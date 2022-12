WCLV Program Guide 07-18-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:10 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

00:08:37 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 4:56

00:15:05 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

00:21:26 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 5:50

00:29:03 Anton Bruckner: Mass No. 3 Jane Eaglen, soprano London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56168 58:04

01:31:06 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra S 359/4 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:02

01:42:11 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

01:48:59 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

01:55:27 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:45

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Kaddish Daniel Hope, violin Album: Forbidden Music: Klein, Schulhoff, Krasa, Ravel Nimbus 5702 Music: 4:27

Alan Fletcher: Concerto for Violin and Orchestra Daniel Hope, violin; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 24:50

Piano Puzzler: This week's contestants are Beau Smith & Sylvia Pacheco from Addleboro, MA Music: 10:37

Johannes Brahms: Intermezzo No. 1 Op. 119 Orli Shaham, piano Album: Brahms Inspired Canary 15 Music: 4:16

Bob James: Heartstorm Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 8:16

George Gershwin (arr. Brad Dechter): Someone To Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: Serenade: The Love Album E One 7792 Music: 4:40

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46 Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Artosphere Festival, Walton Arts Center, Fayetteville, AR Music: 13:27

Gerald Cohen: Variously Blue Vasko Dukovski, clarinet; Jennifer Choi, violin; Alexandra Joan, piano le poisson rouge, New York, NY Music: 15:03

George Gershwin: Rhapsody in Blue Eldar Djangirov, piano Windham Chamber Music Festival, Windham Civic Centre, Windham, NY Music: 14:09

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:55 Nicolas Gombert: Ave Maria Capella Currende I Fiamminghi Erik Van Nevel Telarc 80521 5:14

04:07:33 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

04:18:28 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Nathan Milstein, violin DeutGram 4796018 3:32

04:22:58 Claude Debussy: Lindaraja Vanessa Perez, piano Steinway 30036 4:41

04:30:24 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 Op 125 Lucia Popp, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 38868 1:05:25

05:39:13 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

05:45:24 David Fraser: Lord Lovat's Lament English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:22

05:51:06 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

05:56:05 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 3:12

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:46 Felix Mendelssohn: Elijah: Thanks be to God Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:38

06:14:28 Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 8:29

06:24:12 Sir Edward Elgar: Empire March New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 4:13

06:29:13 Claude Debussy: Andante from Piano Trio Ensemble Vivant OpeningDay 9379 4:09

06:42:25 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436153 8:28

06:52:04 Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 3:55

06:57:14 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

07:04:06 Maurice Ravel: Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029 6:41

07:12:14 Claudio Monteverdi: Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria Chanticleer Joseph Jennings Teldec 81829 4:57

07:17:56 Jules Mouquet: Suite for Winds: Scherzo Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:18

07:23:10 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Leona Mitchell, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:43

07:30:03 Chico Novarro: La Pareja Burning River Brass BurnRiver 2013 2:15

07:32:24 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 2 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 4:21

07:44:41 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

07:59:55 Frédéric Chopin: Mazurka No. 9 Op 7 # 5 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 0:33

08:08:20 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

08:17:56 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Luminus 92152 9:26

08:29:05 Cole Porter: Anything Goes: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:55

08:39:48 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

08:53:46 John Williams: Hook: Main Themes Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:10

09:03:06 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 17:43

09:25:43 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

09:30:47 John Field: Nocturne No. 17 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:52

09:35:55 Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 8:43

09:47:23 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:39 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:03:29 Peter Tchaikovsky: Waltz in 5/8 Time Op 72 # 16 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 1:36

10:07:00 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

10:19:52 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March ASMF Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

10:29:37 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

10:33:08 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:39:08 Julius Fucik: Little Ballerinas Waltz Op 226 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 8:01

10:49:55 Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song Op 25 Eldar Nebolsin, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 24:09

11:15:49 Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 9:56

11:28:21 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 1 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 8:26

11:38:04 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto BWV 1055 Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

11:53:20 Franz Schubert: Polonaise D 580 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

12:06:48 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

12:17:06 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

12:30:19 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

12:39:56 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 6:34

12:48:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

12:58:45 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

13:02:19 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 79 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:06

13:04:52 Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 2:46

13:09:13 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

13:29:52 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

13:39:16 Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233 4:08

13:45:10 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' Martha Argerich, piano DeutGram 3109 13:58

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 Movement 2 Allegro molto Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:26

Claude Debussy: Sonata for flute, Viola and Harp Demarre McGill, flute; Matthew Lipman, viola; Valerie Muzzolini, harp Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:47

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 6 in d minor from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 875 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Charlie Parker (arr. Stephen Prutsman): Ornithology Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 1:51

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue Nov. 15 in G Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 884 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 2:31

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Major, Op. 77: Movements 2-3 Vadim Gluzman, violin; Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:05

Justin Hurwitz: End Credits from First Man Original Motion Picture Marcia Dickstein, harp; Studio Orchestra; Justin Hurwitz, conductor Album: First Man: Original Motion Picture Soundtrack Backlot 746 Music: 4:19

Aaron Copland: Our Town Saint Louis Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: Copland: Music for Films RCA 61699 Music: 9:06

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2, Op. 36 Yekwon Sunwoo, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 19:51

Arthur Bliss: Hymn to Apollo Ulster Orchestra; Vernon Handley, conductor Album: Bliss: Cello Concerto, etc. Chandos 8818 Music: 11:20

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:07 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:59

16:07:43 Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 3:14

16:13:33 Julius Fucik: Miramare Overture Op 247 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 7:43

16:21:17 Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 David Hubbard, bassoon Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 4:57

16:27:54 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

16:35:36 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 4:30

16:42:21 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

16:52:30 Stephen Foster: Old Folks at Home Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:24

16:58:23 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

17:04:31 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

17:13:36 Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 14:30

17:29:46 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 6:06

17:40:43 Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290 6:03

17:48:02 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 3:35

17:53:47 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:04 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

18:21:49 Margaret Bonds: Troubled Water Joel Fan, piano Reference 119 5:21

18:29:04 Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' Joel Fan, piano Reference 119 2:44

18:34:09 Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 1 (Mahler) Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 19:16

18:54:25 Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' Joel Fan, piano Reference 119 4:30

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:42 Julius Fucik: Florentine March Op 214 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

19:07:59 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

19:21:20 Antonín Dvorák: Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 36:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' S 101 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 20:10

20:23:28 Peter Tchaikovsky: Festival Overture Op 15 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 13:06

20:37:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 5 K 175 David Greilsammer, piano Suedama Ensemble David Greilsammer Naïve 5149 20:39

21:03:43 Gustav Mahler: A Funeral March from Titan (Symphony No. 1) Les Siècles François-Xavier Roth Harm Mundi 905299 10:40

21:15:27 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

21:26:00 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

21:34:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 12:38

21:50:00 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 36:20

22:27:47 Sir Arnold Bax: Russian Suite London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 18:44

22:49:05 César Franck: Psyché and Eros Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

23:00 QUIET HOUR

23:02:05 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:07:06 Sir John Tavener: Song of the Angel Chen Reiss, soprano Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 4:04

23:11:10 Ernest Bloch: From Jewish Life: Prayer Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:40

23:16:44 Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 Op 15 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:14

23:20:59 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 7:45

23:28:45 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 9:13

23:39:04 Tobias Picker: Old and Lost Rivers London Symphony John Williams Sony 62729 4:44

23:43:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 2 K 280 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 9:52

23:54:17 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

23:58:11 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 1:58