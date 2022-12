WCLV Program Guide 06-21-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:15:59 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 439888 12:12

00:30:16 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

00:37:06 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 2 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:54

00:50:15 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80187 32:47

01:26:59 Antonín Dvorák: Andante from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 13:00

01:41:03 Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia Op 22 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 13:12

01:55:02 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 4:27

02:01:01 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:35

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:34

Jeffrey Mumford: through the filtering dawn of spreading daybright for viola and double bass Ashleigh Gordon, viola; Lizzie Burns, double bass Castle of our Skins's Freedom Rising, Museum of African American History Boston, MA Music: 9:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 3 in G for Violin and Orchestra, K. 216 Francisco Fullana, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 22:21

Zoltan Kodaly: Sonata for Solo Cello, Op. 8: Movement 1 - Allegro maestoso ma appas Cicely Parnas, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:53

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Bassoon and Orchestra in B flat, K 191 Movement 3 Rondo - Tempo di Menuetto Benjamin Kamins, bassoon; Houston Symphony; Christoph Eschenbach, conductor Album: Mozart: Wind Concerti IMP 77 Music: 4:26

Jacques Offenbach (arr. WindSync): Overture from "A Trip to the Moon" WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 6:44

Erberk Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; ROCO; Erberk Eryilmaz, conductor ROCO Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:05

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2: Movements 3 & 4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 30:12

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 K 488 Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 24:01

04:29:03 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

04:38:31 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

04:45:32 Igor Stravinsky: Four Etudes Op 7 Jenny Lin, piano Steinway 30028 8:25

04:56:20 Florence Price: Mississippi River Suite Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 27:44

05:27:49 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:50

05:35:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 K 488 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 11:26

05:47:32 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 7:04

05:55:48 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:01

06:13:26 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 10:44

06:25:30 Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:54

06:30:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 5:38

06:41:25 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

06:50:49 Kurt Weill: Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016 4:23

06:56:29 Johannes Hanssen: Valdres March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:52

07:04:29 Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Waltz Op 118 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 10481 3:35

07:10:52 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 9:53

07:22:10 Thomas Tallis: O sacrum convivium Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 3:06

07:26:53 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

07:39:04 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

07:52:35 Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:30

07:56:18 Leroy Anderson: Sandpaper Ballet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:11

08:08:30 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

08:17:32 Virgil Thomson: The River: The Old South Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

08:29:54 Giuseppe Verdi: Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' Atlanta Symphony Chorus Robert Shaw Telarc 80254 4:53

08:41:08 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

08:53:59 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 2:59

08:57:42 John Barry: Dances With Wolves: Two Socks & John Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:00

09:05:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

09:27:08 Jerome Kern: Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

09:32:43 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

09:38:49 Tom Turpin: The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:42

09:44:14 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

09:55:17 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:41

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:24 Thomas Morley: My Lord of Oxenford's Maske Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 0:56

10:02:58 John Dowland: Time Stands Still English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:27

10:08:15 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 11:42

10:22:06 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

10:30:51 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:41

10:37:55 Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto Op 283 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:01

10:47:41 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

10:50:20 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 26:00

11:18:07 Zoltán Kodály: Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 16:25

11:36:49 Virgil Thomson: The River: The Old South Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

11:48:31 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

12:06:17 Darius Milhaud: Suite provençale Op 152 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 7031 14:08

12:22:04 Maurice Ravel: Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:09

12:29:10 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:54

12:35:14 Frederick Delius: Summer Night on the River BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 5:57

12:42:50 David Amram: Variations on 'Red River Valley' Julius Baker, flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85546 12:20

12:56:14 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 469376 2:38

13:00:04 Carl Nielsen: Look About One Summer Day Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:18

13:02:52 Wilhelm Peterson-Berger: Flowers from Frösön: Song of Summer Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553115 2:13

13:06:45 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 22:00

13:30:46 Samuel Coleridge-Taylor: Deep River Op 59 # 10 Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 5:11

13:38:51 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

13:46:40 Gotthard Odermatt: Summer Op 18 # 1 Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 10:58

