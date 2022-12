WCLV Program Guide 07-10-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

00:07:13 Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 24:01

00:32:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Se viver non degg'io K 87 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 4:32

00:38:54 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

00:49:19 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 31:09

01:24:51 Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:49

01:40:35 Enrique Granados: Goyescas: El amor y la muerte Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 12:01

01:53:57 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo Album: CASTELNUOVO-TEDESCO, M.: Music for Two Guitars, Vol. 2 Naxos 570779 Music: 4:31

Mario Castelnuovo-Tedesco: Piano Quintet No. 1 Arc Ensemble Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 28:03

Malek Jandali: Phoenix in Exile South Dakota Symphony Orchestra Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 06:01

John Corigliano: Red Violin Caprices Bella Hristova, violin David Finckel and Wu Han, Artistic Directors Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 08:38

Darius Milhaud: Selections from Scaramouche and Saudades Do Brasil Branford Marsalis, alto saxophone Orpheus Chamber Orchestra Album: Branford Marsalis: Creation Sony 89251 Music: 04:32

Claude Debussy: Preludes from Book 2, L. 123 Anton Nel, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 17:06

Johann Sebastian Bach: Trio Sonata for two flutes and continuo in G major, BWV 1039 Ransom Wilson, Tara Helen O'Connor, flute; Timothy Eddy, cello; Juho Pohjonen, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Credits: Broadcast of this performance is made possible by the MetLife Foundation. Music: 11:55

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; John Wieland, bass Jacksonville Symphony Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 13:51

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:17 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Nicola Benedetti, violin Czech Philharmonic Jakub Hrusa DeutGram 4764092 24:34

04:27:06 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

04:38:33 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 Op 32 # 5 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:48

04:42:39 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Boston Pops John Williams Philips 420178 4:21

04:49:50 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:40

05:25:41 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 21:35

05:49:12 Stephan Koncz: A New 'Satiesfaction' Made in Berlin Decca 4833852 4:28

05:54:06 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

05:56:56 Percy Grainger: I'm Seventeen Come Sunday Monteverdi Choir English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Philips 446657 2:55

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:38 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:08

06:13:37 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 9:11

06:23:58 Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016 3:09

06:27:27 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Laetatus sum Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 6:25

06:41:37 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

06:51:47 Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty Kiri Te Kanawa, soprano Symphony Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 03:20

06:56:39 Anonymous: When the Saints Go Marching In Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 2:51

07:04:13 Charles Strouse: Annie: Overture Ryan Anthony, trumpet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 7:24

07:14:14 Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances Boston Pops John Williams Philips 426247 9:57

07:25:33 Clarice Assad: Impressions: Dança Brasileira Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:09

07:30:12 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

07:43:23 Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 D 929 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 10:13

07:55:45 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

08:07:28 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

08:15:18 Henryk Wieniawski: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:15

08:24:42 Irving Berlin: Change Partners Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 3:39

08:29:28 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 6:38

08:41:23 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363 8:45

08:50:39 Sir Henry Bishop: Home, Sweet Home Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:00

08:54:35 Richard Rodgers: Babes in Arms: Overture Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 5:00

09:04:24 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

09:25:38 Leonard Bernstein: West Side Story: Gee, Officer Krupke Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:26

09:31:52 Michael Sahl: Tango from the Exiles' Cafe Lara Downes, piano Steinway 30016 3:44

09:37:15 Eugène d'Albert: The Departure: Overture MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 7:54

09:46:53 Anonymous: Ballad 'Johnny Faa' Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:46

09:51:54 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:58 Salvatore Sciarrino: Anamorfosi Kotaro Fukuma, piano EDP 2 1:44

10:03:12 Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 4:35

10:09:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 12:34

10:23:34 Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing Simon Trpceski, piano EMI 272 2:41

10:27:51 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

10:37:40 Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 7:07

10:46:02 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:32

10:50:50 Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 Op 22 Henryk Szeryng, violin Bamberg Symphony Jan Krenz Philips 4788977 23:58

11:16:17 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

11:28:56 Franz Schubert: Impromptu No. 10 D 946/2 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 12:22

