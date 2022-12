WCLV Program Guide 12-10-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Kathie Stewart, flute; Olivier Brault, violin; Amanda Forsythe, soprano; Rene Schiffer, cello] Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe - Three Duels and a Wedding, February 2018

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute and Violin

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 202 ‘Wedding Cantata’

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No 2: Prelude and Gigue

Johann Sebastian Bach: Concerto for Violin and Oboe

01:15:40 Johann Christoph Pez: Concerto Pastorale Les Violons du Roy Bernard Labadie Dorian 90180 17:42

01:34:19 Georg Schürmann: Ludovicus Pius: Suite Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 19:45

01:54:20 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 4:08

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 Odense Symphony Orchestra Jan Wagner Bridge 9129

02:24:27 Carlos Chávez: Sextet for 2 Violins, 2 Cellos, and Piano Southwest Chamber Music Cambria 8853

02:56:10 Traditional Catalan: El Noi de la Mare Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226901

03:00:50 Franz Liszt: Funeral March and Chorus from Verdi's "Don Carlos" Alberto Reyes, piano Connoisseur Society 4187

03:08:50 Luis de Milan: Fantasia No. 31 Jacob Heringman, lute Avie 0011

03:13:01 Luis de Milan: Pavana No. 1 in a Jacob Heringman, lute Avie 0011

03:15:19 Juan García de Zéspedes: "Hermoso amor" The Rose Ensemble Jordan Sramek The Rose Ensemble 6

03:21:09 Ruperto Chapi y Lorente: String Quartet No. 1 in G Brodsky Quartet Autor 0701

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 29:10

04:33:27 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

05:01:11 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite Op 71a Harmonie Ensemble New York Steven Richman Harm Mundi 907493 22:15

05:26:39 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 23:05

05:50:54 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:48 Dean Sorenson: Medley 'Season's Greetings' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:05

06:14:58 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

06:26:23 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006 David Russell, guitar Telarc 80584 2:57

06:30:16 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

06:42:46 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

06:54:52 Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 15203 3:22

06:58:42 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44

07:05:42 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 5:05

07:12:44 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano (Russ. 1957-) DeutGram 4775419 9:37

07:23:17 Traditional: The Holly and the Ivy (English) Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 2:52

07:27:13 Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:00

07:31:03 César Franck: Allegretto from Violin Sonata Midori, violin Sony 63331 6:36

07:42:50 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

07:54:38 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December Sarah Rothenberg, piano (Amer.) Arabesque 6666 4:28

08:07:54 Tchaikovsky & Ellington: The Nutcracker: Overture Harmonie Ensemble New York Steven Richman Harm Mundi 907493 6:29

08:16:14 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

08:26:39 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

08:37:56 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

08:50:14 Franz Gruber: Silent Night Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 3:23

08:54:17 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

09:03:35 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Sean Chen, piano Steinway 30029 16:02

09:20:45 Morton Gould: American Ballads: Star-Spangled Overture National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 5:09

09:28:31 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

09:37:00 Eugène d'Albert: The Departure: Overture MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 7:54

09:47:20 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 6:39

09:55:16 John Rutter: There is a Flower Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 573421 4:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:18 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:02

10:02:48 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:58

10:08:09 César Franck: Les Djinns François-Joël Thiollier, piano (French-Amer.) Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi Naxos 553472 12:04

10:22:32 César Franck: Allegretto from Violin Sonata Jeffrey Khaner, flute (Canadian, form.TCO principal "KAY ner") Avie 2131 5:45

10:30:39 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? Sol Gabetta, cello (Argentine 1981-) Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

10:38:16 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano (Eng. 1960-) BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

10:47:11 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 3:00

10:51:15 Joseph Haydn: Symphony No. 94 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:05

11:16:53 Franz Schubert: Twelve Waltzes Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9327 9:02

11:27:23 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

11:30 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:30:46 Traditional: Ding Dong! Merrily on High Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 2:04

11:33:01 Traditional: Still, still, still Cleve Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 2:18

11:35:19 Mel Tormé: The Christmas Song Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Page MAA 1999 3:34

11:38:53 Felix Mendelssohn: Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 2:49

11:43:13 Traditional: A Maiden Most Gentle Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1996 3:10

11:46:24 Traditional: Gloucestershire Wassail Members of Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 2:11

11:48:36 Katherine K. Davis: The Little Drummer Boy Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:56

11:52:33 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:43

11:56:49 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:23 John Rutter: Suite for Strings Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

12:20:13 John Rutter: Opening Chorus from Magnificat Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 114 6:49

