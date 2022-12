WCLV Program Guide 12-18-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Hector Berlioz: L'enfance du Christ (The Birth of Christ): The Shepherd's Chorus Boston Pops Orchestra; Tanglewood Festival Chorus; Keith Lockhart, conductor Album: Holiday Pops RCA 63252 Music: 4:30

Jeremy Cohen: La Heroina

Jeremy Cohen: How Sweet the Sound Quartet San Francisco Performance Today In-Studio, Maude Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 12:54

Traditional (arr. Leroy Anderson): "Oh come Emmanuel" and "Christmas Festival" Dallas Brass; Mike Levine, conductor Beaches fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 7:35

Various: Christmas around the World Dallas Brass; LaVilla School of the Arts Band; Mike Levine, conductor Beaches fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 6:10

Ralph Blane (arr. Mark Hayes): Have Yourself a Merry Little Christmas BYU Combined Choirs and Philharmonic; Rosalind Hall, conductor Brigham Young University, De Jong Concert Hall, Provo, UT Music: 4:00

Gershwin/Rouse (arr. Jeremy Cohen): Rhapsody in Bluegrass

Traditional Mongolian (arr. Jeremy Cohen): Toroi Bandi Quartet San Francisco Performance Today In-Studio, Maude Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 16:34

Johannes Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 Movement 2 Allegro molto Harriet Krijgh, cello; Magda Amara, piano Album: Brahms: The Cello Sonatas Capriccio C5173 Music: 4:28

Traditional: Maria durch ein Dornwald ging Uppsala Academic Chamber Choir; Stefan Parkman, conductor Album: Winter Sounds Footprint 85 Music: 2:11

Michael Engelhardt: Gaudete! Utah State University Chamber Singers; Cory Evans, Director of Choral Activities, conductor Kent Concert Hall, Chase Fine Arts Center, Logan, UT Music: 4:28

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH Music: ~30:51

Ralph Vaughan Williams: Folk songs of the four seasons: Winter (excerpts) City of London Choir; Bournemouth Symphony Orchestra; Hilary Davan Wetton, conductor Album: Im Terra Pax Naxos 572102 Music: ~6:17

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:00:41 Felix Mendelssohn: Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

02:33:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 K 425 Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 24:38

03:00:19 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 London Symphony Pierre Monteux Decca 4785437 43:53

03:49:11 Friedrich Witt: Flute Concerto Op 8 Patrick Gallois, flute Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 21:21

04:12:05 Francesco Geminiani: The Enchanted Forest Elizabeth Wilcock, violin CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner CBC 5163 33:13

04:48:01 Patric Standford: A Christmas Carol Symphony City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 18:59

05:10:10 Various: 'Christmas with the Academy' Pt. 1 Academy & Chorus of St Martin in the Fields Chorus/Sir Neville Marriner

Ian Bostridge, tenor; Rosemary Joshua, soprano; Gerald Finley, baritone Philips 442141 35:41

Traditional: Past three o'clock

Traditional: O come, all ye faithful 'Adeste fideles'

Traditional:;Ding dong! Merrily on high

Traditional:;In the bleak mid-winter

Henry J. Gauntlett: Once in Royal David's city

Traditional: Sussex Carol, 'On Christmas Night all Christians Sing'

Traditional:;Quelle est cette odeur agréable? (Whence is that goodly fragrance; flowing)

Traditional:;Il est né, le divin Enfant

Traditional:;Es ist ein Ros' entsprungen

Franz Gruber: Stille Nacht 'Silent Night'

05:47:07 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Jeannette Sorrell, harpsichord (Fd.Apollo's Fire 1992) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 10:35

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:35

06:14:53 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement Royal Concertgebouw Orchestra Antal Doráti Philips 4788977 11:39

06:27:01 Frank Bridge: Cherry Ripe English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:14

06:30:48 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 # 1 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 4:48

06:41:21 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

06:54:36 Michael Praetorius: Lo, how a rose e'er blooming Stile Antico Harm Mundi 807575 2:50

06:58:33 John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:08

07:04:42 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

07:12:45 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

07:23:44 Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:26

07:28:17 Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 6:14

07:41:05 Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds Members of BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 10:38

