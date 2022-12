WCLV Program Guide 04-05-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 K 287 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 11:06

00:13:16 Karl Ditters von Dittersdorf: Harp Concerto in A Nicanor Zabaleta, harp Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz DeutGram 439693 18:54

00:33:09 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 4:05

00:38:45 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

00:48:27 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80054 33:42

01:26:13 Manuel de Falla: Fantasía bética Vanessa Perez, piano Steinway 30036 13:19

01:41:00 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:10

01:48:52 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

01:55:51 Yann Tiersen: Amélie: Suite Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

02:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs Movement 3 Riffs Peter Schmidl, clarinet; Vienna Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Best of All Possible Worlds DG 11878 Music: 4:29

Joseph Haydn: Piano Concerto in D Major Hob. XVIII, No. 11 Rudolf Buchbinder, piano; Vienna Philharmonic; Rudolf Buchbinder, conductor Musikverein, Golden Hall, Vienna, Austria Music: 20:19

Dana Wilson: A Thousand Whirling Dreams STRATA: James Stern, violin; Nathan Williams, clarinet; Audrey Andrist, piano The Ulster Chamber Music Series, Church of the Holy Cross, Kingston, NY Music: 11:37

Joan Tower: Copperwave for Brass Quintet Tim McCarthy, trumpet; Chris Boulais, trumpet; Cort Roberts; horn; Jacob Musquiz, trombone; Justin Bain, bass trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:33

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture from Cosi fan tutte Berlin Philharmonic; Daniel Barenboim, conductor Album: Mozart: Cosi Fan Tutte – Highlights Erato 94821 Music: 4:33

Hildegard von Bingen (arr. Marianne Pfau): Three Antiphons Arnaud Sussman, violin; Yura Lee, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Bion Tsang, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:15

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra, Op.14 Paul Huang, violin; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 22:58

Wolfgang Amadeus Mozart: Magic Flute Overture Canadian Brass Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 5:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:32 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 80 'Ein feste Burg is unser Gott' Arleen Augér, soprano New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch BerlinClas 2176 25:53

04:29:19 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

04:36:34 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

04:42:47 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 11:53

04:57:23 Charles Ives: Symphony No. 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869 22:29

05:23:47 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

05:35:19 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 14:14

05:50:20 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 4 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 7:14

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

06:14:15 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:11

06:23:27 Carlos Guastavino: Arroz con leche St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 2:29

06:27:05 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

06:39:25 Joseph Fiala: English Horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 11:45

06:52:18 György Cziffra: Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:14

06:56:46 Pascual Marquina: March 'España Cañí' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 4:05

07:04:16 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

07:14:05 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

07:26:44 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:29

07:31:17 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386 6:08

07:42:01 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

07:54:22 Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:13

08:08:26 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo Op 43 Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 6:46

08:17:43 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

08:28:00 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Coro 16062 2:56

08:31:41 Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 4:11

08:41:22 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops John Williams Philips 420178 8:51

08:51:29 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

09:04:32 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

09:26:34 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

09:34:29 Arthur Honegger: Danse de la chèvre Werner Zumsteg, flute Nimbus 5327 3:38

09:38:34 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:49

09:46:52 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

09:58:14 Johannes Brahms: Lullaby Op 49 # 4 Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 1:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:34 King Henry VIII: Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:23

10:05:11 Henry Purcell: The Fairy Queen: Rondeau Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 1:42

10:08:44 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

10:24:14 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 6:45

10:33:27 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 5:35

10:42:46 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

10:50:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 K 414 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 25:36

11:18:07 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

11:33:57 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 András Schiff, piano Decca 440307 12:29

11:48:16 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

12:06:34 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:31

12:17:23 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

12:31:05 Claude Debussy: Preludes Book 1: Les sons et parfums tournent dans l'air du soir Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:32