12:29:47 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

12:37:46 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 4:53

12:44:32 Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 Rudolf Firkusny, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:32

12:55:25 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:57 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 34:40

13:38:17 Sir William Walton: Partita for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

13:55:06 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings and Continuo in G Major Israel Chamber Orchestra Album: Vivaldi Collection: String Symphonies, Vol.III Music Masters 67096 Music: 4:36

Ludwig Beethoven: 32 Variations in C Minor, WoO 80 Rodolfo Leone, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 17:33

Antonio Vivaldi: Four Seasons: Winter Buffalo Philharmonic; Dennis Kim, violin; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York Music: 9:10

Frederic Chopin: Polonaise-Fantasie, Op. 61 Rodolfo Leone, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 20:28

George Frideric Handel: Air With Variations London Brass Album: Harmonious Blacksmith Teldec 43923 Music: 4:27

Mykola Leontovych: Carol of the Bells Dallas Brass; Mike Levine, conductor Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 2:55

Traditional (arr. Anne-Marie Cabut): Noel Nouvelet (France) Cristiana Anghel, percussion Romanian Radio Children's Chorus Voicu Popescu, Director, conductor Mihail Jora Concert Hall, Romanian Radio, Bucharest, Romania Music: 01:02

Traditional (arr. Paul Caldwell & Sean Ivory): Go Where I Send Thee Judy Mason, Accompanist Spivey Hall Tour Choir Martha Shaw, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 2:20

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Opus 56, "Scottish": Movements 2-4 Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: ~25:00

George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6, HWV 319 Strings Festival Orchestra John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:19

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 Roger Harvey: Fantasy de Noël Burning River Brass BurnRiver 2008 4:42

16:05:38 John Jacob Niles: I Wonder As I Wander Burning River Brass BurnRiver 2008 3:17

16:11:58 Morton Gould: American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 10:20

16:25:37 Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine Brian Home, tenor Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80551 3:21

16:32:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 7:33

16:42:28 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Harm Mundi 2908304 7:29

16:52:01 Hector Berlioz: L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 1999 4:30

16:58:21 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

17:04:18 David Lovrien: Minor Alterations Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 6:03

17:12:45 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 11:52

17:26:57 George Frideric Handel: Messiah: And He shall purify Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 2:24

17:29:22 George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 3:46

17:33:08 George Frideric Handel: Messiah: Glory to God Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 1:51

17:39:24 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

17:47:05 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 1:58

17:51:50 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:56 César Franck: Le Chasseur maudit Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80247 13:50

18:24:52 Philip Stopford: Lully, Lulla, Lullay St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 4:35

18:31:21 Anonymous: Angelus ad virginem St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 3:10

18:36:13 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 16:16

18:53:00 Adolphe Adam: O Holy Night St. Paul's Cathedral Choir Andrew Carwood Decca 4789225 5:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 César Franck: Symphonic Variations Pascal Rogé, piano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 16:02

19:20:44 George W. Chadwick: Symphony No. 2 Op 21 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 35:00

19:58:49 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:00

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:58 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 14:39

20:17:04 Ludwig August Lebrun: Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 20:31

20:39:10 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

20:58:11 Giuseppe Torelli: Allegro from Trumpet Concerto Paramount Brass Centaur 2355 1:38

21:02:23 Alfredo Casella: Paganiniana Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 18:02

21:21:19 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance Op 17 Yefim Bronfman, piano (Russ.-Israeli 1958-) Sony 61767 7:05

21:28:57 Gerald Finzi: Romance Op 11 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

21:38:40 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

21:51:01 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 Op 88 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 35:37

22:27:44 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 17:02

22:46:26 Amilcare Ponchielli: Elegia La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

23:00 QUIET HOUR

23:01:36 Traditional: Sweet was the Song the Virgin Sang Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2041 2:16

23:03:53 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

23:10:23 William J. Kirkpatrick: Away in a Manger Burning River Brass BurnRiver 2004 2:13

23:13:52 André Jolivet: Pastorales de Noël Manuela Wiesler, flute Bis 739 11:42

23:25:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 K 415 Alexander Schimpf, piano CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2013 8:14

23:34:31 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 10:18

23:44:50 Morten Lauridsen: Lux Aeterna: O nata lux Voces8 Decca 22601 4:22

23:49:12 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 4:37

23:54:23 Robert Schumann: Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 # 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 2:42

23:57:21 Ralph Vaughan Williams: The Blessed Son of God from 'Hodie' London Symphony Chorus Richard Hickox EMI 54128 2:34