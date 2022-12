WCLV Program Guide 03-30-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:42 Philip Glass: Violin Concerto: Second movement Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi DeutGram 4795448 8:45

00:10:57 Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 20:03

00:32:42 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

00:39:48 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

00:47:04 Franz Schubert: Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 29:39

01:20:31 Duke Ellington: Harlem Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 14:22

01:35:54 Hale Smith: Ritual and Incantations Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 61 12:45

01:49:27 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:49

01:55:13 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:40

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arr. Bob James): Air Apparent Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 4:20

Bob James: In the Chapel in the Moonlight/Angela Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 6:50

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:09

Josef Suk: Fantastic Scherzo Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Suk: Fairy Tale / Fantasy in G Minor / Fantasticke scherzo Naxos 572323 Music: 14:51

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to the Marriage of Figaro Saint Paul Chamber Orchestra; Bobby McFerrin, conductor Album: Paper Music Sony 64600 Music: 4:13

Morley Calvert: Suite From The Monteregian Hills: Movements 1, 2, 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet: Anthony Prisk & James Ross, Trumpets; Jeffrey Lang, Horn; Nitzan Haroz, Trombone; Blair Bollinger, Bass Trombone Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 6:16

Shulamit Ran: Perfect Storm for Solo Viola Tabea Zimmermann, viola Princeton University Concerts, Richardson Auditorium, Princeton, NJ Music: 9:29

Jules Massenet: Meditation from Thais (Encore) Alexandre Da Costa, violin; Alexandra Nguyen, piano UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 4:13

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in Cm, K. 406 Mark Steinberg, violin; Grace Park, violin; Luke Fleming, viola; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Brook Speltz, cello Manhattan Chamber Players, Holy Trinity Lutheran Church, New York, NY Music: 24:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:44 Michael Torke: Concerto for Orchestra Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Ecstatic 92261 25:30

04:27:18 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

04:35:19 Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 # 6 Lang Lang, piano Sony 511758 5:38

04:42:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

04:47:45 Felix Mendelssohn: Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

05:24:00 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

05:35:53 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 7:05

05:43:55 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:49

05:49:38 Erik Satie: Deux préludes posthumes et une gnossienne Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 9:03

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:50 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo, from Suite for Strings No. 1 Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

06:07:58 Francisco Tarrega: Romance Christopher Parkening, guitar EMI Classics 56418

06:10:41 Vincenzo Bellini: Norma: Casta Diva Montserrat Caballé, soprano RCA 23675

06:17:26 Franz Lehar: Giuditta: Meine Lippen, sie küssen so heiss Montserrat Martí Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

06:22:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro: Sull aira?...Che soave zeffiretto Montserrat Caballé, Montserrat Martí; sopranos Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

06:28:46 Joaquín Rodrigo: Concierto Madrigal Pepe Romero, Angel Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner Philips 000420800

07:00:50 Paquito D'Rivera: The Cape Cod Files Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Harmonia Mundi 907508

07:24:38 Deodat De Severac: Cerdana:5 études pittoresque pour le piano; No. 2: Les fêtes (Souvenir de Puigcerda) Jordi Masó Naxos 8555855

07:34:43 Juan Crisostomo Arriaga: Symphony in D Algarve Orchestra Alvaro Cassuto Naxos 8.557207

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the OPERA Reference Recordings RR-71CD Music: 4:28

Johannes Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 13:23

Piano Puzzler: This week's contestant is Sana Sarfraz from Agoura Hills, CA Music: 5:47

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale: Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 1:34 (excerpt)

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op 96 "American" Jasper String Quartet Honest Brook Music Festival, WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:36

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 Evgeny Kissin, piano Album: Great Pianists of the 20th Century: Evgeny Kissin Philips 456 871 Music: 4:26

Carl Nielsen: Fantasy Pieces for Oboe and Piano, Op. 2 Nicholas Stovall, oboe; Sashi Ayyangar, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 5:57

Ernest Chausson: Concerto in D Major for Violin, Piano and String Quartet, Op. 21: Movements 1, 2 & 4 Ebene Quartet; Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: ~29:35

Franz Liszt: The Bells of Geneva, from Years of Pilgrimage Francesco Piemontesi, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 7:04

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

10:03:14 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 4:09

10:11:02 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:46

10:24:36 Aaron Copland: Billy the Kid: Suite San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 21:03

10:48:28 Francesco Salieri: Symphony I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Great Women Performers ; CLASSICAL WEEKEND

11:07:54 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet Douglas Major, organ Empire Brass EMI 47395 4:23

11:15:14 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 22:39

11:50:24 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 4:48

11:56:03 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: Never mind the why and wherefore Rebecca Evans, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:25

12:00 CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

12:00:42 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Overture Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:41

12:13:25 Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:16

12:22:17 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451 7:47

12:30 TOLL BROTHERS METROPOLITAN OPERA INTERNATIONAL RADIO NETWORK

Richard Wagner: Die Walküre

In what is expected to be a Wagnerian event for the ages, soprano Christine Goerke plays Brünnhilde, Wotan’s willful warrior daughter, who loses her immortality in opera’s most famous act of filial defiance. Tenor Stuart Skelton and soprano Eva-Maria Westbroek play the incestuous twins Siegmund and Sieglinde. Greer Grimsley and Michael Volle sing Wotan. Philippe Jordan conducts

17:46 CLASSICAL WEEKEND

17:48:07 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

17:56:13 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 1950 on Stage and Screen - If the year had produced nothing but "Guys and Dolls," it would be a banner year. But there's more lots more including Irving Berlin's "Call Me Madam," Leonard Bernstein's "Peter Pan" the MGM "Annie Get Your Gun."

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:01 Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 Sabine Meyer, clarinet Academy St. Martin in Fields Iona Brown EMI 55155 17:21

19:22:34 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 34:17

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Robert Shaw, conductor; Daniel Majeske, violin; Martino Arroyo, soprano; Grace Reginald, contralto Jerold Sienna, tenor; David Ford, bass; Cleveland Orchestra Chorus; recorded live in Severance Hall – a concert observing the 100th anniversary of The Cleveland Orchestra

BOHUSLAV MARTINU: Memorial to Lidice

ANTONIN DVORAK: Violin Concerto in a, Op. 53

LEOS JANACEK: Slavonic Mass

21:36:02 Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini Op 32 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 22:55

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad – Green Up Time Triplex – Lenya, Raab;Rodgers – Mountain Greenery…Jan C. Snow: Feet…Mart Feldman, You Need Feet…Bikel: Digging the Weans…Vision of the Bones

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:14 Arvo Pärt: Da pacem Domine Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:08

23:07:23 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:11:59 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:20

23:18:51 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

23:23:50 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

23:35:39 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:14

23:40:52 Duke Ellington: Come Sunday Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 4:49

23:45:41 Richard Dubugnon: Hypnos Janine Jansen, violin Decca 15249 4:43

23:50:25 Andrés Segovia: Estudio sin luz Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:50

23:55:04 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:23