07:54:13 Erik Satie: Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

07:58:30 Traditional: Deck the Halls Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 1:04

08:08:08 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

08:15:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 K 129 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

08:29:12 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 167: Chorale 'Sei Lob und Preis mit Ehren' Yo-Yo Ma, cello (Chinese-Amer. 1955-) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 2:10

08:31:59 Traditional: That Night in Bethlehem Jeffrey Strauss, baritone Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 3:39

08:43:12 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

08:53:37 Joaquín Rodrigo: There go the shepherds Narciso Yepes, guitar DeutGram 419620 3:09

08:57:43 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

09:06:13 George Gershwin: Second Rhapsody Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 15:45

09:26:05 Frédéric Chopin: Nocturne No. 16 Op 55 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:23

09:32:55 Randol Alan Bass: The Night Before Christmas Dorothy Silver, narrator Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 6:25

09:40:45 Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 8:22

09:50:45 Gregorian Chant: Stabat iuxta Christi crucem Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 5:28

09:58:24 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Peter Hurford: Sunny Bank Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury King'sColl 1 1:40

10:02:18 Traditional: Sussex Carol 'On Christmas Night' Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury King'sColl 1 1:56

10:05:58 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano (Amer. 1947- son of Rudolf) RCA 68188 12:50

10:20:34 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 648 Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

10:30:18 Jean de Brébeuf: The Huron Carol Cantus Cantus 1211 3:50

10:38:03 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime Anne Sofie von Otter, mezzo Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate EMI 54022 8:09

10:47:21 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

10:51:45 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Members of Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung DeutGram 471613 22:54

11:16:27 Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:49

11:30 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:30:58 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:31:31 Traditional: We Wish You a Merry Christmas Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 2:18

11:33:50 Edmund Rubbra: Dormi Jesu Cleveland Orchestra Chorus Gareth Morrell MAA 1996 1:13

11:35:04 James Pierpont: Jingle Bells Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 2:01

11:37:05 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 5:57

11:45:11 Gustav Holst: In the Bleak Midwinter Cleveland Orchestra Chorus Gareth Morrell MAA 1996 2:37

11:47:48 Edmund Walters: As Joseph was a walking Cleve Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 2:06

11:49:55 John Rutter: Nativity Carol Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:10

11:54:05 Lowell Mason: Joy to the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 2:05

11:56:37 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:57:31 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Miniature Overture Burning River Brass BurnRiver 2008 1:51

12:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:16 Joseph Haydn: Symphony No. 9 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66529 12:05

12:20:00 Johann Adolph Hasse: Sinfonia Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

12:29:38 François Joseph Gossec: Christmas Suite Academy of Ancient Music Choir Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 410179 5:49

12:39:11 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Noël Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:14

12:48:11 Percy Grainger: Green Bushes English Chamber Orchestra Steuart Bedford Decca 425159 8:08

12:58:09 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:48 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

13:39:36 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite BBC National Orch of Wales Mark Wigglesworth BBC 63 18:14

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Joseph Haydn (arr. Paul Galbraith): Sonata in A major, Hob XVI:47: 1. Moderato Paul Galbraith, 8-string guitar Album: Paul Galbraith Plays Haydn Delos 3239 Music: 4:24

Carolyn Surrick: Winter's Falling Light Ensemble Galilei Album: Surrounded By Angels Sono Luminus 92173 Music: 3:05

Traditional: Let All Mortal Flesh Keep Silence Anders Norudde: Konvulsionslaten Sue Richards: The Celt Ensemble Galilei Album: Surrounded By Angels Sono Luminus 92173 Music: 4:58

Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C major Hob.I/82 Handel and Haydn Society Orchestra; Harry Christophers, conductor Symphony Hall, Boston, MA Music: 27:28

Vince Guaraldi (arr. Brandon Ridenour): Skating Canadian Brass Album: Christmas Time Is Here Steinway & Sons 30027 Music: 1:39

Vince Guaraldi (arr. Brandon Ridenour): Christmas Time Is Here Canadian Brass Album: Christmas Time Is Here Steinway & Sons 30027 Music: 2:46

Chris Coletti: Bach's Bells Canadian Brass Album: Christmas Time Is Here Steinway & Sons 30027 Music: 2:39

