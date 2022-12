WCLV Program Guide 07-19-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:16

00:10:28 Franz Schubert: String Quartet No. 10 D 87 Alban Berg Quartet EMI 56470 22:14

00:34:28 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

00:40:23 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

00:50:17 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 29:49

01:24:10 Francis Poulenc: Trio for Oboe, Bassoon & Piano Maurice Bourgue, oboe Decca 421581 12:52

01:38:01 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

01:47:53 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Leningrad Philharmonic Evgeny Mravinsky DeutGram 4796018 8:04

01:57:14 Gary Schocker: Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 Movement 2 Allegro molto Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:26

Claude Debussy: Sonata for flute, Viola and Harp Demarre McGill, flute; Matthew Lipman, viola; Valerie Muzzolini, harp Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:47

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 6 in d minor from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 875 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Charlie Parker (arr. Stephen Prutsman): Ornithology Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 1:51

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue Nov. 15 in G Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 884 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 2:31

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Major, Op. 77: Movements 2-3 Vadim Gluzman, violin; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:05

Justin Hurwitz: End Credits from First Man Original Motion Picture Marcia Dickstein, harp; Studio Orchestra; Justin Hurwitz, conductor Album: First Man: Original Motion Picture Soundtrack Backlot 746 Music: 4:19

Aaron Copland: Our Town Saint Louis Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: Copland: Music for Films RCA 61699 Music: 9:06

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2, Op. 36 Yekwon Sunwoo, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 19:51

Arthur Bliss: Hymn to Apollo Ulster Orchestra; Vernon Handley, conductor Album: Bliss: Cello Concerto, etc. Chandos 8818 Music: 11:20

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:00 Joseph Haydn: Symphony No. 85 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 23:34

04:26:37 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

04:33:32 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

04:40:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

04:55:06 Aaron Copland: Rodeo Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 24:38

05:23:31 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

05:36:40 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

05:48:19 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

05:53:39 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 4:35

06:14:11 Maurice Ravel: La valse Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

06:27:34 John Williams: Summon the Heroes Boston Pops John Williams Sony 62592 6:16

06:40:47 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 2 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

06:52:31 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:31

06:57:54 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

07:04:56 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 4:32

07:12:28 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 Yuri Bashmet, viola DeutGram 4795096 11:19

07:24:48 Johann Strauss: Furioso Galop Op 114 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:45

07:29:13 Luigi Boccherini: Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:55

07:40:10 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

07:53:59 Richard Rodgers: Oklahoma: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:24

08:08:29 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 14 Simon Preston, organ English Concert Trevor Pinnock Archiv 413465 5:53

08:16:15 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

08:25:56 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 6:34

08:33:12 Alex North: Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

08:42:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

08:53:16 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

09:05:02 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44005 18:00

09:27:01 Judy Collins: Albatross Judy Collins, vocal Portrait 592079 5:29

09:34:29 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

09:39:29 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 114 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

09:46:45 Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 7:17

09:56:10 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 60804 2:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:37 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 1:32

10:02:32 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

10:08:16 Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 14:30

10:24:42 Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664 2:48

10:29:33 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

10:37:35 Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:21

10:48:08 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:31

10:51:08 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 25:15

11:18:10 Francis Poulenc: Flute Sonata Paul Fried, flute GoldenTone 1 13:01

11:33:04 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

11:43:30 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

11:57:14 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 Op 62 # 6 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 2:21

12:06:26 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

12:16:12 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

12:30:20 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

12:39:09 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

12:44:20 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

12:57:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 3:30

13:01:44 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

13:04:42 Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March Op 422 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 2:49

13:32:16 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

13:40:01 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

13:47:15 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

14:00 PERFORMANCE TODAY with Jade Simmons

Antonin Dvorak: Nocturne for String Orchestra, Op. 40 Emerson String Quartet Album: Music from Saint Paul Sunday MPR 203 Music: 4:22

