07:55:46 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

08:08:01 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

08:16:07 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

08:29:07 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia Philippe Racine, flute English Chamber Orchestra Simon Preston Novalis 150088 5:49

08:39:39 Ludwig van Beethoven: Fantasy Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172 9:40

08:51:02 Fritz Kreisler: Toy Soldier's March James Ehnes, violin Analekta 3159 1:39

08:53:04 Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 7:20

09:05:15 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

09:30:18 Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 Op 62 # 1 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:01

09:40:47 Thomas Tallis: O sacrum convivium Stile Antico Harm Mundi 807555 4:08

09:45:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 K 425 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 9:23

09:57:43 Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet Op 3 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:52 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

10:04:48 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Spring Dance Op 47 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:19

10:08:34 Peter Tchaikovsky: Festival Overture Op 15 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 13:06

10:22:57 Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 5:56

10:30:55 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen Anton Scharinger, bass Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:35

10:38:29 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Bei männern, welche lieben fühlen Evelyn Lear, soprano Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 3:17

10:43:17 Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings Op 117 Christian Tetzlaff, violin Danish National Symphony Thomas Dausgaard Virgin 45534 7:32

10:52:31 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

11:16:40 Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival Op 14 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 6:58

11:25:19 Joseph Haydn: String Quartet No. 34 Op 33 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 15:42

11:43:50 Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute TWV 52:e1 Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 13:47

11:59:29 George Gershwin: I'll Build A Stairway to Paradise Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:37

12:06:04 Marc-André Hamelin: Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:06

12:06:48 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

12:18:05 Morton Gould: American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

12:31:31 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 3:38

12:38:51 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

12:46:13 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 661 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:38

12:58:39 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 0:44

13:00:15 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

13:03:57 Marc-André Hamelin: Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:06

13:07:51 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 Op 32 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

13:30:44 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

13:38:23 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

13:54:03 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 69 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:11

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Piano Trio in A Minor, M. 67 Movement 2 Pantoum (Assez Vif) Lysander Piano Trio Album: After A Dream Concert Artists Guild Music: 4:30

Manuel de Falla: Ritual Fire Dance Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 3:55

Peteris Vasks: Episodi e Canto perpetuo Lysander Piano Trio: Itamar Zorman, violin; Liza Stepanova, piano; Michael Katz, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 28:07

Arcangelo Corelli (arr. Fritz Kreisler): Violin Sonata in D minor, Op. 5, No. 12, La folia Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 10:28

Louis Cahuzac: Cantilene Ricardo Morales, clarinet; Michael Chertock, piano Album: French Portraits Boston Records 1064 Music: 4:31

Claude Debussy: Premiere rhapsodie Ricardo Morales, clarinet; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 7:08

Johann Sebastian Bach: Partita No.2 in D minor for Solo Violin, BWV 1004 Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 25:47

Maurice Ravel: Pavane pour une infante defunte Zohar Schondorf, horn; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 6:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:48 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 7:13

16:08:05 Moisés Simons: The Peanut Vendor King's Singers Chandos 40 2:31

16:13:14 Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 14:26

16:31:14 Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:33

16:35:35 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 4:04

16:42:12 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

16:52:27 Ola Gjeilo: Ubi caritas Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 3:04

16:57:50 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:58

17:03:43 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

17:13:15 Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 40 11:04

17:27:29 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Boston Symphony Charles Munch RCA 68978 7:30

17:40:14 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

17:47:33 Ola Gjeilo: Prelude Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 2:54

17:52:54 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:53 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

18:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

18:39:09 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

18:43:29 Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 4 Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 49769 9:33

18:54:58 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 11:48

19:16:16 Sir Charles Villiers Stanford: Symphony No. 3 Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 41:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:15 Samuel Barber: Serenade for Strings Op 1 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 10:04

20:13:02 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

20:31:48 Sir Charles Villiers Stanford: Concert Variations on an English Theme Op 71 Margaret Fingerhut, piano Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8736 26:02

21:03:17 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

21:23:45 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

21:32:04 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34

21:39:26 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 6:34

21:48:34 Édouard Lalo: Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 34:29

22:24:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

22:45:23 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

22:56:52 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Traditional: Cossack Lullaby Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:30

23:04:58 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15

23:10:14 Alexander Scriabin: Etude in b-Flat Op 8 # 11 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 4:04

23:15:42 Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 Melos Quartet DeutGram 423670 5:52

23:21:34 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 8:59

23:30:34 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano Sony 48066 7:57

23:39:42 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47

23:43:29 Johann Sebastian Bach: Adagio from Keyboard Concerto No. 3 BWV 1054 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 6:02

23:49:32 Ignace Jan Paderewski: Nocturne in B-Flat Op 16 # 4 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:48

23:54:10 Patrick Hawes: Reflexionem Matthew Sharp, cello Voces8 Decca 4785703 3:25

23:57:57 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Nana Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:06