WCLV Program Guide 01-04-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: The Seasons: Autumn Song October Moshe Hammer, violin; Tsuyoshi Tsutsumi, cello; William Tritt, piano Album: Miniatures CBC 1043 Music: 4:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo in G major K 423 Chad Hoopes, violin; Matthew Lipman, viola Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY Music: 15:41

Peter Schickele: "Spring Forward" for clarinet quintet (2015) David Shifrin, clarinet; The Miro Quartet Phoenix Chamber Music Society, Central United Methodist Church, Phoenix, AZ Music: 22:09

Peter Tchaikovsky (arr. Tchaikovsky): Nocturne for Piano arr. for Full Orchestra and Solo Cello Mark Kosower, violoncello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 4:37

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-flat major Finale: Presto Orpheus Chamber Orchestra Album: Joseph Haydn - Orpheus Chamber Orchestra - Symphonies Nos. 78 & 102 Deutsche Grammophon 429218 Music: 4:39

Joseph Haydn: String Quartet in B minor, Op. 33, No. 1 "Russian" Vega Quartet: Domenic Salerni, violin; Jessica Shuang Wu, violin; Yinzi Kong, viola; Guang Wang, cello Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 15:47

Jeremy Turner: The Inland Seas James Ehnes, violin; Chris Thile, mandolin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 16:47

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:49 Gustav Mahler: Symphony No. 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425718 54:40

02:58:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

03:24:15 Joseph Haydn: Symphony No. 87 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 22:50

03:49:23 John Adams: Harmonium Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80365 35:09

04:28:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 28:19

04:58:33 Carl Maria von Weber: Clarinet Quintet Op 34 Kálmán Berkes, clarinet Auer Quartet Naxos 553122 26:44

05:28:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 23:32

05:52:54 Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture Denitsa Laffchieva, clarinet Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 5:26

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:13 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

06:14:00 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 7:06

06:23:48 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée BWV 1009 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:30

06:27:56 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Chorus London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 5:57

06:39:18 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto RV 392 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

06:50:48 Eric Whitacre: Sleep Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:21

06:56:46 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

07:04:20 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

07:11:19 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

07:21:00 Ralph Vaughan Williams: The Turtledove Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 3:03

07:25:39 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:34

07:29:14 Maurice Ravel: Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:09

07:39:00 Victor Herbert: Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 11:10

07:52:34 John Dowland: Time stands still Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:03

07:56:15 Fritz Kreisler: Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin DeutGram 453440 3:15

08:07:16 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

08:15:12 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:00

08:26:37 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

08:30:53 Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 5:07

08:40:31 Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8481 11:42

08:53:28 John Lunn: Downton Abbey: Suite Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:05:10 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:39

09:26:10 Richard Rodgers: South Pacific: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

09:35:40 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

09:44:31 Robert Schumann: Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 Cavani String Quartet Azica 71203 3:47

09:50:14 Leonard Bernstein: Candide: Make Our Garden Grow June Anderson, soprano London Symphony Leonard Bernstein DeutGram 27991 05:37

09:56:48 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:24

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:42 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

10:05:06 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

10:09:12 Giovanni Battista Pergolesi: Concerto for 2 Harpsichords Emer Buckley, harpsichord I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:34

10:20:48 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez CSO Res 901918 2:03

10:22:51 Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez CSO Res 901918 4:12

10:28:30 Sir Edward Elgar: Romance Op 62 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 5:40

10:35:02 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

10:49:11 Josef Suk: Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 23:56

11:14:53 Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance Op 23 St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 49463 13:01

11:29:08 Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

11:43:30 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 12:10

11:56:49 Stanislaw Moniuszko: Jawnuta: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 4:06

12:07:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

12:21:03 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 90 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 8:56

12:30:51 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

12:39:01 Giacomo Puccini: Preludio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 8:41

12:52:24 George Butterworth: The Banks of Green Willow BBC Concert Orchestra Keith Lockhart BBC 392 6:05

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:06 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 29:15

13:34:00 Franz Schubert: Fantasy D 940 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 17:24

13:53:07 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Duos: Gavotte from English Suite No. 3 & Invention No. 13 in A minor Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello Album: Inventions: Renaud Capuçon, Gautier Capuçon Virgin 32626 Music: 4:30

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio: Suzanne Bona, flute; Josh Aerie, cello; Greg Kostraba, piano First Congregational Church of Webster Groves, Webster Groves, MO Music: 10:02

Hector Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Leonard Slatkin, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 15:33

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 17:12

Carl Nielsen: At the Coffin of a Young Artist Orchestra of the Mill; Andrew Penny, conductor Album: Scandinavian String Music Lydian 18132 Music: 4:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D, K. 136: Movement 3 Presto Musicians from Heifetz IMI: Ji-Won Song, Max Yiming Mao, Kenneth Naito, Noelle Naito, violins; Molly Wise, viola; Noemie Raymond-Friset, cello U of MD Baltimore County (UMBC) Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 3:37

Esa-Pekka Salonen: Pollux (World Premiere) Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 11:48

Carl Nielsen: String Quartet in F major, FS 36, Op. 44 Danish String Quartet CMSLC, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 6:28

16:05:47 Samuel Barber: Dance from Serenade for Strings Op 1 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 3:35

16:12:27 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

16:25:55 David Hirschfelder: Elizabeth: Main title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 5:34

16:35:34 Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 4:32

16:42:55 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

16:53:00 "PDQ Bach": Minuet Militaire Hoople Off-Season Philharmonic Walter Bruno Telarc 80210 3:41

16:57:28 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Neapolitan Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:52

17:03:04 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

17:12:27 Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt' Richard & John Contiguglia pianos Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Naxos 559320 11:04

17:26:25 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

17:38:34 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

17:45:23 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Krystian Zimerman, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 449213 3:56

17:51:18 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:10

17:53:29 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:16

17:55:45 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 01:41

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:27 Josef Suk: Fantastic Scherzo Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

18:25:01 Joseph Haydn: Rondo from Piano Sonata No. 58 H 18:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:05

18:31:45 Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto Op 75 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 4:20

18:38:03 Claude Debussy: Images, Book 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 15:32

18:54:45 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:09 Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto H 468 Paul Goodwin, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 431821 21:58

19:27:28 Josef Suk: Fairy Tale: Suite Op 16 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 30:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

20:21:35 Johannes Brahms: Three Intermezzi Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15 16:40

20:39:55 Leonard Bernstein: Candide: Suite Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

21:02:40 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata Peter Takács, piano (Amer. Oberlin faculty) Cambria 1175 16:14

21:20:05 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

21:28:47 Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 7:55

21:39:25 Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 7:05

21:48:31 Franz Schubert: Piano Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 36:46

22:26:50 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

22:46:43 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

22:58:57 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 953 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 1:13

23:00 QUIET HOUR

23:02:25 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

23:07:49 Josef Suk: Elegy Op 23 Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:14:38 Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 Maria Kliegel, cello Royal Philharmonic Michael Halász Naxos 503293 5:07

23:21:16 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:32:18 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80617 7:24

23:40:34 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

23:45:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:45

23:52:23 John Dowland: Come, heavy Sleep Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:58

23:56:25 Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 3:11