WCLV Program Guide 07-03-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:51 Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012 7:25

00:09:43 William Wallace: Sir William Wallace BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 20:32

00:32:04 Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:30

00:37:44 Philippe Gaubert: Tarantelle Fenwick Smith, flute Naxos 557305 4:07

00:43:53 Leos Janácek: Glagolitic Mass Evelyn Lear, soprano Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4796018 38:09

01:27:06 George Frideric Handel: Concerto Grosso English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

01:40:57 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

01:52:27 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Waltz Suite from Cinderella Op. 110: Movement 4 End of the Fairy Tale Scottish National Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Prokofiev Chandos 8450 Music: 4:33

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 D Phillips, D Um, K Lee (violins); R O'Neill, M Holloway, Y Lee (violas); N Canellakis, E Baltacigil, C Carr (cellos); J Conyers, double bass; K Weiss, harpsichord CMSLC and UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 10:32

Astor Piazzolla: Zum Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 3:23

Astor Piazzolla: Michelangelo 70 Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 4:13

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6: Movements 2-3 Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: ~24:25

Louis Cahuzac: Cantilene Ricardo Morales, clarinet; Michael Chertock, piano Album: French Portraits Boston Records 1064 Music: 4:31

Claude Debussy: Premiere rhapsodie Ricardo Morales, clarinet; Charles Abramovic, piano Dolce Suono Ensemble + Concert at the College, College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia, PA Music: 7:08

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2 in D minor for Solo Violin, BWV 1004 Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 25:54

Maurice Ravel: Pavane pour une infante defunte Zohar Schondorf, horn; Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Windham Chamber Music Festival, Windham Center for the Arts, Windham, NY Music: 6:17

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35: Movements 2-3 Mayumi Kanagawa, violin; Moscow Philharmonic Orchestra; Yuri Simonov, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Tchaikovsky Concert Hall in Moscow, Russia Music: ~2:00

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:58 Percy Grainger: Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:35

04:06:38 Franz Danzi: Wind Quintet in F Op 68 # 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 19:34

04:28:59 Edvard Grieg: Holberg Suite: Air Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 5:07

04:35:23 Carl Philipp Emanuel Bach: Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 19:55

04:57:36 Louis Théodore Gouvy: Symphony No. 4 Op 25 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 27:13

05:29:00 Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments Op 24 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:42

05:39:48 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

05:48:43 Erik Satie: Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:43

05:55:32 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:12 Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 4:47

06:16:17 Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando William Bennett, flute English Chamber Orchestra Steuart Bedford ASV 652 5:43

06:23:22 George Frideric Handel: Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 # 2 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 4:42

06:28:57 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1022 7:43

06:42:23 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

06:56:46 John Philip Sousa: March 'The Washington Post' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:23

07:02:33 Dudley Buck: Festival Overture on 'The Star-Spangled Banner' St Louis Symphony Chorus St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 6:09

07:11:26 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

07:24:59 Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal' Chanticleer Warner 574272 2:07

07:28:58 George Butterworth: English Idyll No. 1 BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:06

07:39:41 Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 11:17

07:53:42 Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 1:29

07:56:19 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

08:07:47 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

08:14:08 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 5 Op 64 Leningrad Philharmonic Evgeny Mravinsky DeutGram 4793449 11:06

08:27:02 Orlande de Lassus: In Monte Oliveti Stile Antico Harm Mundi 807555 3:52

08:31:19 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 3:11

08:39:17 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 9:09

08:51:19 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:52

08:57:46 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069 3:19

09:05:35 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 18:21

09:28:43 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro Montserrat Caballé, soprano London Symphony Sir Charles Mackerras EMI 21296 2:40

09:31:42 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro Anna Netrebko, soprano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 2999 2:40

09:36:27 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:05

09:42:25 Paul Schoenfield: From a Bintel Brief Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:01

09:48:37 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 7:46

09:57:17 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' Jonathan Gunn, clarinet Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:08 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

10:02:39 Pierre Passereau: Il est bel et bon Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:01

10:06:18 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

10:19:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

10:30:36 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:56

10:37:19 Wilhelm Stenhammar: Scherzo from Piano Concerto No. 1 Mats Widlund, piano Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9074 4:45

