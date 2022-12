WCLV Program Guide 03-18-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve - performances by The Rock Wehrman Jazz Trio (music of Henry Mancini) and by the ensemble Les Délices-“Mozart in Paris”

01:59:18 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Xavier Montsalvatge: Calidoscopi Simfonic BBC Symphony Orchestra Juanjo Mena Chandos 10735

02:17:50 Leos Janácek: Violin Sonata Elena Urioste, violin; Hugh Sung, piano White Pine Music 213

02:36:13 Alberto Ginastera: String Quartet #1 Simón Bolívar String Quartet Deutsche Grammophon 1798002

03:00:50 Jose Evangelista: Spanish Garland, 12 Folk melodies from Spain (1993) Del Sol String Quartet Sono Luminus 92164

03:12:28 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 Claudio Arrau, piano; Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony Classical 62338

03:34:19 Jesús Guridi: String Quartet No. 1 Bretón String Quartet Naxos 8573036

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:37 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 Sergei Girshenko, violin Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Erato 45963 30:50

04:35:01 Alessandro Striggio: Missa 'Ecco sì beato giorno' I Fagiolini Chamber Ensemble Robert Hollingworth Decca 4782734 26:30

05:02:58 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80683 20:15

05:26:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 25:12

05:52:59 Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro S 144/3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:09

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

06:13:53 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 10:24

06:25:42 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

06:29:22 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

06:41:09 Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 Op 55 Berlin State Orchestra Daniel Barenboim Decca 4789353 11:44

06:54:09 Giovanni Gabrieli: Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008 2:17

06:57:03 Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:12

07:04:54 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

07:11:46 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:04

07:22:09 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

07:25:28 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude BWV 1007 Andrés Díaz, cello Azica 71252 1:58

07:28:41 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 6:50

07:41:32 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

07:55:00 George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 4:00

08:07:40 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 26 Op 81 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 5:58

08:15:10 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 10:36

08:26:39 Traditional: All Through the Night Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:19

08:31:19 Claude Debussy: Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127 4:09

08:40:14 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

08:53:16 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:05:16 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 London Symphony Igor Markevitch Philips 4788977 14:20

09:21:31 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

09:29:13 Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 6:30

09:37:38 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 4:34

09:44:08 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 7:04

09:52:51 George Gershwin: Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798 7:12

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:43 André Grétry: Céphale et Procris: Gigue Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 3:02

10:05:18 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

10:10:01 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko Op 5 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 10:53

10:22:46 Igor Stravinsky: Finale from Symphony Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 7:18

10:32:05 Felix Mendelssohn: Song without Words Op 109 Keith Robinson, cello Blue Griff 237 5:08

10:40:29 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:45

10:50:16 Claude Debussy: La mer Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 24:34

11:16:42 Joseph Haydn: Symphony No. 25 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5258 13:28

11:32:59 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

11:48:31 Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 27991 10:29

12:06:30 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

12:20:52 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 7:13

12:37:22 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

12:46:19 Antonio Vivaldi: Concerto for the Orchestra in Dresden RV 577 Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 9:05

12:56:33 David Guion: Arkansas Traveler New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:30

13:00:21 Ernesto Halffter: Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:50

13:02:37 Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 2:04

13:06:06 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 17:13

13:25:00 Franz Schubert: Hungarian Melody D 817 Alfred Brendel, piano Philips 422229 3:23

13:29:36 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 3:38

13:36:27 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

13:45:53 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

13:56:01 Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka London Symphony Richard Bonynge Decca 433863 2:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Magic Fire Music from Die Walkure The Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: Wagner Without Words Sony 46286 Music: 4:40

Florence Price: from Five Folksongs in Counterpoint: Nos. 1, 3, 4 Julie Coleman, violin; Eva Cappelletti Chao, violin; Phillipe C. Chao, viola; Judith McIntyre Galecki, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 10:50

Richard Wagner: Overture and "Venusberg Music" from Tannhäuser (Paris version) The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 23:16

Benjamin Dale: Suite for Viola and Piano, Op. 2: Movement 2 Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 10:06

Frederic Chopin: Cello Sonata Op. 65 Movement 2 Scherzo Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Album: Alisa Weilerstein Inon Barnatan Rachmaninov Chopin Decca 23753 Music: 4:40

Niccolo Paganini: 24 Caprices: No. 17, No. 16 Augustin Hadelich, violin Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 5:08

Chris Brubeck: No Borders Canadian Brass; Lexington Philharmonic; Scott Terrell, conductor Lexington Philharmonic, Otis Singletary Center for the Arts, Lexington, KY Music: 22:04

Johann Sebastian Bach (arr. Johannes Brahms): Chaconne by J. S. Bach in D minor, Anh.1a/1 No. 5 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 15:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:48 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 5:49

16:05:30 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 Op 17 Chicago Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:10

16:13:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes Op 28 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 11:29

16:28:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Lacrimosa from Requiem K 626 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw Sony 86793 4:05

16:35:40 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:50

16:41:47 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 17 # 1 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 7:46

16:51:23 Astor Piazzolla: Milonga en re Anne Akiko Meyers, violin Koch Intl 7762 3:34

16:57:07 Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune Monadnock Festival Orchestra James Bolle Albany 1058 3:03

17:03:54 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:01

17:13:20 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:41

17:27:15 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

17:39:25 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 2 Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

17:46:41 Josef Bonime: Danse hébraïque Gil Shaham, violin Canary 10 2:47

17:52:41 George Gershwin: Finale from Piano Concerto Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harm Mundi 807441 6:49

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 21:08

18:32:02 Emilio Balcarce: La bordona Mirian Conti, piano Steinway 30010 3:17

18:37:28 Mario Broeders: Milonga pampeana Mirian Conti, piano Steinway 30010 2:55

18:41:06 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

18:52:42 Floro Meliton Ugarte: Vidala Mirian Conti, piano Steinway 30010 6:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:31 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 19:53

19:24:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 Op 9 Bergen Philharmonic Dmitri Kitayenko Chandos 9178 32:32

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:41 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 André Watts, piano Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Telarc 80429 18:21

20:21:34 Adalbert Gyrowetz: Symphony Op 6 # 3 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

20:43:13 Moritz Moszkowski: Spanish Dances Op 12 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 14:31

20:58:23 William Grant Still: If You Should Go Alexa Still, flute Koch Intl 7192 1:26

21:02:56 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 18:21

21:23:35 Carl Nielsen: Serenata in vano FS 68 Lars Brynildsen, clarinet Bis 428 7:19

21:32:04 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

21:42:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 6:06

21:51:13 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 Op 40 Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 31:09

22:23:41 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

22:44:44 Robert Farnon: Lake of the Woods Royal Philharmonic Douglas Gamley Reference 47 9:57

22:55:48 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 4:14

23:00 QUIET HOUR

23:01:52 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Sabine Devieilhe, soprano Erato 557829 6:03

23:07:55 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

23:18:08 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

23:23:40 Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:55

23:28:35 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:09

23:35:23 Ottorino Respighi: The Birds: The Dove Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 4:22

23:39:46 Padre Antonio Soler: Sonata No. 18 Maggie Cole, fortepiano Virgin 91172 9:38

23:49:24 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 3:44

23:53:39 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

23:57:13 Peter Tchaikovsky: Valse sentimentale Op 51 # 6 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 2:55