11:43:41 César Franck: Finale from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

11:57:05 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:22

12:06:16 Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 10:15

12:18:17 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

12:29:37 Antonio Caldara: Coriolanus: Overture Wallace Collection Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:20

12:38:11 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:59

12:49:01 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

12:57:21 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:41

13:01:48 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 2:30

13:04:35 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4825281 5:06

13:12:11 Cécile Chaminade: Piano Sonata Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037 16:40

13:30:51 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:16

13:39:29 Albert Roussel: Divertissement Op 6 Catherine Cantin, flute Decca 425861 6:42

13:47:28 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Romanza (Albumblatt) Elissa Lee Koljonen, violin; Robert Koenig, piano Album: Heartbreak, Romantic Encores for Violin Dorian 90268 Music: 04:27

Reinhold Gliere: Huit Morceaux for violin and cello, Op. 39 Evin Blomberg, violin; Natalie Helm, cello DuoSkope (self-produced recording session) Recorded at Hoxa HQ studio in West Hampstead, London, United Kingdom Music: 17:26

Piano Puzzler: Contestant Jason Carr from Philadelphia, PA Maud Moon Weyerhaueser Studio, St. Paul, MN Music: 8:00

Richard Wagner: Siegfried Idyll Cincinnati Symphony Orchestra Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 17:29

Richard Strauss: Wiegenlied (Lullaby) Renee Fleming, soprano Houston Symphony Christoph Eschenbach, conductor Album: 4 Last Songs - Orchesterlieder - Der Rosenkavalier Suite RCA 68539 Music: 4:40

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, New York Music: 16:34

Alexander Borodin: Overture to Prince Igor Houston Symphony Vassily Sinaisky, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 10:23

George Walker: Sonata for Piano No. 1 Redi Llupa, piano George Walker's 95th year Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music, Rochester, NY Music: 15:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:44 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

16:07:06 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:05

16:13:55 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Christian Gerhaher, baritone Bavarian Radio Symphony Daniel Harding DeutGram 4778778 10:24

16:26:29 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

16:33:14 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 2 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68545 8:02

16:42:41 Florence Price: Fantasie Negre Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 7:05

16:52:10 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 3:09

16:57:13 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:05

17:04:35 George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 6:19

17:13:44 George Gershwin: Cuban Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:04

17:26:11 Franz Schubert: Twelve Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327 9:02

17:40:10 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 4:58

17:47:24 Eugène Ysaÿe: Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 Gil Shaham, violin DeutGram 463483 2:12

17:52:17 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:43 John Adams: Roll Over Beethoven Christina Naughton, piano Warner 9029556229 19:16

18:30:11 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 4:38

18:36:55 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 4:48

18:43:25 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

18:54:30 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:02 Camille Saint-Saëns: Symphony in A Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

19:57:33 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:06

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Mélisse Brunet, conductor; Amit Peled, cello – Hidden Gems

Fanny Mendelssohn Overture in C Major

Camille Saint-Saëns Symphony in A Minor, Op.55

Camille Saint-Saëns Cello Concerto in A Minor, Op.33

Zoltan Kodály Dances of Galánta

20:53:44 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto Op 35 Dylana Jenson, violin CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 34:49

21:29:30 Igor Stravinsky: Danses concertantes CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 4 19:38

21:49:48 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by coloratura soprano Mattiwilda Dobbs

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:00:37 Carl Orff: Carmina burana: In trutina Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 2:30

23:03:08 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

23:09:36 John Bull: Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

23:17:07 Carl Busch: Chippewa Lullaby Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

23:21:32 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

23:31:44 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:37:35 Alec Wilder: Air for Bassoon Kenneth Pasmanick, bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:39

23:43:15 Sergei Prokofiev: Divertimento: Nocturne Op 43 # 2 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195 5:16

23:48:30 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 5:05

23:54:15 Aram Khachaturian: Masquerade: Romance Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:03

23:57:35 Gregorian Chant: Ave regina celorum Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 1:27

23:59:53 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02