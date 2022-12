WCLV Program Guide 08-30-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 9:34

00:12:02 Joseph Haydn: String Quartet No. 49 Op 64 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 20:24

00:33:09 José Maria Cano: Luna: Epilogo Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 5:04

00:39:24 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 Leonidas Kavakos, violin Chamber Ensemble Mercury 4811409 5:25

00:47:16 Wilhelm Stenhammar: Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 32:35

01:24:09 Michael Haydn: Symphony No. 16 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:20

01:40:41 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

01:50:51 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Samuel Barber: Souvenirs: Two-Step and Galop Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Album: Aspects of America Pentatone 727 Music: 4:28

Dana Wilson: A Thousand Whirling Dreams STRATA: James Stern, violin; Nathan Williams, clarinet; Audrey Andrist, piano The Ulster Chamber Music Series, Church of the Holy Cross, Kingston, NY Music: 11:37

Kenji Bunch: Aspects of an Elephant Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:39

Leonard Bernstein: Sonata for Clarinet and Piano Alexander Fiterstein, clarinet; Michael Brown, piano Dweck Cultural Center, Central Branch of the Brooklyn Public Library, Brooklyn, NY Music: 10:18

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 for Solo Piano Movement 1 and 2 Allemande and Courante Wu Han, piano Album: Wu Han Live Music@Menlo 2014 Music: 4:12

Eugene Ysaye: Reve d'enfant Paul Huang, violin; Helen Huang, piano Tuesday Musical Club, Laurel Heights United Methodist Church, San Antonio, TX Music: 4:55

Jonathan Leshnoff: Concerto for Guitar Jason Vieaux, guitar Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 24:57

Franz Schubert: Allegro in a minor for Piano, Four Hands, Op. 144, D. 947, Lebenssturme Gilbert Kalish, Wu Han, pianos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 12:17

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:09 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:29

04:27:57 Adolphe Adam: If I Were King: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 7:13

04:37:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:21

04:43:40 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 5 S 244/5 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:14

04:56:46 Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani Olivier Latry, organ Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1094 25:03

05:26:13 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 10:55

05:39:16 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

05:51:41 Emmanuel Chabrier: Habanera Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:09

05:56:40 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:17

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malague±a' Op 21 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:16

06:13:48 Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 Op 90 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 11:01

06:25:34 Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 62373 5:44

06:32:25 Fritz Kreisler: Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin Analekta 3159 3:27

06:41:31 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 12:49

06:54:42 Francis Poulenc: Intermezzo No. 2 Pascal Rogé, piano Decca 425862 2:46

06:58:57 John Philip Sousa: March 'Foshay Tower Washington Memorial' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:18

07:07:04 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sar 3020670 6:11

07:15:36 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

07:31:48 Johannes Brahms: Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Gabriel Schwabe, cello Naxos 503293 5:10

07:41:20 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 10:19

07:54:11 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:57

08:07:56 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

08:17:12 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

08:26:38 George Frideric Handel: Air for Oboe & Orchestra Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 3:02

08:30:11 Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:58

08:40:11 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 654 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

08:54:00 Eleanor Farjeon: Morning Has Broken Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:26

08:59:17 Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 5:36

09:09:08 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1b Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 16:26

09:24:26 Aaron Copland: The Heiress: Suite St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:06

09:41:15 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 3 Op 42 Charles Owen, piano Avie 2240 7:14

09:50:49 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:15 Josef Hofmann: Woodbird's Delight Op 55 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 1:01

10:03:39 Amy Beach: From Blackbird Hills Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:46

10:09:43 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 Op 10 Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10802 15:18

10:26:37 Karol Szymanowski: Etude Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

10:33:45 Robert Schumann: Novelette No. 1 Op 21 # 1 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:41

10:41:33 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 7:19

10:51:42 Joseph Eybler: Symphony No. 1 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 23:19

11:16:16 Alessandro Marcello: Guitar Concerto Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 11:20

