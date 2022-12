WCLV Program Guide 01-07-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded Friday 10/12/2018 in Kulas Hall; Cleveland Institute of Music Orchestra, William Eddins, conductor; Molly Wise, viola, student artist

JOSEPH SCHWANTER: Chasing Light

KRZYSZTOF PENDERECKI: Viola Concerto

BELA BARTOK: Concerto for Orchestra

01:31:49 Antonín Dvorák: The Golden Spinning Wheel Op 109 London Symphony István Kertész Decca 4785437 26:16

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Traditional Mexican: La Petenera Chanticleer Frank Albinder Teldec 16676

02:05:25 Traditional Ecuadorian: La Vasija de Barro (The Clay Vessel) Chanticleer Frank Albinder Teldec 16676

02:11:42 Enrique Granados: Valses Poéticos (Poetic Waltzes) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 06322

02:28:42 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D The Hunt Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Denon 18079

02:48:59 Federico Mompou: Fetes Lointaines (Faraway Festival) Pierre Huybregts, piano Centaur Records 2055

03:00:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in C for Flute, Harp & Orch., K. 299 (1st mvt.) James Galway, flute; Marisa Robles, harp; Chamber Orchestra of Europe James Galway RCA Victor Red Seal 7861

03:12:55 Isaac Albéniz: Orchestral Suite from Pepita Jiménez Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña Jaime Martin Tritó 00078

03:25:08 Claude Debussy: Lindaraja Vanessa Perez, piano Steinway & Sons 30036

03:29:48 Claude Debussy: La puerta del Vino, from Preludes, Book 2 Vanessa Perez, piano Steinway & Sons 30036

03:36:10 Astor Piazzolla: Three Symphonic Movements Santa Barbara Symphony Gisele Ben-Dor Delos 3345

03:57:59 Béla Bartók: Bagatelle No. 14 Op 6 # 14 Orion Weiss, piano Bridge 9355 1:55

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:50 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Prologue Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 32:44

04:36:49 Alan Hovhaness: Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp (Amer. CIM grad. www.yolandaharp.com) Azica 71297 22:11

05:01:08 Maurice Ravel: Mother Goose: Suite Orch de la Suisse Romande Ernest Ansermet Decca 4785437 22:14

05:26:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 K 218 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 23:43

05:53:30 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Jill's Theme Jill Washington, soprano City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 06:03

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:35 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 9:38

06:20:28 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Camerata Salzburg Franz Welser-Möst EMI 56813 9:35

06:31:44 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

06:42:20 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

06:54:28 King Henry VIII: Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:23

06:58:03 Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 3:16

07:05:36 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

07:14:27 Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Leningrad Philharmonic Kurt Sanderling DeutGram 4796018 9:44

07:26:34 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 2:54

07:31:24 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

07:41:19 Muzio Clementi: Overture No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 8:38

07:53:36 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti CSO Res 9011006 4:22

07:58:22 Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 0:55

08:08:47 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

08:16:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 66859 9:16

08:27:53 Orlando Gibbons: O clap your hands together Stile Antico Harm Mundi 807572 5:27

08:38:44 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 10:40

08:50:59 Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 6:30

09:03:37 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 18:21

09:35:16 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 4:03

09:47:54 Fernando Sor: L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592 3:37

09:54:22 Johann Joachim Quantz: Finale from Flute Concerto Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 4:26

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:13 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 4 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 2:00

10:02:36 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 1 Donna Lee, piano Azica 71220 3:44

10:08:29 Claude Debussy: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 13:46

10:22:46 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 425860 3:55

10:29:41 Pablo de Sarasate: Caprice basque Op 24 Leonidas Kavakos, violin (Greek 1967-) Decca 4789377 5:18

10:39:17 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 8:12

10:50:30 Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 24:21

11:17:28 Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 14:10

11:34:03 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

11:47:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 K 537 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 10:10

11:58:29 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:13

12:06:25 Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 9:17

12:17:04 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 11:24

12:30:04 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

12:38:32 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

12:46:46 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

12:57:50 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:17 Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 7805 30:43

13:34:06 Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 16:28

13:51:58 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edward Elgar: Chanson de Nuit, Op. 15, No. 1 English Sinfonia; Sir Charles Groves, conductor Album: English Sinfonia -- Sir Charles Groves MCA 25885 Music: 4:35

György Ranki: Don Quijote y Dulcinea Nicholas Daniel, oboe; Molly Morkoski, piano Adrian Spence, Rothenberg Hall, Huntington Library, San Marino, CA Music: 6:20

Courtney Bryan: Blooming Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 5:34

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat major: Movement 2-4 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 30:53

Erich Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709 Music: 4:37

Walter Piston: Symphony No. 7 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:41

Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:17 Francis Poulenc: Scherzo from Sinfonietta Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 5:39

16:06:55 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

16:13:15 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

16:27:52 Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 6:38

16:38:21 Gabriel Pierné: Cydalise: March of the Little Fauns St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 2:08

16:42:05 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

16:53:16 Sergei Prokofiev: The Queen of Spades: Polonaise Op 70 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:19

16:57:58 Leos Janácek: Moravian Dances: Fur Coat Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 3:02

17:04:51 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

17:13:42 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 9:59

17:26:10 Robert Schumann: Genoveva: Overture Op 81 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 8:55

17:39:36 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

17:46:11 Josef Bonime: Danse hébraïque Gil Shaham, violin Canary 10 2:47

17:52:27 Sir Charles Villiers Stanford: Scherzo from Symphony No. 3 Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8545 7:23

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:08 Francis Poulenc: Piano Concerto François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:38

18:31:02 Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz Op 91 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 04:51

18:38:59 Sergei Prokofiev: Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:57

18:43:30 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

18:54:55 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:50 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 4785437 28:47

19:34:03 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:06 Johann Sebastian Bach: Concerto for 3 Keyboards & Strings BWV 1064 Kenneth Gilbert, harpsichord English Concert Trevor Pinnock Archiv 413634 16:26

20:19:48 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 Op 31 # 2 Peter Takács, piano Cambria 1175 22:36

20:43:39 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 12:23

20:57:36 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

21:02:28 Maurice Ravel: Violin Sonata Janine Jansen, violin Decca 15249 17:53

21:22:37 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

21:31:44 Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Excerpts Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:53

21:39:30 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 7:31

21:49:24 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457598 37:33

22:29:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 8 K 246 David Greilsammer, piano Suedama Ensemble David Greilsammer Naïve 5149 20:20

22:53:25 Franz Schubert: Moment Musical No. 6 D 780 Stephen Kovacevich, piano EMI 55219 7:40

23:00 QUIET HOUR

23:03:11 Francis Poulenc: Salve Regina Cambridge Singers John Rutter Collegium 108 4:28

23:07:40 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 6:44

23:14:24 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 4:57

23:20:56 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:31:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos K 448 Greg Anderson, piano Steinway 30022 7:22

23:39:07 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:39

23:48:46 Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 5:13

23:55:04 Anton Bruckner: Fantasie Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:22