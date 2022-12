WCLV Program Guide 04-06-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:56 Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 13:37

00:15:40 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

00:30:52 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

00:37:27 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 7:24

00:46:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 31:54

01:21:59 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

01:35:38 Alberto Ginastera: Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604 12:39

01:49:22 Franz Schubert: Polonaise D 580 Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

01:55:51 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 Daniel Hope, violin DeutGram 15312 3:35

02:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Edward Elgar: Chanson de Nuit, Op. 15, No. 1 English Sinfonia; Sir Charles Groves, conductor Album: English Sinfonia -- Sir Charles Groves MCA 25885 Music: 4:35

Gyorgy Ranki: Don Quixote y Dulcinea Nicholas Daniel, oboe; Molly Morkoski, piano Adrian Spence, Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 6:23

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 5:43

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat major: Movements 2-4 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 30:53

Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet Saint Paul Chamber Orchestra; Pinchas Zukerman, conductor Album: Mendelssohn Violin Concerto Pinchas Zukerman Philips 412212 Music: 4:34

Duke Ellington (arr. Peress): New World A-Comin' Charlie Albright, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:40

Robert Schumann: String Quartet No. 1 in A Minor, Op. 41 No. 1 Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 25:38

Teddy Abrams: Fiddling for Strings and Piano Teddy Abrams, piano; Eunice Kim, violin; The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:18

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:32 Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 15:46

04:17:17 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

04:28:46 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 1:45

04:31:57 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

04:40:46 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 Royal Philharmonic André Previn Telarc 80138 48:55

05:33:54 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

05:40:50 Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

05:45:52 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

05:51:44 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:12

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:55 Carlos Gardel: Por una cabeza Carlos Gardel, baritone Jamada Digital n/a

06:03:26 Gerardo Matos Rodriguez: La Cumparsita New York - Buenos Aires Connection VAI Audio 20001

06:09:27 Astor Piazzolla: Tango Suite (Andante & Allegro) Yo-Yo Ma, cello; Sergio & Odair Assad, guitars Sony 63122

06:20:33 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in Eb Martha Argerich, piano; London Symphony Orchestra Claudio Abbado Deutsche Grammophon 002171502

06:40:43 Eduardo Caba: Aires Indios (i Andantino, ii Allegretto) Walter Aparicio, piano MSR Classics 1546

06:48:59 Heitor Villa-Lobos: Guitar Concerto (ii. Andantino e andante) Andrea Bissoli, guitar; Minas Gerais Philharmonic Orchestra Fabio Mechetti Naxos 8573115

07:00:40 Maximo Diego Pujol: Suite Magica Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:13:32 Hieronymus Praetorius: "Quam pulchra es" (How beautiful you are) Balthasar-Neumann Choir & Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002298902

07:17:36 Hieronymus Praetorius: "Surge, propera, amica mea" (Arise, make haste, my love...) Balthasar-Neumann Choir & Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002298902

07:25:09 Mozart Camargo Guarnieri: Encantamento Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdés Sono Luminus 90227

07:34:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Emmy Verhey, violin; Concertgebouw Chamber Orchestra Eduardo Marturet Brilliant Classics 1116167

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Valerie Kahler

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 97: Movement 3 Nicht Schnell Leipzig Gewandhaus Orchestra; Riccardo Chailly, conductor Album: Schumann the Complete Symphonies, Mahler Edition Decca 4780037 Music: 4:27

Johann Sebastian Bach: Sonata in E minor Avi Avital, mandolin; Kenneth Weiss, harpsichord UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:49

Piano Puzzler (arr. Bruce Adolphe): This week's contestant is Wiley Newbold from Morgantown, WV Music: ~9:37

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Op. 19b No. 1 Andante con moto Itzhak Perlman, violin; Samuel Sanders, piano Album: Bits and Pieces EMI 54882 Music: 2:43

Robert Schumann: Quartet for Strings in F major, Op. 41, No. 2 (String Quartet No. 2) Schumann Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:43

Erich Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709-2 Music: 4:37

Walter Piston: Symphony No. 7 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:41

Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op. 39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:41

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

10:02:54 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Summer 3 Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 4:57

10:09:36 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

10:23:28 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 10:31

10:49:36 Georg Philipp Telemann: Whimsical Symphony TWV 50:1 Henry Peyrebrune, double bass Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:32

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: The Life of Frederic Chopin ; CLASSICAL WEEKEND

11:06:50 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 21 Op 87 # 21 Keith Jarrett, piano ECM 1469 3:55

