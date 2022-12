WCLV Program Guide 03-20-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:50 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 6:52

00:08:46 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis DeutGram 3026 16:11

00:25:44 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:54

00:32:15 Toru Takemitsu: And then I knew 'twas wind Joshua Smith, flute Telarc 80694 12:24

00:46:04 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 32:44

01:23:25 Irving Fine: Partita for Wind Quintet Boehm Quintet Premier 1006 14:31

01:39:16 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

01:51:37 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

01:56:26 William Bolcom: Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:39

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: String Quintet No. 2 Movement 2 Andante scherzando Ian Swensen, violin; Jorja Fleezanis, violin; Cynthia Phelps, viola; Geraldine Walther, viola; David Finckel, cello Album: Music@Menlo Live Music@Menlo 20052 Music: 4:17

Antonin Dvorak: Miniatures for two violins and viola Jun Iwasaki, violin; Tessa Lark, violin; Cynthia Phelps, viola Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 13:33

Jonathan Leshnoff: Symphony No. 3: Movements 2 & 3 Stephen Powell, baritone; Kansas City Symphony; Michael Stern, conductor Kauffman Center for the Performing Arts, Kansas City, MO Music: 25:20

Julien Bouchiquet & Maurice Chauvigny (arr. Roberto Piana): Je sais comment Antonio Pompa-Baldi, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 3:37

Anthony DiLorenzo: Anthem of Hope: Houston Strong ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight Innova 016 Music: 4:26

Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Julia Bogorad-Kogan, flute; Elizabeth Priestly Siffert, oboe; Thomas LeGrand, clarinet; Christopher Millard, bassoon; Gail Williams, horn; Sarah Schwartz, violin; Anna Kruger, viola; Amy Leung, cello; Bill Ritchie, bass Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 16:35

Belinda Reynolds: Play for piano and two marimbas Susan Grace, piano; John Kinzie, marimba; Brendan Betyn, marimba Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 7:02

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2 for Orchestra ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 19:16

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 22:17

04:24:51 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 4:41

04:32:39 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 2:34

04:36:23 Roque Cordero: Eight Miniatures for Small Orchestra Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 61 11:47

04:50:16 Eduard Tubin: Symphony No. 3 Swedish Radio Symphony Neeme Järvi Bis 342 33:28

05:27:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

05:38:54 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

05:48:49 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:54

05:52:06 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

06:13:28 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:00

06:26:22 Johann Sebastian Bach: Partita No. 3: Allemande BWV 827 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:43

06:30:27 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

06:43:02 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 3 Julius Baker, flute Zagreb Soloists Antonio Janigro Vanguard 54 10:04

06:54:06 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 4:13

06:58:42 John Philip Sousa: March 'Esprit de Corps' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:33

07:04:46 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 5:53

07:12:56 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 6:34

07:19:42 Dag Wirén: Praeludium from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 3:03

07:23:25 Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:45

07:27:40 Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 6:22

07:38:15 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

07:51:30 Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 4:48

07:56:28 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet des Coqs New London Consort l'Oiseau 4759101 1:24

07:57:53 Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101 2:38

08:07:31 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:47

08:14:57 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:37

08:24:37 Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 4:32

08:30:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:26

08:41:21 Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:09

08:51:17 Anatoly Liadov: Barcarolle Op 44 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:13

08:55:49 John Powell: The Lorax: Valley Exodus Chorus Symphony Orchestra John Powell Interscope 2012 4:55

09:05:29 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

09:26:08 Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne Op 56 Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704 5:50

09:34:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet K 407 Richard King, horn Albany 1325 3:54

09:40:13 Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Dietrich Fischer-Dieskau, baritone Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 4:00

09:45:35 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

09:57:23 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 2:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:44 Gabriel Pierné: Cydalise: March of the Little Fauns St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 2:08

10:03:20 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 2:59

10:08:22 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

10:19:31 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:47

10:29:40 John Field: Nocturne No. 17 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:52

