WCLV Program Guide 06-11-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:10 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

00:18:04 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

00:26:22 Giuseppe Verdi: Laudi alla Vergine Maria from 'Four Sacred Pieces' Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80254 5:24

00:33:39 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

00:41:34 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Michel Schwalbé, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 35:01

01:20:34 Leos Janácek: Fairy Tale Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 13:07

01:34:35 Morton Gould: Chorale & Fugue in Jazz Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 16:19

01:51:44 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

01:57:40 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 11 Op 30 # 5 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:01

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leos Janacek: Romance for Violin & Piano Petr Messieurer, violin; Radoslav Kvapil, piano Album: Leos Janacek: solo piano, violin & piano, cello & piano Adda 581136 Music: 4:23

Luigi Boccherini: String Quartet Op. 2, No. 6 in C Major Quartetto di Cremona San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 9:45

Leos Janacek: Mladi Tara Helen O'Connor, flute and piccolo; Liang Wang, oboe; Michael Rusinek, clarinet; Kyle Knox, clarinet; Nancy Goeres, bassoon; Julie Landsman, horn; Marc Neikrug, artistic director of SFCMF Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 18:53

Gustav Holst: The Planets: 1. Mars, The Bringer of War; 4. Neptune, The Mystic; 7. Jupiter, The Bringer of Jollity The 5 Browns University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 14:03

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jenő Jando, piano Album: Ernst von Dohnányi: Piano Works Vol. 2 Koch Schwann 312192 Music: 4:18

Ottorino Respighi: Pines of Rome: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra Sydney Opera House, Sydney, Australia Music: 2:41

Franz Schubert: Sonata No. 18 in G major, Op. 78, D. 894 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 30:56

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-flat minor: Movement 1 Chloe Kiffer, violin; Ji-Won Song, violin; Katharina Kang, viola; Allegra Whiting, cello; Andrew Rosenblum, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA Music: 9:00

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:15 Frederick Delius: Violin Concerto Tasmin Little, violin Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 24:22

04:26:36 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

04:36:13 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

04:43:40 Phillipe de Monte: Super flumina Babylonis Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 4:39

04:50:47 Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849 34:44

05:28:37 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:39:57 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

05:49:53 Frédéric Chopin: Waltz No. 4 Op 34 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 2:02

05:52:59 Gustav Holst: Brook Green Suite English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 5:53

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

06:13:35 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 8:53

06:25:18 Camillo Sivori: Berceuse Op 30 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:59

06:30:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

06:41:58 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

06:55:09 Richard Hayman: March Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80122 6:09

07:05:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: March from Symphony No. 2 Op 9 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 5:38

07:12:48 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

07:21:04 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

07:25:30 Duke Ellington: Jubilee Stomp Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

07:30:13 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 5:59

07:41:48 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:18

07:54:32 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:53

08:07:50 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

08:16:56 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Tango Caroline Goulding, violin Telarc 80744 3:35

08:22:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 6:01

08:28:59 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

08:40:21 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

08:53:31 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

08:58:23 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

09:07:17 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 16:49

09:28:17 Franz Waxman: Rebecca: Suite Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 8:26

09:39:27 Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale London Philharmonic Geoffrey Simon Cala 4031 3:44

09:44:07 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 07:18

09:52:32 Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto Op 64 Ruggiero Ricci, violin London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:12

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:13 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses David Greilsammer, piano Sony 792969 2:09

10:03:46 Jean-Philippe Rameau: Naïs: Rigaudons Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 2:16

10:08:03 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425112 14:20

10:24:09 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 4:34

10:30:28 John Field: Nocturne No. 3 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

10:38:45 Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:08

10:44:48 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

10:50:23 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 25:13

11:17:45 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:10

11:29:23 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 Op 10 Vladimir Feltsman, piano London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44818 15:36

11:46:10 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

12:06:21 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

12:22:35 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 6:32

12:31:32 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

12:38:32 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 7:02

12:47:04 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

12:57:13 Charles-Valentin Alkan: Barcarolle Op 65 # 6 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

13:00:21 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 2:17

13:02:59 Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 2:56

13:07:54 Antonín Dvorák: American Suite Op 98b Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 90723 22:28

13:31:43 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:22

13:38:17 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

13:48:33 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

13:57:31 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:03

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Allegretto in C, D. 346 Leif Ove Andsnes, piano Album: Piano Sonata D958/Lieder/Fragments EMI 84321 Music: 4:29

Arnold Schoenberg: Verklaerte Nacht Op 4 for String Sextet, Op. 4 Arnaud Sussmann, Kristin Lee, violins; Richard O'Neill, Matthew Lipman, violas; David Requiro, Nicholas Canellakis, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 27:47

Antonin Dvorak: Symphony No. 9, "From the New World" Movement 3 Scherzo The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 7:49

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 4 in F Minor Allegro scherzando Andras Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 6:33

Darius Milhaud: Scaramouche for Two Pianos, Op. 1 Movement 2 Vif Sergio Tiempo, piano; Karin Lechner, piano Album: Duo Lechner Tiempo: La Belle Epoque Avanticlassic 10312 Music: 4:26

Traditional (arr. Pablo Casals): Song of the Birds Noemie Raymond-Friset, cello; Stefan Petrov, piano U of MD Baltimore County Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 2:38

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 Sergio Tiempo, piano; Los Angeles Philharmonic; Xian Zhang, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 34:42

Pete Seeger (arr. Adam Ward): Where have all the flowers gone? Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:43

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Divertimento No. 11 K 251 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 5:09

16:05:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 4:26

16:13:15 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

16:28:12 Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' Op 79 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:48

16:38:37 Francis Poulenc: Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921 2:30

16:42:13 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 7:38

16:51:43 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

16:57:36 Jerome Moross: The Big Country: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:53

17:04:34 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

17:15:05 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

17:25:50 Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 8:45

17:40:00 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

17:46:21 Leroy Anderson: Song of Jupiter David McCallum, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 4:06

17:53:05 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 6:45

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:19 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite Op 59 New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 7890 19:54

18:30:57 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

18:37:37 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:45

18:42:54 Johann Sebastian Bach: Concerto after Marcello BWV 974 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 10:02

18:54:32 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:45 César Franck: Symphonic Variations Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 4785437 16:48

19:20:32 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:04 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 16:04

20:18:56 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

20:38:40 Richard Strauss: Burleske Op 11 Jean-Yves Thibaudet, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 19:03

21:01:35 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

21:19:01 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

21:27:32 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

21:32:55 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

21:45:34 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 41:14

22:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

22:47:27 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:06

23:00 QUIET HOUR

23:01:17 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

23:04:19 Johannes Brahms: Ballade No. 4 Op 10 # 4 Emil Gilels, piano DeutGram 4796018 8:53

23:13:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 K 491 Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 7:13

23:22:11 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54

23:29:05 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:33:54 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 5:01

23:39:59 Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 Op 68 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:24

23:42:24 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

23:48:54 Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:33

23:55:09 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22