WCLV Program Guide 06-13-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:11 Johann Sebastian Bach: O Sacred Head from 'St Matthew Passion' Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 4:29

00:07:22 Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano Op 61 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 22:17

00:30:48 Scott Joplin: Solace Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

00:37:16 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto RV 82 Eduardo Fernández, guitar English Chamber Orchestra George Malcolm Decca 417617 10:00

00:48:51 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 32:04

01:24:08 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43711 13:31

01:38:46 Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 11:19

01:50:52 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

01:55:38 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Nick Canellakis

Sergei Prokofiev: Cello Sonata in C Major, Op. 119: 2. Moderato Truls Mork, cello; Lars Vogt, piano Album: Shostakovich, Stravinsky, Prokofiev Virgin 45274 Music: 4:38

Edward Elgar: Serenade for Strings, Op. 20 Windham Festival Chamber Orchestra; Robert Manno, conductor Catskill Mountain Foundation, Doctorow Center for the Arts, Hunter, NY Music: 13:46

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Miller from New York City, NY Music: 08:08

Claude Debussy: Preludes, Book 2: Feux d'artifice (Fireworks) Album: Debussy: Preludes Deutsche Grammophon 17386 Music: 4:26

Sergei Prokofiev: Quartet No. 2 in F Major for Strings, Op. 92 Calidore String Quartet Franklin College Chamber Music Series, CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 21:19

Edouard Lalo: Symphonie Espagnole in D minor, Op. 21 Scherzando Pinchas Zukerman, violin; Los Angeles Philharmonic; Zubin Mehta, conductor Album: Bruch: Violin Concerto; Lalo: Symphonie Espagnole music, etc. Sony 44717 Music: 4:16

Claude Debussy: L'isle Joyeuse Frederic Chiu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 6:03

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Robert Schumann: Symphony No. 1, in B-flat major, Op. 38, "Spring" Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:18

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:25 Béla Bartók: Music for Strings, Percussion & Celesta Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443173 30:29

04:33:58 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:02

04:39:21 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:17

04:43:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

04:54:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 25:12

05:24:05 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

05:37:36 Václav Pichl: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 12:47

05:51:06 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

05:54:52 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

06:13:44 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

06:22:14 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:30

06:26:26 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 3 Op 18 # 3 Cypress String Quartet Avie 2348 6:44

06:33:25 Healey Willan: Hail, Gladdening Light St Mary Magdalene Church Choir Robert Hunter Bell Virgin 45109 3:00

06:42:14 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Yundi, piano DeutGram 3887 10:00

06:53:35 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Luminus 92152 3:57

06:58:52 Bedrich Smetana: March of the Student's Legion Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 2:12

07:05:19 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Corrente & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:42

07:12:36 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

07:22:39 Traditional: The Cuckoo Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:27

07:26:16 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:58

07:31:34 Percy Fletcher: Bal masqué New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 6:32

07:43:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 K 488 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 8:13

07:53:58 Traditional: Appalachian Barn Dance Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 2:21

07:56:46 Miklós Rózsa: King of Kings: Theme City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 2:48

08:08:20 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 6:06

08:17:13 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 11:06

08:29:33 Teresa Carreño: Waltz 'Flower Basket' Op 9 Alan Feinberg, piano Argo 436121 5:05

08:40:49 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 Leningrad Philharmonic Kurt Sanderling DeutGram 4796018 9:06

08:51:05 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

09:08:34 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 London Philharmonic Sir Georg Solti DeutGram 4779525 16:46

09:29:46 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

09:36:30 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

09:51:22 Johann Strauss Jr: Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:52

09:56:44 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:37 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 1:32

10:03:09 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Canadian Brass Steinway 30008 3:13

10:08:18 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 8:57

10:18:19 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 8:10

10:28:53 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

10:36:44 Samuel Barber: Agnus Dei Voces8 Decca 29601 7:36

10:49:02 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 5 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 24:54

11:14:52 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

11:30:26 Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3098 11:38

11:44:57 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

11:57:03 Charles Ives: Songs My Mother Taught Me Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:11

12:06:47 Jacques Offenbach: La Périchole: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61429 9:31

12:19:05 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

12:32:01 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977 3:30

12:37:27 Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Michael Stern Hyperion 67508 8:45

