WCLV Program Guide 07-24-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:22 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

00:08:59 Franz Schreker: Chamber Symphony Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 25:23

00:35:55 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

00:41:36 Giuseppe Verdi: Falstaff: Honor Monologue Bryn Terfel, baritone Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 4795448 4:32

00:47:34 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 30:57

01:22:39 Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance Op 23a Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 13:31

01:37:09 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:10

01:47:38 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 6:30

01:55:14 Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo Op 15 Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Tessa Lark (arr. Tessa Lark): Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:28

Michael Gilbertson: The Cosmos (2016): Movements 2-5 WindSync; ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 19:10

Ludwig van Beethoven: String Quartet in A Minor, Op. 132: Movement 3 St. Lawrence String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 15:25

Frank Bridge: Phantasy for Piano Quartet in F-sharp Minor Stephen Rose, violin; Cynthia Phelps, viola; Astrid Schween, cello; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:00

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2: Movement 3 Rachel Barton Pine, violin; Academy of St Martin in the Fields; Neville Marriner, conductor Album: Mozart Violin Concertos Avie 2317 Music: 4:19

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 11:53

Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W: Works by Diverse Women Composers Cedille 90000185 Music: 11:40

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No 35 in D major K 385 "Haffner" Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 17:40

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:54 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203 10:16

04:12:36 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 6:13

04:21:34 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

04:26:46 Yann Tiersen: Amélie: Suite Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

04:31:59 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 52:23

05:28:45 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 9:06

05:39:14 Richard Strauss: Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Scene Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Chandos 9354 8:25

05:48:27 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 4:57

05:54:19 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:23 Adolphe Adam: O Holy Night Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:30

06:14:49 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:37

06:26:52 Hans Gál: Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105 Orchestra of the Swan Kenneth Woods Avie 2231 8:10

06:40:53 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

06:54:38 Frédéric Chopin: Mazurka No. 39 Op 63 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:57

06:57:11 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

07:05:15 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 7:13

07:15:03 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

07:24:26 Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 72095 4:43

07:30:23 Jacob Gade: Jealousy Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 3:01

07:39:47 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10

07:44:20 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:26

07:58:26 Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 2:12

08:08:11 Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 7:11

08:17:10 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

08:26:21 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

08:30:31 Henry Tucker: Weeping, Sad and Lonely Anonymous 4 Harm Mundi 807549 5:12

08:42:19 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443 7:26

08:50:40 Aaron Copland: Our Town: Suite St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

09:04:16 Jacques Ibert: Divertissement Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 15:56

09:21:56 Léo Delibes: Sylvia: Valse lente San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:21

09:26:26 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

09:29:50 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:32

09:36:34 Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101 3:33

09:41:42 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

09:54:10 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:11 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo BWV 988 Peter Serkin, piano RCA 68188 2:18

10:05:01 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250 1:23

10:08:06 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

10:18:35 Alexander Glazunov: Triumphal March Op 40 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 9:43

10:29:17 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

10:37:18 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

10:44:50 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

10:52:27 Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano Patricia Michaelian, piano Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3135 22:19

11:16:51 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 15:35

11:35:06 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 12:46

11:48:16 E. J. Moeran: First Rhapsody Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 11:53

12:07:25 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

12:18:25 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

12:31:09 Jack Beaver: The Case of the Frightened Lady: Portrait of Isla Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:39

12:39:24 Leighton Lucas: Stage Fright: Rhapsody Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 4:25

12:46:29 Ernest Bloch: Poems of the Sea Malmö Symphony Sakari Oramo Bis 639 12:57

13:01:22 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:11

13:03:48 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

13:09:24 Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55348 19:20

13:31:06 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

13:38:48 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

13:49:05 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Pablo Sarasate: Reverie, Op. 41 Tianwa Yang, violin; Markus Hadulla, piano Album: Sarasate: Violin and Piano Music, Vol. 3 Naxos Music: 4:33

