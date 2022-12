WCLV Program Guide 09-20-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34

00:08:04 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277 3:01

00:12:14 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

00:17:47 Robert Schumann: Papillons Op 2 Robert Casadesus, piano Sony 68345 12:14

00:35:36 Sergei Taneyev: Piano Quintet Op 30 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4775419 44:16

01:25:19 Boris Blacher: Variations on a Theme of Paganini Op 26 Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 452853 14:13

01:40:49 Mario Castelnuovo-Tedesco: Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 13:16

01:55:08 Scott Joplin: The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: Viola Concerto Movement 2 Roberto Diaz, viola; Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: Higdon: All Things Majestic, Viola Concerto & Oboe Concerto (Live) NAXOS AMERICAN CLASSICS Music: 4:08

Michael Abels: Iconoclasm (For Lenny) Lara Downes, piano Album: For Lenny: An Intimate Tribute to Leonard Bernstein and his American Legacy Sony Music: 3:28

Behzad Ranjbaran: Viola Concerto Roberto Diaz, viola; South Dakota Symphony Orchestra; Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 22:26

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 Stephen Prutsman, piano The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:20

Alberto Ginastera: Ollantay, Op. 17 Movement 1 Paisaje de Ollantaytambo BBC Philarmonic Orchestra; Juanjo Mena, conductor Album: Ginastera Orchestral Works: Vol. 1 Chandos 10884 Music: 4:27

Sergei Rachmaninoff: Daisies, Op. 38 No. 3 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 2:13

Missy Mazzoli: Quartet for Queen Mab Aeolus Quartet Victoria Bach Festival, Presidio La Bahia Chapel, Goliad, TX Music: 8:48

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe (excerpts) Cincinnati May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:05

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:11 Joseph Haydn: String Quartet No. 64 Op 76 # 5 Kodály Quartet Naxos 503293 20:31

04:24:10 George Gershwin: Rhapsody in Blue Ivan Davis, piano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:54

04:43:18 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

04:48:14 Jean Lhéritier: Surrexit pastor bonus Stile Antico Harm Mundi 807555 4:58

04:54:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 K 493 Fauré Quartet DeutGram 6609 27:30

05:26:29 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

05:37:51 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:38

05:49:30 Robert Schumann: Romance Op 94 # 2 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

05:54:35 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 4:18

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:53 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

06:14:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 K 551 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 6:23

06:24:31 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Tölz Boys Choir Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 5:13

06:36:32 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

06:44:50 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

06:59:34 John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559029 1:54

07:04:52 Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture Op 24 NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999077 3:56

07:13:21 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 6:03

07:24:30 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

07:36:22 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

07:47:30 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

08:05:28 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

08:12:56 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 7:13

08:24:17 Ola Gjeilo: Serenity Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:11

08:36:33 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 4:20

08:45:21 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

09:03:30 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 4:12

09:12:50 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 6:00

09:36:08 Irving Berlin: Annie Get Your Gun: Anything You Can Do I Can Do Better Giulietta Simoniato, mezzo-sop Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Decca 4758319 3:05

09:44:51 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

09:59:56 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 Op 30 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:20 Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 # 6 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:55

10:09:33 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

10:21:50 Johann Sebastian Bach: Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:07

10:33:13 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

10:40:34 Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 Philip Edward Fisher, piano Brodsky Quartet Chandos 40 3:29

10:50:15 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 20:12

11:17:06 Scott Joplin: The Chrysanthemum Brian Dykstra, piano Centaur 3340 4:23

11:27:13 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 5:02

11:39:58 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

11:49:13 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 3:33

12:12:00 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

12:23:06 Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 3:31

12:33:11 David Guion: Arkansas Traveler New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:30

12:39:20 Charles G. Vardell: Joe Clark Steps Out Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 3:22

12:49:05 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

12:56:39 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

13:04:36 Joseph Haydn: Symphony No. 95 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:47

13:32:53 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

13:46:14 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 9:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: The City: The New City Eos Orchestra; Jonathan Sheffer, conductor Album: Celluloid Copland Telarc 80583 Music: 4:12

Manuel Ponce: Theme, Variations and Fugue on Folia de Espana Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 21:56

Jean Sibelius: from Six Little Pieces Op. 79 Movements 1, 5, 6 Yoojin Jang, violin; Renana Gutman, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 9:29

Aaron Copland: El Salon Mexico Aspen Philharmonic Orchestra; Ludovic Morlot, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 10:51

Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd movement Anthony McGill, clarinet; Pacifica String Quartet Album: Mozart & Brahms Cedille 147 Music: 4:34

Kip Winger: Conversations with Nijinsky Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:53

Cesar Franck: Piano Quintet in F Minor, FWV 7: Movement 1 Molto moderato quasi lento; Allegro Drew Petersen, piano; Pacifica Quartet American Pianists Awards, Christ Church Cathedral, Indianapolis, IN Music: 15:13

Gioacchino Rossini: Overture to La cambiale di matrimonio (The Marriage Contract) Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 5:19

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:49 Ron Goodwin: What Kind of Things King's Singers Chandos 40 1:50

16:12:06 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 7:12

16:26:02 Alan Menken: Beauty and the Beast: Theme London Symphony John Williams Sony 62788 3:09

16:36:19 Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 5:27

16:49:35 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

17:04:06 Ola Gjeilo: Ubi caritas Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 3:04

17:12:41 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

17:23:14 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 7:13

17:36:27 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

17:49:06 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:18 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Boston Symphony Charles Munch RCA 68978 7:30

18:19:51 Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme London Symphony John Williams Sony 62788 2:39

18:28:14 Ola Gjeilo: Northern Lights Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 4:20

18:38:19 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 6 Op 70 Louis Lortie, piano Chandos 40 3:06

18:47:01 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:48

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:24 Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra Barry Douglas, piano Orchestre National de France Marek Janowski RCA 68127 25:00

19:29:45 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 27:12

20:00 SPECIAL: CIM LIVE from Kulas Hall, Cleveland Institute of Music Orchestra, Mélisse Brunet, conductor; Shihao Hugh Zhu, clarinet, student artist

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole

Aaron Copland: Clarinet Concerto

Camille Saint-Saens: Symphony No. 3 in C minor Op 78 ‘Organ Symphony’

22:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – Vienna Philharmonic, Andrés Orozco-Estrada, conductor; Leonidas Kavakos, violin

Antonin Dvorak: The Noonday Witch

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 ‘From the New World’

Leos Janácek: Sinfonietta – Sir Charles Mackerras, conductor (Decca 410138)