12:51:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

13:00:56 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

13:03:29 Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013 2:05

13:08:58 Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 23:09

13:33:41 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

13:43:32 Joseph Haydn: Il mondo della luna: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 3:57

13:48:42 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Françaix: Octet: 2. Scherzo – Trio Charis-Ensemble Album: Jean Françaix Kammermusik MD&G 3300 Music: 4:27

Gioacchino Rossini: Introduction, Theme and Variations for Clarinet and Orchestra Todd Palmer, clarinet; Tara Helen O'Connor, flute; James Austin Smith, oboe; Livia Sohn, violin; Daniel Philips, violin; Gabriela Diaz, viola; Andres Diaz, cello; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 10:30

Zhao Jiping: Pipa Concerto No. 2 Wu Man, pipa; Buffalo Philharmonic Orchestra; Matthew Kraemer, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 19:34

Traditional: White Snow in Spring Wu Man, pipa Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 3:03

Jean Françaix: Divertissement for Bassoon and Strings Frank Morelli, bassoon; Theodore Arm, violin; Guillermo Figueroa, violin; Toby Appel, viola; Keith Robinson, cello; Laurence Glazener, double bass Music from Angel Fire, Taos Center for the Arts, Taos, NM Music: 8:36

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in C minor K. 388 Movement 3. Menuetto in Canone Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

William Bolcom: Three Rags for String Quartet The Harlem String Quartet Phoenix Chamber Music Society, Kerr Cultural Center, Scottsdale, AZ Music: 12:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, K. 551 "Jupiter": Movements 2-4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 26:25

Elodie Jolette: Aie confiance Elodie Jolette, piano Album: L'ame au piano Elodie Jolette Music: 3:08

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:28 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

16:04:08 Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child' Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 3:13

16:10:18 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 Op 45 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 416623 12:08

16:27:11 Giacomo Puccini: La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:56

16:30:55 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 5 Op 18 # 5 Cypress String Quartet Avie 2348 6:45

16:40:03 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22

16:44:53 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

16:50:26 Dieterich Buxtehude: Fugue in G BUX 175 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:49

16:55:44 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

17:04:17 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

17:21:43 Stephen Sondheim: Into the Woods: Agony Chuck Wagner, baritone Symphony Orchestra Paul Gemignani RCA 6796 2:26

17:25:28 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

17:39:23 Ottorino Respighi: Notturno Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 5:05

17:45:57 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Balletto Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 2:50

17:50:57 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:52 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

18:28:31 Jean Sibelius: Humoresque No. 5 Op 89 # 3 Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 3:30

18:34:06 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 3:34

18:39:21 Georgs Pelécis: Concertino Bianco Alexei Lubimov, piano Bremen German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Erato 12709 13:30

18:54:14 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 5:30

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:03 Joseph Haydn: Symphony No. 101 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 26:25

19:31:50 Antonín Vranicky: Violin Concerto Op 11 Gabriela Demeterovß, violin Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Supraphon 2 25:48

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:35 Max Bruch: Concerto for Violin & Viola Op 88 Victor Tretiakov, violin London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 18:33

20:21:44 Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp Richard Adeney, flute Decca 4785437 15:31

20:38:28 Leopold Kozeluch: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9703 18:01

20:57:10 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

21:03:28 Carlos Chávez: Symphony No. 2 Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

21:16:35 Silvestre Revueltas: Janitzio Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 7:30

21:25:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

21:34:04 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

21:47:32 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 458841 38:49

22:28:52 Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:24

22:46:57 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 13:02

23:00 QUIET HOUR

23:02:13 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

23:05:52 Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 Op 5 # 2 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:21

23:12:14 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

23:17:40 Charles-Marie Widor: Romance from Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 4:12

23:21:53 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:49

23:28:43 Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 Op 51 # 2 Chiara String Quartet Azica 71289 9:34

23:38:53 Franz Liszt: Liebestraum No. 1 S 541/1 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 6:11

23:45:04 Gustav Holst: The Planets: Neptune Op 32 Manchester Chamber Choir Women BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:12

23:52:17 Reynaldo Hahn: Three Preludes on Irish Folk Tunes Hüseyin Sermet, piano Valois 4658 4:09

23:57:19 Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:48