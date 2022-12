WCLV Program Guide 06-05-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

00:09:15 Hieronymus Praetorius: Magnificat quinti toni Stile Antico Harm Mundi 807575 11:16

00:21:13 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

00:30:11 Varvara Gaigerova: Suite for Viola & Piano Op 8 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 14:52

00:46:20 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421643 27:10

01:18:05 Viktor Ullmann: Piano Sonata No. 2 Op 19 Jeanne Golan, piano Steinway 30014 13:45

01:33:01 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No.161 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 16:29

01:50:55 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:55

01:57:04 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 3:03

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor Album: Rodrigo: Concertos and Orchestral Works EMI 67435 Music: 4:36

Giovanni Gabrieli: Canzona per Sonare No. 2, 1, & 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 6:41

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO Music: 23:19

Leos Janacek: Pohadka for cello and piano Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:00

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 1 London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler Symphony No. 3 Sony 44553 Music: 4:29

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 Carol Wincenc, flute; Robert Langevin, flute; Danbi Um, violin; Daniel Phillips, violin; Mark Holloway, viola; Nicholas Canellakis, cello; Joseph Conyers, double bass CMSLC & UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 14:52

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Pieces de Clavecin from Suite No. 1 in D Minor James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 6:23

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Grand Teton Music Festival Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: ~21:26

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:02 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 BWV 1007 Andrés Díaz, cello Azica 71252 14:24

04:16:21 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

04:22:42 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 2:27

04:26:05 David N. Childs: Ave verum corpus St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 4:54

04:32:20 Franz Schubert: Symphony No. 9 Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 46:50

05:22:34 Manuel de Falla: El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036 16:48

05:41:07 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Night Waltzes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 6:19

05:48:56 Scott Joplin: Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:15

05:52:31 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:09 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

06:12:50 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 Op 78 Joela Jones, organ Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis MAA 2001 8:16

06:23:03 George Gershwin: Funny Face: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 5:49

06:30:11 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 Op 23 # 2 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:14

06:38:19 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

06:53:24 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

06:56:39 John Philip Sousa: March 'The Loyal Legion' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:38

07:03:58 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

07:12:46 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

07:20:17 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 2:52

07:24:20 Amy Beach: Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119 3:05

07:29:53 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

07:40:43 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

07:53:23 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Vienna Singverein Vienna Symphony Wolfgang Sawallisch Philips 4788977 4:41

07:59:13 George Gershwin: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:06

08:07:53 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

08:14:43 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

08:28:00 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

08:33:19 Leroy Anderson: Blue Tango BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:53

08:44:51 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

09:04:07 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4793449 17:30

09:32:28 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

09:44:59 Manuel Ponce: Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:03

09:52:14 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

10:03:58 Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark Seattle Trumpet Consort Origin 33001 2:42

10:08:31 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

10:22:52 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 S 244/15 Philharmonia Hungarica Willi Boskovsky EMI 64627 8:44

10:33:23 Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:49

10:41:17 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:59

10:45:16 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin Warner 1 3:00

10:50:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 23:48

11:16:41 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 10:31

11:30:17 Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto John Fletcher, tuba London Symphony André Previn RCA 60586 1230

11:44:21 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

12:06:16 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 10:19

12:18:07 Charles Gounod: Finale from Symphony No. 2 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 8:26

12:29:13 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

12:36:19 Antonín Dvorák: Polonaise Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 5:50

12:43:25 Reynaldo Hahn: Sonatina Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 11:39

12:55:56 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

13:00:10 Johann Strauss Jr: Polka 'Express' Op 311 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:30

13:02:58 Fritz Kreisler: Schön Rosmarin Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449923 1:47

13:06:52 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67307 19:53

13:28:51 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

13:37:18 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386 6:08

13:44:47 Joseph Fiala: English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

13:57:21 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 2:48

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Brad Warnaar: Horn Concerto Movement 3 Tarantella Leslie Norton, horn; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Album: Wind Concertos Naxos 8559818 Music: 4:34

