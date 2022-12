WCLV Program Guide 05-09-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

00:09:59 Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata BWV 1037 Wilbert Hazelzet, flute Glossa 920802 12:03

00:22:49 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

00:28:31 Felix Mendelssohn: Three Psalms Op 78 RIAS Chamber Chorus Marcus Creed Harm Mundi 2908304 17:20

00:47:32 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849 30:23

01:22:12 Anna Clyne: Prince of Clouds Jennifer Koh, violin Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Cedille 146 13:28

01:36:44 Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet Op 84 English Symphony Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 11:15

01:48:43 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Danse générale & Coda Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 5:08

01:54:48 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:18

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Bazzini: The Dance of the Goblins (La ronde des Lutins) Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Album: Introducing Shannon Lee, violin Telarc 80695

Igor Stravinsky: The Firebird Suite Conducting Fellows from Aspen Conducting Academy Aspen Conducting Academy Orchestra Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 21:02

Piano Puzzler: This week's contestant is Kelly Ferjutz from Cleveland, OH Music: 11:42

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 32 in B Flat K. 454 Movement 2 Andante Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano Album: Mozart: Violin Sonatas DG 7102 Music: 8:30

Emily Cooley: Street Haunting Shannon Lee, violin; Zsche Chuang Rimbo Wong, viola; Jean Kim, cello Curtis Institute of Music, Field Concert Hall, Curtis Institute of Music, Philadelphia, PA Music: 11:40

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Joseph Haydn: String Quartet No. 29 in G major, Hob. III:41, Op. 33, No. 5 Schumann Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 17:07

Aleksandra Vrebalov: My Desert, My Rose Sybarite5 88.7 KCME, ENT Center for the Arts, University of Colorado-Colorado Springs, Colorado Springs, CO Music: 6:34

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto: Movements 2 & 3 Orion Weiss, piano; Ruggero Allifranchini, violin; Julie Albers, cello; Saint Paul Chamber Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra, Ordway Concert Hall, St. Paul, MN Music: 18:10

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:41 César Franck: Violin Sonata Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 24:59

04:27:50 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

04:37:44 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 3:13

04:42:03 Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 6:16

04:49:57 Louise Farrenc: Symphony No. 3 Op 36 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 30:51

05:24:41 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

05:36:10 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:19

05:45:14 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:29

05:51:53 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 4:29

06:13:18 Nicolas Chédeville: Allegro from Flute Sonata Op 13 # 6 Gary Schocker, flute Azica 71230 4:54

06:19:42 Jean Sibelius: Scène de ballet Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 7:52

06:29:34 Franz Schubert: Impromptu No. 2 D 899/2 Ingrid Haebler, piano Philips 4788977 4:35

06:38:48 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

06:51:00 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50

06:56:48 John Philip Sousa: March 'Sabre and Spurs' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:11

07:03:50 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

07:11:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 K 425 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 9:23

07:21:16 George Gershwin: Shall We Dance: They All Laughed Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:43

07:25:14 Traditional: Glory in the Meeting House Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:34

07:30:06 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

07:41:19 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

07:53:48 Eric Whitacre: The Seal Lullaby Lavinia Meijer, harp Voces8 Decca 4785703 4:07

07:58:10 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

08:08:00 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 6:02

08:16:43 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

08:29:45 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012 5:13

08:41:37 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

08:55:15 Traditional: The Peacock London Symphony Chorus Men István Kertész Decca 4785437 2:57

08:59:09 Bruce Broughton: Silverado: Overture Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:53

09:09:22 George Gershwin: Rhapsody in Blue Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 17:44

09:31:06 John Williams: E.T.: Adventures on Earth Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 10:20

09:44:58 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 2 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68545 8:43

09:56:01 Kurt Weill: Lady in the Dark: My Ship Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 4795448 2:39

09:59:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:52 Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 4:11

10:08:46 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 14:25

10:24:56 George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed BerlinClas 1057 4:19

10:31:39 Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin RCA 60861 4:23

10:39:21 Claude Debussy: Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047 6:16

10:49:30 Franz Schubert: Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 26:52

11:18:53 Joseph Haydn: Symphony No. 19 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

11:32:57 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

11:42:54 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:44

11:58:26 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

12:06:31 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

12:17:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Michel Schwalbé, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 9:53

12:29:28 John Williams: Jaws: Out to Sea & The Shark Cage Fugue Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:18

12:37:27 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 5:02

12:44:16 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

13:00:47 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:13

13:03:33 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

13:09:08 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

13:29:25 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

13:38:02 Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 5:47

13:45:27 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 12:39

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Franz Schubert: String Quartet No. 13 in A minor, Op. 29, D. 804, "Rosamunde" Allegro ma non troppo The Dover Quartet: Joel Link, violin; Bryan Lee, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Camden Shaw, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:00

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major, "Titan": Movements 1 & 2 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:55

Jenő Hubay: Scenes de la Csárda No. 3, Op. 18 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 6:40

Richard Strauss: The Bourgeois Gentleman Suite: Entrance and Dance of the Tailors Orpheus Chamber Orchestra Album: Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme, Divertimento After Couperin Deutsche Grammophon 435871 Music: 4:39

Franz Schubert: Piano Trio in E-flat Major, Op. 100: Movements 3 & 4 Pedja Muzijevic, piano; Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 19:18

Richard Strauss: Dance of the Seven Veils from "Salome" National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

Dan Visconti: Legendary Love (in honor of Christian Kidd) ROCO ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 14:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:12 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

16:07:12 Dieterich Buxtehude: Fugue in C BUX 174 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 2:57

16:13:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 12:38

16:28:35 Henry Mancini: Two for the Road: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 3:02

16:33:48 Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 6 Op 18 # 6 Cypress String Quartet Avie 2348 6:15

16:42:56 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 1 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 448898 8:07

16:53:23 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 2:59

16:58:26 George Gershwin: Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way Sir Willard White, baritone Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 1:20

17:04:16 Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 4:56

17:12:32 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

17:27:03 José de Nebra: Five Seguidillas & Canción Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 8:12

17:40:10 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

17:46:06 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

17:52:33 Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 Op 78 Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:23

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:31 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 19:12

18:29:18 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:07

18:35:37 John Williams: Indiana Jones and the Last Crusade: Scherzo for Motorcycle Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:04

18:40:56 Adolph von Henselt: Introduction & Variations on a Theme by Donizetti Op 1 Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023 11:44

18:54:19 John Williams: Superman: March Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:47 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:33

19:19:02 Mily Balakirev: Symphony No. 2 Russian State Symphony Igor Golovschin Naxos 550793 37:07

19:57:24 Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns Royal Scottish Nat'l Orch David Lloyd-Jones Naxos 557641 2:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 Johannes Brahms: Liebeslieder Waltzes Op 52 Leon Fleisher, piano Sony 506416 24:23

20:27:20 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

20:41:12 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

21:02:59 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 15:15

21:19:58 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 8:21

21:29:43 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

21:40:36 Frédéric Chopin: Etude No. 23 Op 25 # 11 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 3:54

21:46:27 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 32:51

22:20:16 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

22:42:11 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

22:56:31 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 3:21

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Claude Debussy: Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047 6:16

23:07:56 George Frideric Handel: Berenice: Minuet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47027 3:48

23:11:44 Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 Op 37 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 5:53

23:19:30 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

23:28:49 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

23:37:55 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza de la moza donosa Op 2 # 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:18

23:41:13 Ludwig van Beethoven: Adagio from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253 7:35

23:49:26 Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Charles Hamann, oboe National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 6:02

23:55:43 Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:55