11:30:04 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

11:42:56 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 13:46

11:58:20 Getty H. Huffine: March "Them Basses" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:15

12:06:36 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

12:17:41 Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music Chorus London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 40 11:34

12:31:24 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

12:37:37 Joni Mitchell: Favorite Color Lara Downes, piano Portrait 592079 2:52

12:41:54 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:00

12:52:46 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

12:59:56 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595 2:32

13:02:50 André Campra: Idoménée: Rigaudon Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 2:51

13:07:19 Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino Op 16 Karen Geoghegan, bassoon BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 21:53

13:30:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 K 334 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 4:42

13:38:08 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

13:42:42 John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite Op 44 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:09

13:55:35 Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 46329 3:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: 6 Morceaux, Op. 19, TH 133 No. 4 Nocturne in C Johannes Moser, cello; L'Orchestre de la Suisse Romande; Andrew Manze, conductor Album: Elgar & Tchaikovsky: Cello Works PentaTone 5186570 Music: 4:13

Cesar Cui: Selections from Miniatures, Op. 20 Marcia Henry Liebenow, violin; Melissa Loehnig Simons, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 13:54

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano, Op. 71: Movement 1 Allegro energico Daniel Phillips and Livia Sohn, violins; Gilles Vonsattel, piano The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:00

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Johannes Moser, cello; Houston Symphony; Matthew Halls, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 23:44

Franz Schubert: German Dance, D 783, No 10 ; Landler D 790, No. 3; Moment Musical D 780, No. 3 Gil Shaham, violin; Goran Sollscher, guitar Album: Schubert for Two DG 471 568 Music: 4:21

Jenő Hubay: Fantasie Brillante, Op. 3 No. 3 based on themes from Bizet's Carmen Livia Sohn, violin; Pedja Muzijevic, piano Chamber Music Series at Spoleto Festival USA; Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:44

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone; Justin Benavidez, tuba Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 Gil Shaham, violin; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 26:21

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:13 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667 5:30

16:06:26 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

16:12:59 Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement Op 16 Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 13:22

16:30:49 John Denver: Annie's Song Sir James Galway, flute London Symphony Klauspeter Seibel DeutGram 3024 2:58

16:35:10 Jack Gallagher: Rondo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:48

16:43:02 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

16:51:49 Hazel Scott: Idyll Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

16:57:11 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

17:04:52 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

17:19:46 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 5:22

17:26:32 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Helsinki Philharmonic Paavo Berglund EMI 68643 8:53

17:39:49 Joseph Haydn: Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 4:54

17:46:25 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

17:52:24 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:50 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

18:31:19 Georgia Stitt: What Lips My Lips Have Kissed Lara Downes, piano Portrait 592079 2:59

18:34:18 Paula Kimper: Venus Projection Lara Downes, piano Portrait 592079 2:08

18:38:32 Libby Larsen: Blue Piece Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

18:42:29 Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

18:53:59 Morton Gould: American Caprice Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:18 Antonio Rosetti: Symphony in g Concerto Cologne Teldec 98420 16:08

19:21:07 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 35:57

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:48 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

20:21:42 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 18:19

20:41:22 Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 1 Op 43 Royal Scottish Nat'l Orch Stéphane Denève Naxos 570245 17:48

21:00 SPECIAL: BBC PROMS 2019 – West–Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim, conductor; Martha Argerich, piano

Franz Schubert: Symphony No. 8 ‘Unfinished’

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1

Witold Lutoslawski: Concerto for Orchestra

Ludwig van Beethoven: Overture to Egmont Op 84

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 (Decca 16872)

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:10:32 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:14:55 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:31

23:21:17 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 David Oistrakh, violin Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens DeutGram 4793449 8:44

23:30:02 Peter Tchaikovsky: Berceuse Op 72 # 2 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:42

23:35:45 Richard Strauss: Morgen! Op 27 # 4 Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:06

23:41:32 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 5:55

23:47:27 Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 4:52

23:52:20 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:31

23:55:22 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16