10:36:26 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 4:48

10:42:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

10:50:35 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 4785437 32:06

11:25:12 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

11:38:13 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 Op 26 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 8:21

11:48:11 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

11:57:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 1:01

12:06:25 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

12:21:17 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

12:31:34 Igor Stravinsky: Scherzo à la russe London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68865 3:55

12:38:48 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

12:45:45 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 9:37

12:56:21 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

13:00:37 Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:45

13:03:51 Leonard Bernstein: Spring Song from 'The Lark' Seattle Pro Musica Karen P. Thomas SeattlePro 9806 1:50

13:07:20 Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' New Zealand Symphony James Judd Naxos 557167 19:13

13:27:29 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 3:43

13:31:52 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

13:40:40 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

13:46:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 386 John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80285 8:14

13:55:51 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 3:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

Albert Roussel: Serenade, Op. 30 Alice K. Dade, flute; Meredith Clark, harp; Scott Yoo, violin; Jessica Chang, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 14:57

Piano Puzzler: This week's contestant is Jim Hanson of St. Paul, MN Music: 10:33

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7: Movement 4 Rondo: Allegro Garrick Ohlsson, piano Album: Beethoven - Piano Sonatas, Vol. 9 Bridge 9274 Music: 4:01

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:39

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114 "Trout": Movement 3 Scherzo: Presto Menahem Pressler, piano; Ebene Quartet Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6, HWV 319 Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:19

Miles Davis: All Blues Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:02

Alberto Ginastera: Concerto for Harp and Orchestra, Op. 25 Kathy Kienzle, harp; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 25:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:28 Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' S 429 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736 5:40

16:06:56 Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:55

16:13:32 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 11:58

16:28:40 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Julia Fischer, violin Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Decca 12490 6:40

16:37:32 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

16:41:27 Carl Orff: Carmina burana: In Springtime Jeffrey Black, baritone London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 7:55

16:51:56 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 3:15

16:57:18 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:51

17:04:34 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 3 Op 26 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 5:44

17:13:13 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:29

17:27:16 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

17:39:50 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 7:22

17:48:45 Percy Grainger: Country Gardens Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

17:53:10 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:23 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 Op 24 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 23:44

18:33:21 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:29

18:41:15 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Spring 2 Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orch André de Ridder DeutGram 4792777 3:17

18:46:19 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring Almeda Trio Albany 1386 4:43

18:52:25 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:54 Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air Op 25 François-Joël Thiollier, piano National Symphony of Ireland Antonio de Almeida Naxos 550754 26:07

19:30:39 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 25:23

19:57:21 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Air gai 'Les Niais de Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 1:45

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory shares performance highlights from the 2019 Danenberg Honors Recital, plus the Oberlin College Choir in Tarik O'Regan's Triptych, the Oberlin Orchestra in Jennifer Higdon's Concerto for Orchestra and Prokofiev's Piano Concerto No. 3 with 2018-19 Concerto Competition winner Crystal Jiang, and excerpts from faculty recitals featuring pianist Peter Takács and harpsichordist Mark Edwards.

21:32:03 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 2 Op 2 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 25:55

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tubist Velvet Brown

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:29 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50

23:06:20 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' Gareth Hulse, oboe Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 8:13

23:14:34 Traditional: Wayfaring Stranger Abigail Lennox, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 3:45

23:19:39 Jacques Offenbach: Andante from Grand Concerto for Cello Jérôme Pernoo, cello Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4776403 8:32

23:28:12 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 8:19

23:37:28 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 6:07

23:43:36 Charles Wilfrid Orr: A Cotswold Hill Tune Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 5:01

23:48:37 Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175 4:58

23:54:30 Aaron Copland: Down a Country Lane N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57

23:57:44 Johannes Brahms: Sapphische Ode Op 94 # 4 Zuill Bailey, cello Telarc 32664 2:04