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 2 in d minor, Op. 14: 4. Vivace Yefim Bronfman, piano Album: Prokofiev Piano Sonatas Sony 53273 Music: 4:27

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No.4 in A major, K. 298 Tom Ottar Andreassen, flute; Frode Larsen, violin; Jon Wien Sonstebo, viola; Emery Cardas, cello Oslo Concert Hall, Oslo, Norway Music: 10:56

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A, S.215 Yefim Bronfman, piano; Vienna Philharmonic; Franz Welser-Most, conductor Album: Summer Night Concert, Schonnbrunn Deutsche Grammophon 476 3793 Music: 19:53

Samuel Barber: String Quartet No. 1 in B minor, Op. 11, "Adagio for Strings": Molto Adagio Dover Quartet Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 8:47

Engelbert Humperdinck (arr. Roger Harvey): Evening Prayer from Hansel and Gretel Burning River Brass Metropolitan Museum of Art, New York, NY Music: 2:49

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:30 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

16:04:45 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

16:13:00 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 11:09

16:27:49 Vince Guaraldi: Christmas Time is Here Michael Chertock, piano Telarc 80485 4:00

16:34:07 John Foster: While shepherds watched their flocks Taverner Choir Taverner Players Andrew Parrott EMI 54529 5:15

16:40:57 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa DeutGram 435619 9:11

16:53:10 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

16:57:15 Jonathan Smith: Rudolf and Santa Mainstreet Brass MSR 1325 2:50

17:03:42 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

17:17:06 Tchaikovsky & Ellington: The Nutcracker: March & Peanut Brittle Brigade Harmonie Ensemble New York Steven Richman Harm Mundi 907493 7:12

17:27:56 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 BWV 1033 Joshua Smith, flute Delos 3408 7:46

17:39:53 Bob Chilcott: The Shepherd's Carol Cambridge Singers John Rutter Collegium 133 2:44

17:42:58 John Rutter: What Sweeter Music? Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 4:18

17:47:59 Johann Georg Ebeling: All My Heart This Night Rejoices Cambridge Singers John Rutter Collegium 503 2:10

17:53:21 Mikhail Glinka: Kamarinskaya Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 6:02

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:04 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1021 15:25

18:26:01 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Miniature Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 2:55

18:30:39 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Berlin Philharmonic Semyon Bychkov Philips 420237 5:32

18:38:20 Randol Alan Bass: Christmas Ornaments Tabernacle Choir of Temple Square Symphony Orchestra Jerold Ottley Bonneville 9402 14:08

18:54:06 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes Houston Symphony Sergiu Comissiona Pro Arte 251 4:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

19:23:53 Joseph Haydn: Symphony No. 103 Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt ViennaPhil 2009 32:38

19:58:04 Anthony Holborne: Galliard No. 4 Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 1:46

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:56 Edward MacDowell: Suite No. 1 for Orchestra Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 20:21

20:23:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:14

20:43:04 Johann Sebastian Bach: Cantata No.191 'Gloria in excelsis Deo' Julia Doyle, soprano Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 14:55

21:02:17 Frédéric Chopin: Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 14:49

21:18:23 Cyril J. Mockridge: Miracle on 34th Street: Suite Royal Philharmonic David Newman Telarc 88801 11:00

21:30:59 Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:37

21:36:41 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 8:42

21:47:03 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Op 71 Royal Concertgebouw Orchestra Antal Doráti Philips 4788977 41:16

22:30:15 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 60 H 16:50 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 18:46

22:51:17 Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455 10:07

23:00 QUIET HOUR

23:03:38 Daryl Runswick: Fantasia on 'The Coventry Carol' and 'In dulci jubilo' London Cello Sound Geoffrey Simon Cala 55003 6:32

23:10:11 Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' Op 202 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:41

23:17:53 Jean de Brébeuf: The Huron Carol Cantus Cantus 1211 3:50

23:22:26 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:30:19 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

23:36:33 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

23:45:18 Eric Whitacre: Lux aurumque Capella SF Ragnar Bohlin Delos 3485 4:04

23:49:22 John Bull: Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:12

23:56:04 Gregorian Chant: O quam glorifica Anonymous 4 Harm Mundi 2907546 3:28