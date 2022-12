Landmarks: 40 Years of Chandos (Chandos 40)

Founded by Brian Couzens in 1979, Chandos quickly established itself among the world’s leading classical labels. The ‘Chandos Sound’ has become a benchmark for quality, renowned alike among artists and critics around the globe. From its inception, Chandos specialized in recording British music, and in bringing lesser-known (even unknown) music to public attention. Released in July to celebrate the 40th Anniversary of the label, this handsomely packaged set comprises 40 complete recordings from Chandos’ extensive catalogue. Each of the four decades is represented, and each recording has been handpicked by the Managing Director, Ralph Couzens, the son of the founder, because it represents a turning point, or ‘Landmark’, in the development of the label.

CD1 - Bax: Symphony No. 4, Tintagel (1983)

Ulster Orchestra, Bryden Thomson

CD2 - Tchaikovsky: Symphony No. 5 (1984)

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons

CD3 - Rachmaninoff: Trios élégiaques Nos 1 and 2 (1984)

Borodin Trio

CD4 - Shostakovich: Piano Concerto No. 1, Chamber Symphony (1985)

I Musici de Montréal

CD5 - Prokofiev: Symphony No. 6, Waltz Suite (1985)

Royal Scottish National Orchestra, Neeme Järvi

CD6 - Respighi: Belkis, Metamorphoseon (1985)

The Philharmonia, Geoffrey Simon

CD7 - Hummel: Piano Concertos in A minor, B minor (1987)

Stephen Hough (piano) English Chamber Orchestra, Bryden Thomson

CD8 - Handel: Chandos Anthems Nos 1 – 3 (1989)

The Sixteen, Harry Christophers

CD9 - Shostakovich: Violin Concertos Nos 1 and 2 (1989)

Lydia Mordkovitch (violin) Scottish National Orchestra, Neeme Järvi

CD10 - Walton: Henry V: A Shakespeare Scenario (1990)

Christopher Plummer (narrator), Celia Nicklin (oboe), Ian Watson (organ) Academy & Chorus of St Martin in the Fields, Choristers of Westminster Cathedral, Sir Neville Marriner

CD11 - Elgar: Violin Sonata, etc. (1984)

Nigel Kennedy (violin), Peter Pettinger (piano)

CD12 - Black Dyke Mills Band - The Complete Champions (1986)

Black Dyke Mills Band, Major Peter Parkes

CD13 - The King’s Singers - Original Debut Recording (2003)

The King's Singers

CD14 - Grainger: In a Nutshell, etc. (1996)

BBC Philharmonic, Richard Hickox

CD15 - Haydn: Schöpfungsmesse, etc. (1995)

Collegium Musicum 90, Richard Hickox

CD16 - Boulanger: Faust et Hélène, etc. (1999)

BBC Philharmonic, City of Birmingham Symphony Chorus, Yan Pascal Tortelier

CD17 - Vaughan Williams: A London Symphony, etc. (2001)

London Symphony Orchestra, Richard Hickox

CD18 - Purcell: Dido and Aeneas (2008)

CD19 - Aquarelle Guitar Quartet - Spirit of Brazil (2009)

Aquarelle Guitar Quartet

CD20 - Gerald Finley - Great Operatic Arias (2010)

CD21 - Ravel, Debussy, Massenet: Piano Concertos, etc. (2010)

Jean-Efflam Bavouzet

CD22 - Schumann: Three String Quartets, Op. 41 (2011)

Doric String Quartet

CD23 - Ola Gjeilo: Northern Lights (2011)

Phoenix Chorale, Charles Bruffy

CD24 - Brodsky Quartet - Petits-fours: Favourite Encores (2011)

CD25 - Saint-Saëns: Orchestral Works (2011)

Royal Scottish National Orchestra, Neeme Järvi

CD26 - Ben-Haim: Chamber Works (2013)

ARC Ensemble

CD27 - Xiayin Wang: American Piano Concertos (2013)

Xiayin Wang (piano) Royal Scottish National Orchestra, Peter Oundjian

CD28 - Tasmin Little - British Works for Violin and Orchestra (2013)

Tasmin Little (violin) BBC Philharmonic, Sir Andrew Davis

CD29 - Sibelius: Violin Concerto, etc. (2013)

Jennifer Pike (violin) Bergen Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis

CD30 - Central Band of the RAF - British Classics

Cpl Jonathan Hill (trombone) Central Band of the Royal Air Force, Wing Commander Duncan Stubbs

CD31 - Copland: Ballets (2015)

BBC Philharmonic, John Wilson

CD32 - Janacek: Glagolitic Mass, etc. (2015)

Bergen Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

CD33 - Albéniz: Piano Concerto No. 1, etc. (2015)

Martin Roscoe (piano) BBC Philharmonic, Juanjo Mena

CD34 - Fauré: Works for Solo Piano (2016)

Louis Lortie (piano)

CD35 - Mozart: Piano Concertos, KV 453 and KV 456, etc. (2016)

Jean-Efflam Bavouzet (piano) Manchester Camerata, Gábor Takács-Nagy

CD36 - Reicha: Reicha Rediscovered, Vol. 1 (2017)

Ivan Ilić (piano)

CD37 - Karayev: The Seven Beauties, etc. (2017)

Bournemouth Symphony Orchestra, Kirill Karabits

CD38 - Bacewicz: Piano Quintets, etc. (2018)

Wojciech Switala (piano) Silesian Quartet; Polish Cello Quartet

CD39 - Scarlatti: Sonatas, Vol. 1 (2017)

Federico Colli (piano)

CD40 - Gipps: Symphonies Nos 2 and 4, etc. (2018)

BBC National Orchestra of Wales Rumon Gamba