WCLV Program Guide 06-10-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland, Jay Thomas, Artistic Director - performance at St. Peter Catholic Church May 5

Ave: Maria: England’s Rose

Gregorian Chant: Ave regina caelorum

John Dunstable (1390 – 1453): Ave regina caelorum

Leonel Power (1370 – 1445): Ave regina caelorum

William Cornysh (1465-1523) - Ave Maria, mater Dei

John Dunstable: Ave Maris stella

William Byrd (1538 – 1623): Ave Maris stella

Richard Dering (1580 – 1630): Ave verum corpus

William Byrd: Ave verum corpus

Peter Philips (1560 – 1628): Ave verum corpus

Gregorian Chant: Regina caeli

John Dunstable: Regina caeli

Robert White (1538 – 1574): Regina caeli

Gregorian Chant: Alma redemptoris mater

John Dunstable: Alma redemptoris mater

Peter Philips: Alma redemptoris mater

Gregorian Chant: Ave Maria, gratia plena

Robert Parsons (1535 – 1572): Ave Maria, gratia plena

Peter Philips: Assumpta est Maria

William Byrd: Beata es Virgo Maria

Gregorio Allegri: Miserere

William Byrd: Mass for Five Voices (1594)

William Byrd: Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui (1589)

01:22:58 William Byrd: Mass for Five Voices Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 25:41

01:49:11 William Byrd: Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 8:16

01:58:06 Alfonso Ferrabosco Jr: Ego dixi Domine Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 2:36

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Genaro Monreal Lacosta Porque te quiero (Because I Love You) Plácido Domingo, tenor; Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 76590

02:03:45 Manuel Lopez-Quiroga y Miquel Me embrujaste (You Bewitched Me) Plácido Domingo, tenor; Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 76590

02:08:30 Antonio Alvarez Alonso Suspiros de España (Longing for Spain) Plácido Domingo, tenor Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa Deutsche Grammophon 76590

02:41:39 Joan Tower Chamber Dance Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 559775

02:44:30 Manuel Ponce Sonata "Mexicana" Aleksandr Tsiboulski, guitar Naxos 573284

02:47:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento in D, K. 136 Sphinx Virtuosi Recorded at Halton Theater CPCC, Nov 2011

03:00:45 Johann Sebastian Bach Chaconne, from Partita No. 2 in d, BWV 1004 (arr. by Anne Dudley) Adela Peña, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello; Erika Nickrenz, piano Eroica Trio EMI Classics 56873

03:16:44 Jorge Mejia Prelude in Bb Jorge Mejia, piano Infusion 8676790001

03:18:41 Jorge Mejia Prelude in e Jorge Mejia, piano Infusion 8676790001

03:20:59 Jorge Mejia Prelude in g# Jorge Mejia, piano Infusion 8676790001

03:25:01 Maurice Ravel Bolero Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Erato 45766

03:42:25 Joaquín Turina Danzas fantásticas, Op. 22 London Symphony Orchestra Enrique Bátiz EMI Classics 49405

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:10

04:02:30 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:40

04:36:09 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Yuja Wang, piano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 15338 22:59

05:00:48 Johannes Brahms: Serenade No. 1 Op 11 Academy Chamber Ensemble Philips 426298 45:30

05:47:54 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:40

05:52:21 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:03 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 6:12

06:16:57 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

06:30:40 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

06:42:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 11:34

06:56:34 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:51

07:03:34 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

07:10:23 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos RV 564 Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 9:43

07:22:09 Leroy Anderson: The Waltzing Cat BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:32

07:26:20 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

07:39:22 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

07:52:52 Paul Dukas: La Péri: Fanfare Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:54

07:55:24 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

08:07:54 Antonín Dvorák: Mazurek Op 49 Akiko Suwanai, violin Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 464531 5:58

08:16:31 Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 9:14

08:26:50 Dan Forrest: The Sun Never Says Voces8 Decca 29601 4:45

08:32:35 William Byrd: Qui Passa: for my lady Nevell Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:53

08:42:26 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 8:21

08:51:37 Steve Reich: Nagoya Marimbas Bob Becker, marimba Nonesuch 79430 4:29

08:56:58 Ray Bauduc & Bob Haggart: South Rampart Street Parade Boston Pops John Williams Sony 46747 5:07

09:07:03 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 16:19

09:28:38 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine Kristin Chenoweth, vocal Chamber Ensemble Sony 52716 5:46