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 11:01

Piano Puzzler: This week's contestant is Ted Fisher from Belgrade, Serbia Music: 8:59

Frederic Chopin: Mazurka in A minor Op. 17, No. 4 Vladimir Ashkenazy, piano Album: Chopin: Mazurkas Decca 417584 Music: 4:14

Carl Maria von Weber: Quintet in B-flat major for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34 Tommaso Lonquich, clarinet; Erin Keefe, Ida Kavafian, violin; Yura Lee, viola; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 22:55

Reinhold Glière: Romance, Op. 3 Alexander Sitkovetsky, violin; Olga Sitkovetsky, piano Album: Sasha Plays Romantic Russian Rarities EMI 57025 Music: 4:25

Sergei Prokofiev: Sonata in C Major for Two Violins, Op. 56 Arnaud Sussmann, violin; Alexander Sitkovetsky, violin CMSLC & Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:21

Camille Saint-Saens: Concerto No.1 for Cello and Orchestra Roman Mekinulov, cello; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 19:13

Robert Schumann: Arabesque Benjamin Grosvenor, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:54:50 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

16:06:28 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 3:23

16:13:16 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

16:29:01 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

16:36:50 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:05

16:42:13 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

16:52:04 Jorge Ben: Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 3:11

16:57:17 George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 2:16

17:04:44 Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Suite Concertino Op 16 Giuseppe Giabocchi, bassoon Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 6:01

17:13:25 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 8:12

17:24:29 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Op 6 # 1 Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 11:11

17:40:15 Jennifer Higdon: Lullaby from Harp Concerto Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:54

17:46:33 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391 3:13

17:52:14 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 7:01

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 Franz Schubert: Symphony No. 8 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:50

18:33:21 Robert Schumann: Bunte Blätter: Novelette & Präludium Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004 4:16

18:39:52 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

18:45:47 Arthur Foote: Air and Gavotte Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 8:30

18:56:08 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12 # 7 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:07 Luigi Boccherini: Symphony No. 3 Op 12 # 1 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 21:27

19:26:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 30:52

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland, Jay Thomas, Artistic Director - performance at St. Peter Catholic Church, May 5

Ave: Maria: England’s Rose

Gregorian Chant: Ave regina caelorum

John Dunstable (1390 – 1453): Ave regina caelorum

Leonel Power (1370 – 1445): Ave regina caelorum

William Cornysh (1465-1523) - Ave Maria, mater Dei

John Dunstable: Ave Maris stella

William Byrd (1538 – 1623): Ave Maris stella

Richard Dering (1580 – 1630): Ave verum corpus

William Byrd: Ave verum corpus

Peter Philips (1560 – 1628): Ave verum corpus

Gregorian Chant: Regina caeli

John Dunstable: Regina caeli

Robert White (1538 – 1574): Regina caeli

Gregorian Chant: Alma redemptoris mater

John Dunstable: Alma redemptoris mater

Peter Philips: Alma redemptoris mater

Gregorian Chant: Ave Maria, gratia plena

Robert Parsons (1535 – 1572): Ave Maria, gratia plena

Peter Philips: Assumpta est Maria

William Byrd: Beata es Virgo Maria

Gregorio Allegri: Miserere

21:24:36 William Byrd: Mass for Five Voices Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 25:41

21:50:49 William Byrd: Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 8:16

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by legendary tenor Roland Hays

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:01

23:10:55 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:29

23:16:25 Michel Legrand: Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

23:23:23 Anthony Holborne: Pavan 'Bona speranza' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:24

23:27:48 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 6:44

23:34:33 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

23:43:54 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:50:02 Ernesto Lecuona: Canción de luna Kathryn Stott, piano EMI 56803 2:03

23:52:05 John Sheppard: Responsory 'In manus tuas, Domine' Stile Antico Harm Mundi 907419 3:57

23:56:42 Alexander Scriabin: Etude Op 2 # 1 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 3:12