Joseph Haydn: Piano Sonata in E-flat major, H.XVI:52 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, Georgia Music: 21:07

Jim Stephenson: ROCOmotive ROCO Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Devine Church, Houston, TX Music: 15:54

George Walker: Lyric for Strings Emerson String Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 5:24

Eduardo di Capua: O sole mio (Italy) Matthew Detrick & Anabel Ramirez, violins; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players Album: European Folkscapes Navona Records Music: 4:36

Robert W. Butts: Viola Concerto (Selected Movements) Movement 1 Movement 3 Brett Deubner, viola Baroque Orchestra of New Jersey Robert W. Butts, conductor Baroque Orchestra of New Jersey, Grace Church, Madison, New Jersey Music: 18:38

Cecile Chaminade: Le Matin et le Soir, Op. 79 Nancy Cooper, piano; Barbara Blegen, piano Dr. Nancy J. Cooper, University of Montana Music Recital Hall, Missoula, Montana Music: 12:52

Terry Riley: In C Chitravina N. Ravikiran, chitravina (slide instrument); Erode Nagaraj, mrudangam; Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Zilkha Hall, Hobby Center for the Performing Arts | Houston, TX Music: 10:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:40 John Williams: Summon the Heroes Boston Pops John Williams Sony 62592 6:16

16:08:31 John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates London Voices London Symphony John Williams Sony 51333 4:12

16:14:47 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

16:27:47 Ramin Djawadi: Clash of the Titans: Perseus Chorus City of Prague Philharmonic Silva 1398 6:25

16:38:06 Jules Massenet: Le Cid Ballet Suite: Aragonaise National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 1:50

16:41:12 Gustav Mahler: A Funeral March from Titan (Symphony No. 1) Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 10:40

16:53:30 Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 2:45

16:58:11 Frédéric Chopin: Etude No. 15 Op 25 # 3 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:51

17:05:03 Maurice Ravel: Boléro Evelyn Glennie, percussion National Philharmonic Barry Wordsworth RCA 61386 5:52

17:13:56 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 9:11

17:25:06 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

17:40:24 Richard Perlmutter: Beethoven's Wig Richard Perlmutter, vocal Beethoven's Wig Ensemble Rounder 8112 1:33

17:41:58 Richard Perlmutter: Please Do Not Tease the Viennese Richard Perlmutter, vocal Beethoven's Wig Ensemble Rounder 8119 2:03

17:45:41 Isaac Albéniz: Suite Española: Cádiz Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 4:42

17:53:22 Hieronymus Praetorius: Surge, propera, amica mea Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 6:42

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:55 Jean-Baptiste Davaux: Symphonie Concertante on Patriotic Airs Werner Ehrhardt, violin Concerto Cologne Capriccio 10280 21:27

18:32:58 Alexander Glazunov: Etude Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

18:39:05 Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:26

18:44:46 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

18:54:02 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:17 Claude Debussy: Suite bergamasque National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

19:20:55 Sir Edward Elgar: Falstaff Op 68 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 35:21

19:57:30 Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 Op 68 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:24

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:44 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

20:24:53 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

20:48:31 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

20:55:55 Claude Debussy: Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127 3:52

21:02:20 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84a Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

21:16:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 6:20

21:24:02 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:26

21:30:16 Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:33

21:37:28 Gustav Mahler: Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 56:57

22:35:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47014 8:29

22:46:11 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

22:53:15 Stephen Feigenbaum: Serenade for Strings Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80745 6:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 5:01

23:06:43 Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano St.Stephen's Chamber Orchestra Lorenzo Muti Albany 1058 4:03

23:10:47 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:25

23:16:27 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

23:22:57 Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 11:53

23:34:51 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:38:15 Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' S 561/1 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:04

23:42:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 1 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 4:00

23:46:19 Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81 Wendy Warner, cello Cedille 120 7:25

23:54:17 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

23:57:54 Johannes Brahms: Sapphische Ode Op 94 # 4 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:04