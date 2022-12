WCLV Program Guide 09-12-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:47 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

00:14:09 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:03

00:18:15 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295 4:38

00:24:08 Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve Op 92 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:20

00:31:26 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 Op 47 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 2487 47:52

01:23:34 Georges Bizet: Variations chromatiques San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 14:04

01:39:28 Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon Members of Pro Arte Wind Quintet, Zurich Nimbus 5327 10:59

01:51:12 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Piano Trio in C Major, Op. 87: III. Scherzo: Presto Boston Trio: Heng-Jin Park, piano; Jonah Ellsworth, cello; Irina Muresanu, violin Album: The Boston Trio - Brahms, Ravel, Suk Parjo Music Music: 4:23

Frederic Chopin: Introduction and Polonaise Brillante, Op. 3 Coleman Itzkoff, cello; Eliza Ching, piano Young Artist in Residence, Fitzgerald Theatre, St. Paul, MN Music: 9:28

Piano Puzzler: This week's contestant is Anne Nelson from Portland, ME Music: 9:54

Johannes Brahms: Puzzler Payoff: Brahms Intermezzo Op. 117, No. 2 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Piano Pieces Op 116-119 Erato 14350 Music: 4:22 (excerpt)

Claude Debussy (arr. Sally Beamish): La Mer Boston Trio: Heng-Jin Park, piano; Jonah Ellsworth, cello; Irina Muresanu, violin Henry Morrison Flagler Museum, Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 23:51

Robert Schumann: Kreisleriana, Op. 16 III. Sehr aufgeregt Jonathan Biss, piano Album: Schumann: Fantasie, Kreisleriana & Arabeske EMI 65391 Music: 4:38

Cyril Scott (arr. Fritz Kreisler): Lotus Land (after Cyril Scott's Opus 47, No. 1) Benjamin Beilman, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 4:50

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op. 58 Jonathan Biss, piano; Houston Symphony; Ludovic Morlot, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 33:48

Billy Strayhorn: (Encore) Take the "A" Train Harlem Quartet Beaches fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 3:28

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:06 Charles Ives: The Unanswered Question Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 4:53

04:08:24 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 4:28

04:15:14 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

04:21:51 Frédéric Chopin: Nocturne No. 19 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:58

04:28:18 Sir Edward Elgar: Violin Concerto Op 61 Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 51:04

05:24:02 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

05:36:38 Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g Tempesta di Mare Chandos 783 10:08

05:48:05 Zdenek Fibich: Poème Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:21

05:52:54 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:02 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 3:50

06:12:57 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

06:23:57 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

06:31:14 Joseph Haydn: Adagio from Piano Sonata No. 60 H 16:50 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 05:28

06:41:49 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 10:54

06:55:44 John Philip Sousa: March of the Royal Trumpets Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 3:57

07:03:42 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

07:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:00

07:23:34 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

07:27:35 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 6:33

07:39:49 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

07:53:41 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

08:08:04 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:53

08:16:07 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

08:30:50 Hans Zimmer: Gladiator: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:26

08:41:41 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

08:57:50 Joseph Lanner: Styrian Dances Op 165 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:51

09:09:25 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

09:24:14 Hans Zimmer: Mission Impossible 2: Injection London Music Works Unknown Conductor Silva 1398 4:55

09:35:17 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

09:41:09 Astor Piazzolla: Adiós Nonino Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:45

09:47:06 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:33 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 611 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:53

10:02:54 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

10:08:59 Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 7031 14:08

10:24:32 Francis Poulenc: Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:39

10:31:40 Sir Edward Elgar: Empire March New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 4:13

10:39:42 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

10:47:30 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

10:52:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 24:31

11:19:08 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

11:19:30 Robert Schumann: Variations on an Original Theme WoO 24 Igor Levit, piano Sony 542445 11:16

11:34:13 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

11:46:20 Claude Debussy: Petite Suite Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

12:06:58 Morton Gould: Kurt Weill Songbook for Orchestra Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 15:08

12:23:59 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

12:30:35 Léo Delibes: Coppélia: Czárdás San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:32

12:37:37 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

12:47:42 Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

13:00:42 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

13:04:12 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

13:10:18 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

13:31:08 J. A. P. Schulz: The Harvest Feast: Overture Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9553 3:36

13:37:58 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

13:43:59 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

13:58:40 Johannes Brahms: Waltz No. 6 Op 39 # 6 Yaara Tal, piano Sony 53285 0:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gian-Carlo Menotti: Ricercare on a Theme from ''The Old Maid and the Thief" Charlie Albright, piano Album: Vivace CAPC Music 884501469760 Music: 4:21

Shawn Conley: Yann's Flight sybarite5 Chamber Music Societ of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 5:45

Nikolai Kapustin: Variations Op. 41 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:37

Modest Mussorgsky (arr. Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (selected movements) Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 30:03

Fritz Kreisler: Caprice Viennois, Op. 2 Amy Schwartz Moretti, violin; Elizabeth Pridgen, piano Album: Kaleidoscope Dorian Sono Luminus 92126 Music: 4:11

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 15:03

Maurice Ravel: Sonata for Violin and Cello Amy Schwartz Moretti, violin; Yegor Dyachkov, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:00

Purandara Dasa (arr. Stephen Prutsman): Govinda Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 6:46

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:40 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

16:08:32 Paulo Bellinati: A Furiosa Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 3:31

16:15:12 George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 11:57

16:27:28 Hans Zimmer: Driving Miss Daisy: Driving Brussels Philharmonic Dirk Brossé Decca 467749 5:40

16:38:04 Alessandro Marcello: Andante from Oboe Concerto Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 3:37

16:43:00 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

16:52:20 Clarice Assad: Bluezilian Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 2:59

16:57:30 Frédéric Chopin: Mazurka No. 41 Op 63 # 3 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 2:34

17:04:22 Richard Rodgers: The King and I: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

17:13:28 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

17:26:34 Johan Wagenaar: Amphitrion Overture Op 45 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 8:10

17:39:21 Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 6:06

17:47:36 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 3 Op 19 # 3 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376 2:07

17:52:07 Walter Piston: Scherzando & Finale from Wind Quintet Boehm Quintet Premier 1006 7:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:33 Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 9 Op 125 Atlanta Symphony Robert Shaw ASO Media 1007 16:12

18:26:41 Dmitri Shostakovich: Burlesque from Violin Concerto No. 1 Op 99 Lydia Mordkovitch, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 4:38

18:33:43 Percy Grainger: Blithe Bells BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 4:08

18:39:33 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

18:54:37 Ola Gjeilo: The Ground Phoenix Chorale Harrington String Quartet Charles Bruffy Chandos 40 3:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:24 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

19:13:33 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Oslo Philharmonic Mariss Jansons Chandos 40 43:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:41 Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op 29 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 20:57

20:24:27 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

20:46:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

21:02:44 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

21:19:29 Frank Bridge: Norse Legend BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 4:45

21:25:10 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

21:38:37 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

21:48:25 Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart E1 Music 7792 29:17

22:20:34 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 12 Op 26 Peter Takács, piano Cambria 1175 19:34

22:44:02 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 14:49

23:00 QUIET HOUR

23:01:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Concerto No. 23 K 488 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:14

23:09:04 Duke Ellington: Reflections Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 7:22

23:17:31 Henry Purcell: O solitude, my sweetest choice Z 406 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano DeutGram 4795448 4:58

23:22:22 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:30:16 Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4777457 3:41

23:35:50 Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 6:06

23:41:56 Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp Aurèle Nicolet, flute Philips 442012 10:52

23:52:49 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:24

23:56:07 Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 3:3