10:46:24 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

11:11:19 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

11:24:59 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 13:15

11:40:48 Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 12:12

11:54:16 Erich Wolfgang Korngold: Die tote Stadt: Marietta's Lied 'Glück, Barbara Hendricks, soprano Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 5:12

12:07:02 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 Op 51 Bamberg Symphony Neeme Järvi Orfeo 157101 9:47

12:18:55 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79 Bernd Glemser, piano Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Naxos 550819 8:43

12:31:05 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:49

12:38:07 Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 8:23

12:51:25 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

13:01:20 George Enescu: Wedding Dance Daniel Hope, violin DeutGram 4795305 1:42

13:03:02 Grigoras Dinicu: Hora staccato Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

13:08:30 Leos Janácek: Lachian Dances Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 20:19

13:32:19 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

13:41:54 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 6:05

13:48:57 Ron Nelson: Courtly Airs and Dances Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 76 12:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Polonaise from Eugene Onegin Baltimore Symphony Orchestra; David Zinman, conductor Album: Russian Sketches Telarc 80378 Music: 4:28

Antonio Vivaldi: Violin Sonata in C Major, RV 2 Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI Music: 13:08

Piano Puzzler: This week's contestant is Tim Rogers from Austin, TX Music: 6:52

Arnold Schoenberg: 5 Klavierstucke (piano pieces), Op. 23: Movement 5 Walzer Maurizio Pollini, piano Album: Schoenberg: The Piano Music DG 423249 Music: 2:35

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, "Pathetique" (excerpts) Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 19:37

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in B-flat minor Op. 23 (excerpt) Kenneth Broberg, piano; State Academic Symphony Orchestra of Russia; Vasily Petrenko, conductor The XVI International Tchaikovsky Competition, Great Hall of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia Music: ~2:00 (flexible)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 "Jupiter Symphony": Movement 3 Menuetto: Allegretto Orchestra of St. Luke's; Donald Runnicles, conductor Album: Mozart: Symphonies Nos. 39 & 41 Saint Luke's 3001 Music: 4:38

Jean-Marie Leclair: Sonata for Two Violins, Op. 3, No. 5 Alexander Kerr, violin; Jun Iwasaki, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:33

Max Bruch: Piano Quintet in G minor John Novacek, piano; Scott Yoo, Rolf Haas, violins; Maurycy Banaszek, viola; Robert deMaine, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural & Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 24:24

Aaron Jay Kernis: For the Love of the Mountains Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 8:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:16 Philippe Gaubert: Madrigal Fenwick Smith, flute Naxos 557305 3:29

16:02:24 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36

16:11:05 Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend Op 5 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins BBC 392 10:36

16:26:36 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

16:34:36 Paul Schoenfield: From a Bintel Brief Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:01

16:40:21 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 7:30

16:50:56 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

16:56:16 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

17:05:10 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

17:20:07 Robert Schumann: Toccata Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 6:31

17:27:33 Franz Schubert: Konzertstück D 345 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 10:35

17:42:45 Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518 3:01

17:46:46 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

17:52:08 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

17:57:12 Sergei Rachmaninoff: Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260 1:25

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:48 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

18:32:59 Conlon Nancarrow: Sonatina Christina Naughton, piano Warner 9029556229 4:11

18:38:51 Paul Schoenfield: Five Days from the Life of a Manic-Depressive: Boogie Christina Naughton, piano Warner 9029556229 3:45

18:43:30 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:30

18:52:39 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 William Wallace: Sir William Wallace BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 20:32

19:25:22 Max Bruch: Symphony No. 3 Op 51 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 31:43

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Susanna Perry Gilmore, violin; Ezra Seltzer, cello; Debra Nagy, oboe; Stephanie Corwin, bassoon – recorded 10/12/2018 in Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to ‘La finta semplice’

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in G Minor K 550

Joseph Haydn: Allegro from Sinfonia Concertante in B-Blat

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Music from ‘Idomeneo’

21:15:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 44:30

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Measha Brueggergosman

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:54 Erik Satie: Deux préludes posthumes et une gnossienne Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 9:03

23:10:57 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018 7:16

23:19:08 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 5:30

23:24:40 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

23:29:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:18

23:35:27 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:42:29 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:49:18 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

23:55:14 Frederick Delius: Hassan: Serenade Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

23:58:15 Bill Evans: Waltz for Debby Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 1:59