09:37:17 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

09:40:44 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

09:47:56 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

09:55:32 Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:23

09:59:56 Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:03

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:16 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448 3:30

10:07:51 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Daydreams - Passions Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 15:05

10:23:19 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295 4:38

10:29:45 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

10:37:07 Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy' Voces8 Decca 29601 4:29

10:42:43 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

10:50:14 Joseph Haydn: Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

11:16:13 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant Op 29 Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

11:30:43 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

11:41:24 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 15:36

11:57:25 Umberto Giordano: Fedora: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 2:19

12:06:25 Frederick Loewe: Camelot: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 13:36

12:21:05 Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:41

12:27:59 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

12:33:02 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Sonata No. 18 Op 31 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 5:18

12:41:23 Franz Schubert: Overture D 556 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 6:41

12:49:40 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 10:02

13:00:36 Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 BWV 1031 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:02

13:03:01 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

13:07:59 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

13:27:58 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

13:34:59 Frank W. Meacham: The American Patrol Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:54

13:41:10 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 13:02

13:54:49 Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:02

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leos Janacek: Romance for Violin & Piano Petr Messieurer, violin; Radoslav Kvapil, piano Album: Leos Janacek: solo piano, violin & piano, cello & piano Adda 581136 Music: 4:23

Luigi Boccherini: String Quartet Op. 2, No. 6 in C Major Quartetto di Cremona San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 9:45

Leos Janacek: Mladi Tara Helen O'Connor, flute and piccolo; Liang Wang, oboe; Michael Rusinek, clarinet; Kyle Knox, clarinet; Nancy Goeres, bassoon; Julie Landsman, horn; Marc Neikrug, artistic director of SFCMF Santa Fe Chamber Music Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM Music: 18:53

Gustav Holst: The Planets: 1. Mars, The Bringer of War; 4. Neptune, The Mystic; 7. Jupiter, The Bringer of Jollity The 5 Browns University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 14:03

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jenő Jando, piano Album: Ernst von Dohnányi: Piano Works Vol. 2 Koch Schwann 312192 Music: 4:18

Ottorino Respighi: Pines of Rome: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra Sydney Opera House, Sydney, Australia Music: 2:41

Franz Schubert: Sonata No. 18 in G major, Op. 78, D. 894 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 30:56

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-flat minor: Movement 1 Chloe Kiffer, violin; Ji-Won Song, violin; Katharina Kang, viola; Allegra Whiting, cello; Andrew Rosenblum, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA Music: 9:00

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:04 Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

16:06:34 Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Cossack Dance National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 3:19

16:11:48 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 12:58

16:30:03 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 4:16

16:35:21 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

16:42:07 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 590 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:48

16:52:32 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

16:58:58 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:16

17:04:24 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 6:03

17:14:03 Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 10:53

17:27:40 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

17:40:33 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Pierre-Laurent Aimard, piano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 47334 31:06

17:45:44 Ben Folds: The Luckiest Voces8 Decca 22601 4:58

17:53:02 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod Birgit Nilsson, soprano Vienna Philharmonic Hans Knappertsbusch Decca 4788210 6:56

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:35 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 18:27

18:29:42 Toby Hession: She Walks in Beauty Voces8 Decca 29601 4:47

18:36:51 Jake Runestad: Let My Love Be Heard Voces8 Decca 29601 4:43

18:42:29 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

18:53:28 Austin Wintory: I Was Born for This Voces8 Decca 29601 5:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:08 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 13:00

19:19:17 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Pierre Fournier, cello Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 39:07

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:56 Joseph Joachim: Hamlet Overture Op 4 London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:24

20:18:00 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

20:41:24 Antonio Salieri: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:52

21:02:55 Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33a Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 16:55

21:21:26 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

21:30:23 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

21:44:36 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Rudolf Buchbinder, piano Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Sony 374521 35:50

22:22:35 Samuel Barber: Souvenirs Suite Op 28 Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 19:11

22:44:39 Gerald Finzi: Introit Op 6 Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

22:55:04 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:28 Ola Gjeilo: Serenity Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 5:11

23:06:40 Johann Sebastian Bach: Lento from Trio Sonata No. 6 BWV 530 Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 6:05

23:12:46 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

23:19:16 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

23:23:45 Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:06

23:34:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

23:42:09 Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

23:46:34 Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 6:28

23:53:03 Giovanni Palestrina: Adoramus te Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 2:29

23:56:14 Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 3:30