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin and Orchestra Movement 1. Allegro ma non troppo Tianwa Yang, violin; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 23:20

Piano Puzzler: This week's contestant is Chuck Romportl from Hopkins, MN Music: 7:03

Olivier Messiaen: Prelude, The Ethereal Sounds of Dreams Gilles Vonsattel, piano Album: Shadowlines Honens 201501 Music: 3:25 (excerpt) Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op. 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Nicolò Paganini: Cantabile in D, Op. 11 Scott St. John, violin; Simon Wynberg, Guitar Album: Music for Violin and Guitar Naxos Music: 4:23

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:15

Michael Gandolfi: Houston: Sept. 12, 1962 ROCO; Michael Stern, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:57

Bohuslav Martinu: Three Madrigals for Violin and Viola, H.313 Scott St. John, violin; Sharon Wei, viola Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:30 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

16:06:16 Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade D 118 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 3:24

16:12:09 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

16:29:38 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

16:33:43 Joseph Haydn: Finale from Sinfonia Concertante Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 6:16

16:42:35 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:24

16:52:40 Nino Rota: The Glass Mountain: The Legend of the Glass Mountain Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:43

16:58:43 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:47

17:04:41 Adolphe Adam: If I Were King: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 7:13

17:15:09 Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83a Quintett.Wien Nimbus 5479 11:19

17:28:53 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

17:40:23 Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9309 5:50

17:46:59 Antonín Dvorák: Legend No. 7 Op 59 # 7 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:46

17:53:40 Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody Santiago Rodriguez, piano Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Elan 82268 5:46

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:45 Ernest Bloch: Schelomo Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 19992 21:28

18:31:59 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

18:39:24 George Frideric Handel: Allegro from Concerto No. 2 HWV 333 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 63073 3:34

18:44:26 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

18:54:17 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:24 Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

19:15:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 Op 68 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 41:32

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from the 2018-2019 Arts Renaissance Tremont season

February 10, 2019 – Amici String Quartet [Takako Masame, Miho Hashizume, violins; Lynne Ramsey, viola; Ralph Curry, cello]

Ludwig van Beethoven: Andante cantabile & Finale from String Quartet in A Major, Op. 18, No. 5

April 7, 2019 - Ivan Zenaty, violin; Dmitri Vorobiev, piano

Edvard Grieg: Violin Sonata No. 3 in C minor Op. 45

March 17, 2019 – Jinjoo Cho, violin

Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 in A minor for Solo Violin, BWV1003

November 18, 2018 – Dina Kuznetsova, soprano; Hyun Soo Kim, piano

Gabriel Fauré: Au bord de l'eau, Op. 8, No. 1

Gabriel Fauré: Après un rêve, Op. 7, No. 1

Gabriel Fauré: Mandoline, Op. 58, No. 1

Gabriel Fauré: Clair de lune, Op. 46, No. 2

Gabriel Fauré: Notre amour, Op. 23, No. 2

Traditional: Korean Folk Song ‘Arirang’

Anonymous: Russian Romance/Folk Song ‘Gori, Gori, Moja Zvezda’

21:36:13 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 6 Op 18 # 6 Cleveland Quartet Telarc 80229 23:52

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Kelly Hall-Thompkins, violin (Blue Griffin BGR 253)

Ricky Ian Gordon: In Time of Silver Rain, Harlem Night Song, Dream Variations, Stars, Port town, Daybreak in Alabama, Dreams/Feet o’ Jesus, Song for a Dark Girl, Winter Moon, Genius Child, To Be Somebody, Troubled Woman, Prayer, My People, Joy

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:38 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

23:08:03 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 7 Op 30 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:53

23:12:56 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:18:16 Avner Dorman: Andante from Piano Concerto Eliran Avni, piano Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 4:33

23:22:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 K 550 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 6506 10:51

23:33:41 John Field: Nocturne No. 18 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:25

23:40:38 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:44:50 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 S 139/9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 11:07

23:56:36 John Dowland: Time stands still Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:03