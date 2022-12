WCLV Program Guide 07-11-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

23:59:53 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

00:12:17 William Schuman: New England Triptych United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 16:54

00:30:10 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:30

00:35:38 Traditional: Mary Queen of Scots' Lament Meredith Hall, soprano La Nef Atma 2336 7:34

00:44:39 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 32:44

01:21:24 Michael Daugherty: Mount Rushmore: Abraham Lincoln Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 13:26

01:36:07 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

01:49:33 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 4:23

01:54:47 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Romanza (Albumblatt) Elissa Lee Koljonen, violin; Robert Koenig, piano Album: Heartbreak, Romantic Encores for Violin Dorian 90268 Music: 04:27

Reinhold Gliere: Huit Morceaux for violin and cello, Op. 39 Evin Blomberg, violin; Natalie Helm, cello DuoSkope (self-produced recording session) Recorded at Hoxa HQ studio in West Hampstead, London, United Kingdom Music: 17:26

Piano Puzzler: Contestant Jason Carr from Philadelphia, PA Maud Moon Weyerhaueser Studio, St. Paul, MN Music: 8:00

Richard Wagner: Siegfried Idyll Cincinnati Symphony Orchestra Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:29

Richard Strauss: Wiegenlied (Lullaby) Renee Fleming, soprano Houston Symphony Christoph Eschenbach, conductor Album: 4 Last Songs - Orchesterlieder - Der Rosenkavalier Suite RCA 68539 Music: 4:40

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, New York Music: 16:34

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony Vassily Sinaisky, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 10:23

George Walker: Sonata for Piano No. 1 Redi Llupa, piano George Walker's 95th year Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music,

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:16 Jennifer Higdon: Dooryard Bloom Nmon Ford, baritone Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 23:21

04:25:05 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

04:33:50 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Berlin German Opera Orchestra Karl Böhm DeutGram 4796018 4:15

04:39:04 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

04:47:29 Maurice Duruflé: Requiem Op 9 Cecilia Bartoli, mezzo-soprano St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 459365 38:26

05:30:32 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 11:50

05:43:21 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

05:51:35 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Spanish Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:54

05:53:58 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:36

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:48 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:08

06:16:00 Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 Op 120 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 10:18

06:27:16 Astor Piazzolla: Oblivion Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 4:12

06:31:43 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

06:40:44 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

06:50:39 Dennis Wilson: Fawlty Towers: Theme United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 4:24

06:55:46 Abe Holzmann: March "Blaze Away!" Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:03:48 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 6:33

07:12:24 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

07:20:57 John Williams: For 'The President's Own' United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:20

07:27:07 Traditional: The Sprig of Thyme Cambridge Singers Women City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:49

07:30:48 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 5:50

07:42:36 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 10:26

07:55:55 Johann Sebastian Bach: Musette from Anna Magdalena Notebook Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 4:07

08:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds K 452 Radu Lupu, piano Decca 414291 5:46

08:18:06 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

08:32:43 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Christina Naughton, piano Warner 9029556229 5:35

08:44:10 John Field: Piano Sonata No. 1 Op 1 # 1 John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

08:57:50 Max Steiner: Jezebel: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 2:07

09:03:51 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 Op 25 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 18:29

09:26:42 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

09:34:27 William Byrd: The Bells Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 4:10

09:39:25 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 6:43

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

09:59:58 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

10:03:51 François Casadesus: London Sketches: Children Play Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 1:11

10:08:11 Franz Waxman: Hotel Berlin: Cafe Waltzes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:57

10:20:41 Erich Wolfgang Korngold: Straussiana Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 7:12

10:30:13 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

10:37:31 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes RV 533 Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 905193 6:47

10:51:18 Frédéric Chopin: Les Sylphides Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 26:51

11:20:43 Joseph Fiala: English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

11:34:24 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

11:48:00 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

12:07:23 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

12:20:59 Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:43

12:30:54 Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 3:08

12:37:04 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

12:48:23 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

12:59:59 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

13:03:10 Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 0:52

13:06:13 Claude Debussy: Images: Ibéria Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 18:32

13:26:10 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 4:34

13:32:03 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

13:44:28 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

13:55:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hans Christian Lumbye: Columbine Polka Mazurka Danish National Symphony Orchestra Gennady Rozhdestvensky, conductor Album: Lumbye - Festival at Tivoli Chandos 10354 Music: 04:27

Thomas Agerfeldt Olesen: Cello Concerto (World Premiere) Johannes Moser, cello Danish National Symphony Orchestra Otto Tausk, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen Music: 25:14

Ernest Bloch: Baal Shem: Three Pictures of Hassidic Life for Violin and Piano, Movement 2. Nigun (Improvisation) Arnaud Sussmann, violin; Alon Goldstein, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 6:59

Jean Sibelius: Rakastava (The Lover), Opus 14 (1911-12 version) Saint Paul Chamber Orchestra Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul Music: 10:15

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 04:14

Clarice Assad: Sin fronteras Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen, conductor Album: Project W Cedille 33229 Music: 13:33

Alexander Scriabin: Three Preludes: Part 1 Andante in B Major, Op. 16, No. 1 Part 2 Andante in B-flat Major, Op. 11, No. 21 Part 3 Vers la flamme (Towards the Flame), op. 72 Lucille Chung, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Benjamin Britten: Simple Symphony for String Orchestra, Opus 4 Saint Paul Chamber Orchestra Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:50 Harold Arlen: I Love a Parade Boston Pops John Williams Sony 46747 5:31

16:04:13 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

16:11:35 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

16:27:56 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 4:51

16:35:57 Josef Suk: Andante from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:22

16:43:24 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

16:53:38 Paul Schoenfield: From a Bintel Brief Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:01

17:03:48 William Schuman: New England Triptych: Chester United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

17:13:09 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

17:23:19 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 10:27

17:38:58 Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 5:59

17:46:26 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

17:53:31 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:36 Morton Gould: A Symphonic Portrait of 'Carousel' Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 15:58

18:27:00 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

18:33:08 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 442425 3:13

18:37:53 Morton Gould: Kurt Weill Songbook for Orchestra Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 15:08

18:53:42 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:27 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 433810 19:28

19:24:38 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421439 33:08

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:01 Robert Russell Bennett: Symphonic Songs for Band United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 13:26

20:16:07 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

20:38:31 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

20:56:49 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

21:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:30

21:19:21 William Boyce: Symphony No. 1 Op 2 # 1 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:07

21:28:15 George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso Op 6 # 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:42

21:35:37 Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 London Symphony André Previn EMI 66934 10:38

21:48:24 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 38:46

22:28:29 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 16:10

22:48:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:38

22:57:36 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 48260 1:42

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

23:05:32 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

23:11:25 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:20:54 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 9:07

23:30:02 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:06

23:39:18 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:43:29 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 7:54

23:51:24 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:28

23:56:24 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 3:15