13:58:30 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 1:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: Viola Concerto Movement 2 Roberto Diaz, viola; Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: Higdon: All Things Majestic, Viola Concerto & Oboe Concerto (Live) Naxos American Classics Music: 4:04

Michael Abels: Iconoclasm Lara Downes, piano Songs for Lenny: A Leonard Bernstein Celebration, The Greene Space at WQXR Music: 2:58

Behzad Ranjbaran: Viola Concerto Roberto Diaz, viola; South Dakota Symphony Orchestra; Delta David Gier, conductor South Dakota Symphony Orchestra, Washington Pavilion, Sioux Falls, SD Music: 22:31

Robert Schumann: Fairy Tales Gregory Raden, clarinet; Brant Bayless, viola; Scott Holshouser, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:40

Alberto Ginastera: Ollantay, Op. 17 Movement 1 Paisaje de Ollantaytambo BBC Philarmonic Orchestra; Juanjo Mena, conductor Album: Ginastera Orchestral Works: Vol. 1 Chandos 10884 Music: 4:27

Sergei Rachmaninoff: Daisies, Op. 38 No. 3 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 2:20

Missy Mazzoli: Quartet for Queen Mab Aeolus Quartet Victoria Bach Festival, Presidio La Bahia Chapel, Goliad, TX Music: 8:48

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe (excerpts) Cincinnati May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:29

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:11 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

16:07:17 Virgil Thomson: The River: Finale Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 3:53

16:14:22 Anonymous: Spiritual 'Deep River' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 2:29

16:16:53 Traditional: Down in the River to Pray Sandra Simon, soprano Avie 2205 3:20

16:20:14 Jerome Kern: Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

16:28:04 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 6:39

16:35:40 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203 5:26

16:43:02 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

16:52:52 Yin Chengzong: Prelude from 'Yellow River' Concerto Lang Lang, piano China Philharmonic Long Yu DeutGram 8233 3:21

16:58:24 Louiguy: La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

17:04:32 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

17:17:19 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

17:29:36 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 Orchestra of St Luke's Dennis Russell Davies MusicMasters 7062 8:28

17:42:27 John Field: Nocturne No. 8 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:03

17:47:32 Johann Sebastian Bach: Sonatina from Cantata No. 106 'Actus Tragicus' Greg Anderson, piano Steinway 30033 2:25

17:53:17 Andrew Pryce Jackman: Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' John Leach, cimbalom Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 6:31

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:34 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 17:26

18:28:38 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 531 Duo Amaral DuoAmaral 2013 4:04

18:35:02 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

18:40:49 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

18:54:16 Isaac Albéniz: España: Malagueña Op 165 # 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:51

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:54 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 Leipzig Chamber Orchestra Morten Schuldt-Jensen Naxos 572217 22:31

19:27:45 Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 Op 7 Alexander Markov, violin German Radio Philharmonic Marcello Viotti Erato 45788 29:54

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:02 Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande Suite Op 80 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 18:08

20:20:34 Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino Op 73 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9558 16:18

20:38:39 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

20:57:58 Alexander Griboyedov: Waltz Lera Auerbach, piano Bis 1502 1:22

21:03:24 Richard Strauss: Burleske Op 11 Jean-Yves Thibaudet, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 19:03

21:23:56 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

21:33:39 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland AmerChorCl 122 5:30

21:42:06 Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 Benny Wiame, trumpet I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 5:37

21:49:58 Max Bruch: Symphony No. 2 Op 36 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 33:59

22:25:05 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 19:33

22:47:30 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

23:00 QUIET HOUR

23:02:08 Tobias Picker: Old and Lost Rivers London Symphony John Williams Sony 62729 4:44

23:06:47 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

23:10:39 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

23:20:11 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:10

23:24:22 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 10:20

23:34:42 Frederick Delius: Summer Night on the River Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:55

23:41:35 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

23:44:56 Stephen Goss: Blue Orchid from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:51

23:47:48 Robert Schumann: Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 # 4-8 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 7:34

23:55:52 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:25