12:38:19 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

12:47:12 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 9:10

12:58:16 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 2:12

13:00:59 George Gershwin: Prelude "Rubato" Fazil Say, piano Teldec 26202 0:54

13:02:12 George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' Fazil Say, piano Teldec 26202 2:02

13:05:57 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

13:22:07 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:02

13:30 FIRST FRIDAYS – The ensemble Les Délices previews its concerts this weekend, The Elements, with music by Jean-Féry Rebel and the world premiere of Theo Chandler’s The Elements

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Cahos (6:40)

Theo Chandler: The Elements: Earth (3:30)

Theo Chandler: The Elements: Water (3:30)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Ramage & Rossignols (3:00)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Loure 1 & Chaconne (5:00)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Edward Elgar: Chanson de Nuit, Op. 15, No. 1 English Sinfonia; Sir Charles Groves, conductor Album: English Sinfonia -- Sir Charles Groves MCA 25885 Music: 4:35

Gyorgy Ranki: Don Quixote y Dulcinea Nicholas Daniel, oboe; Molly Morkoski, piano Adrian Spence, Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 6:23

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 5:43

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat major: Movements 2-4 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 30:53

Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet Saint Paul Chamber Orchestra; Pinchas Zukerman, conductor Album: Mendelssohn Violin Concerto Pinchas Zukerman Philips 412212 Music: 4:34

Duke Ellington (arr. Peress): New World A-Comin' Charlie Albright, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:40

Robert Schumann: String Quartet No. 1 in A Minor, Op. 41 No. 1 Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 25:38

Teddy Abrams: Fiddling for Strings and Piano Teddy Abrams, piano; Eunice Kim, violin; The Saint Paul Chamber Orchestra; Teddy Abrams, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:18

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:22 Luther Henderson: The Saints' Hallelujah Canadian Brass Steinway 30008 4:18

16:05:51 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

16:12:47 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:08

16:26:09 Miklós Rózsa: Plymouth Adventure: The Mayflower Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:56

16:34:02 Albert Roussel: Divertissement Op 6 Catherine Cantin, flute Decca 425861 6:42

16:42:14 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 8:10

16:52:32 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song Richard Van Allen, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:30

16:57:12 Antonín Dvorák: Humoresque No. 4 Op 101 # 4 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 2:50

17:04:26 Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 6:11

17:21:22 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 2:12

17:25:03 Michael Praetorius: Dances from 'Terpsichore' Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 10:02

17:40:08 Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 8:09

17:49:56 Gerónimo Giménez: La tempranica: Zapateado 'La Tarántula' Anna Netrebko, soprano Prague Philharmonia Emmanuel Villaume DeutGram 12217 1:30

17:54:04 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 Op 23 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 5:33

18:09:40 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 15:30

18:27:28 Felix Mendelssohn: Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 5:16

18:35:01 Felix Mendelssohn: Swiss Song from String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 4:43

18:41:37 Richard Yardumian: Armenian Suite Utah Symphony Varujan Kojian Phoenix 112 13:54

18:56:38 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 26 Op 62 # 2 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:53

19:02:37 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

19:24:35 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 33:00

18:00 DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:49 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 18:36

20:20:46 Charles Ives: Symphony No. 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869 22:29

20:44:51 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

21:02:30 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 19:02

21:23:10 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

21:30:07 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 10:31

21:43:43 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

21:48:57 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

22:29:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 K 525 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 18:36

22:50:57 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

23:00 QUIET HOUR

23:02:33 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 2:35

23:05:08 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Elegia London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:17

23:09:25 Joaquín Turina: Silueta nocturna Op 65 # 1 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:36

23:15:05 Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 4:09

23:19:15 Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

23:29:32 Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes Pauline Oostenrijk, oboe The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 6:03

23:36:40 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 5:33

23:42:14 John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 8:45

23:50:59 Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria Renée Fleming, soprano London Symphony Sir Georg Solti Decca 4825281 4:53

23:56:40 Frédéric Chopin: Prelude No. 13 Op 28 # 13 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 3:07