WCLV Program Guide 06-28-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:06 Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 6:16

00:08:19 Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 Op 60 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 13:05

00:22:39 Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

00:28:12 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 7:24

00:37:11 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

01:21:21 Zoltán Kodály: Theater Overture Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 14:09

01:36:55 Felix Mendelssohn: Cantata 'O Haupt voll Blut und Wunden' Gilles Cachemaille, baritone Gulbenkian Orchestra Michel Corboz Erato 45462 13:08

01:51:42 George Gershwin: An American in Paris William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

01:57:58 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 26 Op 62 # 2 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:53

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edward Elgar: Variations On an Original Theme, Op. 36 Enigma: Movement 17 Nimrod Minnesota Orchestra; Sir Neville Marriner, conductor Album: Minnsota Orchestra at One Hundred Minnesota Orchestra 1002038 Music: 4:33

Shelley Washington: Middleground PUBLIQuartet: Curtis Stewart & Jannina Norpoth, violins; Nick Revel, viola; Amanda Gookin, cello Album: Freedom and Faith Bright Shiny Things Music: 9:22

John Corigliano: Violin Sonata: Movement 3-4 Yoojin Jang, violin; Renana Gutman, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:48

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat major, Op. 82: Movements 2-3 Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 17:32

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565: Movements 3-4 Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe Album: Daniel Hope plays Vivaldi DG 4777463 Music: 4:26

Maurice Ravel: Sonata posthume for violin and piano Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 13:46

Ricardo Lorenz: Dance Unlikely (Baile Improbable) Andres Cardenes, violin; ROCO; Andres Cardenes, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:00

Johann Sebastian Bach: Partita in A minor for Solo Flute BWV 1013 Emma Resmini, flute Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 10:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:11 Joseph Haydn: Symphony No. 97 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 25:38

04:27:59 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

04:38:23 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 4:11

04:43:37 Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins RV 551 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 9:26

04:55:27 Kurt Weill: Symphony No. 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Edo de Waart Philips 4788977 25:41

05:25:21 Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 18:10

05:44:16 Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481 6:25

05:51:24 Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518 3:01

05:55:18 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:55

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:36 King Henry VIII: Green grow'th the Holly Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907079 3:14

06:14:21 Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11 Elmar Oliveira, violin London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 10:40

06:26:42 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves Les Délices Délices 2013 1:59

06:30:12 Gerald Finzi: Rondo from Clarinet Concerto Michael Collins, clarinet City of London Sinfonia Richard Hickox Virgin 90718 7:53

06:43:47 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

06:58:24 John Williams: The Force Awakens: March of the Resistance Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 2:33

07:04:03 Camille Saint-Saëns: Tarantelle Op 6 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:18

07:12:26 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

07:19:30 Ann Ronell: Willow Weep for Me Lara Downes, piano Portrait 592079 3:27

07:24:59 Jay Ungar: A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

07:29:51 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

07:44:11 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 13:08

08:08:53 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

08:16:58 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 10:40

08:29:42 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby Boston Pops John Williams Philips 426247 5:16

08:40:46 Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto in e for Recorder & Flute Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 2:53

08:44:33 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

08:57:07 John Thomas: Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

09:05:00 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 16:16

09:24:16 Alfred Newman: Wuthering Heights: Cathy's Theme Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 60773 3:42

09:30:09 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 4:29

09:38:15 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 7:59

09:49:29 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:33 Richard Rodgers: The Sound of Music: My Favorite Things Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:11

10:05:44 Richard Rodgers: Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:52

10:10:30 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

10:24:49 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

10:34:43 Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 6:40

10:44:00 André Grétry: Céphale et Procris: Gigue Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 3:02

10:51:42 Paul Taffanel: Wind Quintet Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 24:38

11:17:41 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture Op 30 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 11:19

11:30:49 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 12:45

11:45:57 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

12:06:01 Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 6:47

12:14:21 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

12:26:36 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

12:33:02 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

12:40:31 Gerald Finzi: Prelude Op 25 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 4:54

12:50:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

13:03:41 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

13:06:14 Jules Mouquet: Suite for Winds: Aubade Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:43

13:11:18 Joseph Haydn: Symphony No. 87 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 22:50

13:35:09 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 39 # 6 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 2:35

13:38:33 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 1 Donna Lee, piano Azica 71220 3:44

13:43:13 Karol Szymanowski: Concert Overture Op 12 BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 12:03

13:55:45 Eriks Esenvalds: Stars Voces8 Decca 22601 4:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Morton Gould: Fall River Legend: Death Dance Nashville Symphony; Kenneth Schemerhorn, conductor

Robert Aldridge: Carolinian Dances (excerpt) Anyango Yarbo-Davenport, violin; Vanessa Fadial, piano

Claude Debussy: Iberia No. 2 from Images Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Camille Saint Saens: The Swan Karl Davidoff: At The Fountain Ifetayo Ali Landing, cello; Martial Besombes, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Traume Jonas Kaufmann, tenor; Orchester der Deutschen Oper Berlin; Donald Runnicles, conductor

Franz Liszt: Tarantella from Venezia e Napoli s.159 Sun-A Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pond Community Center, Lake George, NY

Princess Anna Amalia of Prussia: Flute Sonata in F Major Sylvan Trio First Congregational Church, Webster Groves, MO

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Rodgers: Waltz Medley (1960)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965)

Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)

Henri Herz: Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 (1864)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

"PDQ Bach": Two Rounds 'The Mule' & 'O Serpent'

Richard Rodgers: The King and I: Overture (1951)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' (1833)

Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings (1880)

Johannes Brahms: Intermezzo (1892)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1869)

Georgia Stitt, Jason Robert Brown: Waiting for Wings Overture (2013)

18:00 DINNER CLASSICS

William Wallace: Villon (1909)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Franz Liszt: Two Concert Etudes: Waldesrauschen (1863)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue (1707)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Joseph Joachim: Violin Concerto No. 2 'Hungarian' (1861)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

Jean Sibelius: Overture (1891)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite (1952)

Joseph Joachim: Henry IV Overture (1854)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] (1780)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo (1781)

E. J. Moeran: In the Mountain Country (1921)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Muzio Clementi: Symphony Op 18/1 (1787)

William Alwyn: Autumn Legend (1954)

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 13 'Rêverie-Nocturne' (1821)

Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

Robert Schumann: Album for the Young: Lento (1848)

Felix Mendelssohn: Adagio from Sextet (1824)

Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 (1874)

David Del Tredici: Farewell (2012)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Franz Schubert: Der Entfernten (I) (1816)

Anton Bruckner: Fantasie (1868)