WCLV Program Guide 02-15-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Strauss: The Bourgeois Gentleman Suite (excerpts) Orpheus Chamber Orchestra Album: Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme, Divertimento after Couperin Deutsche Grammophon 435871 Music: 4:39

Franz Schubert: Piano Trio in E-flat Major, Op. 100 Pedja Muzijevic, piano; Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 19:18

Richard Strauss: Dance of the Seven Veils from "Salome" National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

Dan Visconti: Legendary Love (in honor of Christian Kidd) ROCO ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 14:28

Ludwig van Beethoven: 12 Contretanzes Nos. 1, 2, 3, 4, 11, 12 Swedish Chamber Orchestra; Thomas Dausgaard, conductor Album: Beethoven: Complete Orchestral Works Simax PSC1281 Music: 4:36

Manuel de Falla (arr. William Kanengiser): El Amor Brujo Los Angeles Guitar Quartet: John Dearman, Matthew Greif, William Kanengiser, Scott Tennant, guitars Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 21:37

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet (excerpts) Baltimore Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Naxos 857353435 Music: 15:29

Ludwig van Beethoven (arr. Brandon Ridenour): Fur Elise Canadian Brass University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 5:14

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto K 622 Alfred Prinz, clarinet Vienna Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4795448 30:45

02:34:14 John Adams: Shaker Loops La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8732 24:47

03:03:59 Ludwig van Beethoven: Variations on a Waltz by Diabelli Op 120 Uri Caine, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 922 51:34

03:57:30 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 János Starker, cello Bamberg Symphony Dennis Russell Davies RCA 68027 25:21

04:26:38 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 26:45

04:54:54 Darius Milhaud: Symphonie No. 2 Op 247 Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson DeutGram 435437 28:05

05:26:51 Robert Fuchs: Serenade No. 4 Op 51 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 25:20

05:53:32 Eugène Bozza: Children's Overture Royal NCM Wind Orchestra Timothy Reynish Chandos 9897 5:14

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:08 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

06:13:55 Alexander Glazunov: Finale from Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 5:39

06:20:29 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

06:25:52 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152 7:57

06:40:00 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

06:52:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

06:56:58 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' May Festival Chorus Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80144 3:49

07:04:22 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 5:49

07:12:59 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

07:20:54 Roland Dyens: Tango en skaï Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:42

07:25:30 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Franco Corelli, tenor Rome Opera Orchestra Francesco Molinari-Pradelli Warner 86211 2:48

07:30:25 Paul Gilson: Sailors' Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 5:53

07:42:00 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music London Philharmonic Vernon Handley Chandos 2419 10:39

07:55:20 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:39

08:08:09 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

08:16:27 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 665 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:27

08:29:09 Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 4:13

08:33:41 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:09

08:42:59 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

08:57:26 John Williams: Memoirs of a Geisha: Going to School Yo-Yo Ma, cello Chicago Symphony Orchestra John Williams Sony 752307 4:11

09:05:36 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 Op 27 # 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 15:56

09:34:57 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Gavotte Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:22

09:45:56 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069 3:19

09:52:07 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532 7:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:06 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano Hyperion 67014 2:06

10:04:31 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 2:23

10:08:59 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 13:02

10:23:19 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

10:30:46 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

10:36:34 Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 5 Op 35 # 5 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 6:33

10:48:11 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 24:10

11:14:00 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101 13:04

11:28:48 Anton Arensky: Scherzo from Piano Quintet Op 51 Adam Neiman, piano Ying Quartet Sono Lumin 92143 8:44

11:39:54 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 11:06

11:52:15 Pablo de Sarasate: Song of the Nightingale Op 29 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 8:37

12:07:32 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

12:21:37 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

12:31:20 Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 88103 4:39

12:38:17 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 6:38

12:49:52 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4795448 8:59

13:01:10 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

13:03:20 Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805 2:29

13:08:23 Georges Auric: Ouverture London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:50

13:19:14 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847 11:48

13:32:57 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

13:41:05 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350 6:59

13:50:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 9:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Andante Festivo Oslo Philharmonic; Mariss Jansons, conductor Album: Sibelius: Symphony in D No. 2; Valse Triste; Swan of Tuonela; Andante festivo EMI 54804 Music: 4:26

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe and Violin in C Minor, BWV 1060 James Austin Smith, oboe; Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA, The Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:47

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:51

Jean Sibelius: En Saga Minnesota Orchestra; Osmo Vanksa, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 17:33

Antonin Dvorak: Trio in E minor, Op. 90 'Dumky': Movement 6 Lento maestoso Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano Album: Dvorak Trios Koch 7657 Music: 4:25

Antonin Dvorak: Selected Slavonic Dances for Piano, Four Hands Wu Han & Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 17:39

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Margaret Bonds: Troubled Water Joel Fan, piano Album: West of the Sun: Music of the Americas Reference Recordings RR-119 Music: 5:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:48 Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée New London Consort l'Oiseau 4759101 1:54

15:58:43 Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101 3:33

16:06:26 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

16:12:42 John Adams: The Chairman Dances Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

16:34:12 John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218 5:00

16:42:53 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto Op 35 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 7:07

16:52:08 Percy Grainger: Handel in the Strand Geoffrey Tozer, piano City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

16:58:07 Antonio Veracini: Vivace from Violin Concerto Op 3 # 3 Paramount Brass Centaur 2355 1:53

17:04:10 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

17:16:18 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4825281 4:38

17:24:10 Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon Members of Pro Arte Wind Quintet, Zurich Nimbus 5327 10:59

17:39:37 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 144 András Schiff, piano Decca 421422 4:14

17:45:20 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 403 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 5:02

17:53:07 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:58 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

18:31:49 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

18:38:47 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:47

18:44:05 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner RCA 300350 8:12

18:53:32 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

19:24:21 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 31:40

19:57:15 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204 2:30

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:38 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

20:16:59 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 22:00

20:40:01 Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:45

21:02:42 Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 18:03

21:22:26 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

21:29:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 K 162 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:38

21:41:36 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

21:49:43 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 Op 75 Bernd Glemser, piano Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Naxos 550819 37:36

22:29:31 Joseph Haydn: Symphony No. 96 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 21:33

22:53:24 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

23:00 QUIET HOUR

23:03:16 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327 2:11

23:05:27 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

23:09:50 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

23:14:43 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:18:50 Franz Liszt: A Faust Symphony: Gretchen Boston Symphony Leonard Bernstein DeutGram 4796018 22:55

23:42:38 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

23:47:06 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15

23:50:22 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:55:26 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:25