11:11:43 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 10:46

11:23:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 20:40

11:47:19 John Williams: Schindler's List: Main Theme Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:41

11:54:28 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded September 9, 2018 - From Longwood Gardens outside Philadelphia, From the Top, with this week’s Guest Host, pianist Peter Dugan, features a young violinist who got her start in the El Sistema-inspired music program, Play-On Philly, a violin and guitar duo performing a Piazzolla tango, and a teenage cellist who had the opportunity to perform center court at a Chicago Bulls game

17-year-old cellist Jack Boettcher from Naperville, Illinois performs Pampeana No. 2, Op. 21 for Cello and Piano by Alberto Ginastera (1916-1983), with Peter Dugan, piano

15-year-old pianist Angeline Ma from Berwyn, Pennsylvania performs Waltz in F major, Op. 34 no. 3 and Waltz in A flat major, Op. 42 by Frédéric Chopin (1810-1849)

Duo FaRi – 17-year-old violinist Faustina Housner from Cherry Hill, New Jersey and 18-year-old guitarist Ria Modak from New York, New York performs Histoire du Tango: Cafe 1930 by Astor Piazzolla (1921-1992)

18-year-old violinist Akili Farrow from Philadelphia, Pennsylvania performs: Sonatensatz in C Minor by Johannes Brahms (1833-1897), with Peter Dugan, piano

17-year-old clarinetist Andrew Chang from Rowland Heights, California performs: IV. Andante molto - allegro energico from “Time Pieces” for Clarinet and Piano, Op. 43 by Robert Muczynski (1929-2010), with Peter Dugan, piano

15-year-old pianist Angeline Ma from Berwyn, Pennsylvania performs I. Prelude from Eight Concert Études, Op 40 by Nikolai Kapustin (b.1937)

13:00 TOLL BROTHERS METROPOLITAN OPERA INTERNATIONAL RADIO NETWORK

Giacomo Puccini: Tosca

Met favorite Sondra Radvanovsky and rising star Jennifer Rowley share the title role of the volatile diva at the heart of Puccini’s operatic thriller. Joseph Calleja brings his stylish tenor to the role of Cavaradossi, and Wolfgang Koch and Claudio Sgura share the role of the nefarious police chief Scarpia. Carlo Rizzi conducts Sir David McVicar’s resplendent production

16:10 CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

16:08:47 Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' London Symphony André Previn RCA 60586 17:36

16:31:02 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

16:42:35 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

16:56:28 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:23

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: André the Giant

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Main title—London Symphony/André Previn (DeutGram 471347) 3:04

André Previn (arr Mark McGurty): Valley of the Dolls: Theme—Cincinnati Pops/Erich Kunzel (Telarc 80319) 3:47

Samuel Barber: Adagio for Strings—London Symphony/André Previn (EMI 63051) 9:32 (used in The Elephant Man, 1980)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite—London Symphony/André Previn (DeutGram 471347) 12:01

Ralph Vaughan Williams (arr Muir Matheson): Three Portraits from ‘The England of Elizabeth’—London Symphony/André Previn (RCA 60586) 17:36

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch—St. Louis Symphony/André Previn (Sony 62401) 4:35

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Introduction—London Symphony/André Previn (EMI 68607) 2:45 (used in Romeo.Juliet, 1990)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Knights [‘The Montagues and the Capulets’]—London Symphony/André Previn (EMI 68607) 5:36 (used in Romeo.Juliet, 1990)

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Brother, Can You Spare a Dime? - In other words, an hour about the social conscience of the American musical -- 75 years of songs that have something witty or provocative to say about issues ranging from social justice to the environment, with artists including Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell and Fannie Brice

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

19:15:13 Antonín Dvorák: Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 42:14

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst; recorded live in Severance Hall

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Symphony No. 41 “Jupiter”

STRAUSS, R.: An Alpine Symphony

21:45:29 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

21:58:39 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 # 1 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:14

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad – We visit the dentist with Robert Klein and Nichols and May…Lord of the Dance twin spin…Richard Howland-Bolton: Panic

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:16 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 5:24

23:07:40 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

23:10:58 Howard Shore: The Return of the King: Into the West Pavel Verner, cello City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 4:36

23:17:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:29

23:21:50 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

23:32:30 E. J. Moeran: Lonely Waters Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

23:42:30 Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige Pascal Rogé, piano Decca 4785437 3:55

23:46:25 Clarice Assad: Impressions: Slow Waltz Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 4:21

23:50:47 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 4:06

23:56:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15