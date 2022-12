WCLV Program Guide 11-17-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Suite Bergamasque: Clair de lune Simon Trpceski, piano Album: Debussy: Images; Arabesques; Children's Corner; Clair de lune; L'Isle joyeuse EMI 272 Music: 4:36

Johann Sebastian Bach: Selections from Musical Offering, BWV 1079 Stephanie McNab, flute, Calidore String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 9:25

Alfonso Montes: Llanura Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 5:49

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26 Simon Trpceski, piano; Stavanger Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Stavanger Symphony Orchestra, Fartein Valen, Stavanger Konserthus, Stavanger, Norway Music: 27:28

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo" Movements 1 Largo and 4 Presto e piano JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor Album: Baroquen Treasures Newport 60102 Music: 4:32

Darius Milhaud: Suite for Clarinet, Violin and Piano, Op. 157b Prima Trio Henry Morrison Flagler Museum, Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 12:32

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:08

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F major, Op. 68: Movement 1 New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Beethoven: Symphonies Nos. 6 & 8 Sony 47517 Music: 11:05

Giuseppe Verdi: Ave Maria from Otello Leontyne Price, soprano; RCA Italiana Opera Orchestra; Francesco Molinari-Pradelli, conductor Album: Leontyne Price: Verdi Heroines RCA 7016 Music: 4:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:29 Jean Sibelius: Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 36:05

02:39:04 Antonín Kraft: Cello Concerto Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 20:11

03:00:33 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:46

03:29:36 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 Op 15 Emil Gilels, piano Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4795448 51:37

04:23:56 Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849 34:44

05:02:26 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 20:22

05:24:18 Joseph Haydn: Symphony No. 96 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 21:33

05:50:14 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:45 René Touzet: Zapateo Cubano Elena Casanova, piano MSR Classics 1136

06:03:22 René Touzet: Dancita Nos. 1-3 Elena Casanova, piano MSR Classics 1136

06:08:35 Giuseppe Verdi: Act III, scene and aria from "La forza del destino" Plácido Domingo, baritone (Carlo); Gianluca Buratto, bass (chirugo) Valencia Community Orchestra Pablo Heras-Casado Sony 373312

06:17:40 Joaquin Malats: Serenata española David Russell, guitar Telarc 80576

06:22:00 Isaac Albéniz: Malagueña, Op. 165, No. 3 David Russell, guitar Telarc 80672

06:27:57 Enrique Granados: Suite on Galician Songs (Suite sobre cantos gallegos) (1899) Barcelona Symphony Orchestra Pablo Gonzalez Naxos 8573263

07:00:46 Antonio Vivaldi: "Winter" Violin Concerto from "The Four Seasons" Lara St. John, violin Símon Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Eduardo Marturet Ancalagon 134

07:10:34 Francisco Mignone: Minuet from the opera "O Contratador de Diamantes" (1924) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

07:12:53 Francisco Mignone: Three Spanish Songs (1932) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

07:19:49 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G, Op. 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada Pentatone 5186578

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

John Williams: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Album: Summer Night Concert Schoenbrunn 2010 DG 001455902 Music: 4:24

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 20:17

George Frideric Handel: Chaconne, HWV 435 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:09

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; John Wieland, bass; Jacksonville Symphony Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 14:09

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

10:02:18 Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme Tanglewood Festival Chorus (fd.1970) Boston Pops John Williams Sony 62592 3:36

10:08:21 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

10:16:41 Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 17:01

10:38:12 George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 11:15

10:51:04 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

10:56:49 Leroy Anderson: Blue Tango BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:53

11:08:09 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

11:13:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 K 216 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:32

11:22:51 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau New York Philharmonic George Szell Unitd Arch 13 12:35

11:38:53 Maurice Ravel: La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:35

11:52:40 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar (Amer. NY based) Willow 1036 5:19

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded March 2, 2018 - From the campus of the University of California, Berkeley, this week’s From the Top features the winning ensemble of KDFC’s Local Vocals High School Choir Sing-Off and, at 120 singers, it’s the largest choir ever featured on the program. We meet a 17-year-old pianist with a moving story to tell about losing access to her beloved piano for financial reasons and how she overcame that situation ... and a young string quartet performs the rhapsodic first movement of Debussy’s string quartet in G major, Op. 10

Meraki Quartet, all 15 from Berkeley, California performing I. Animé et très décidé from String Quartet in G minor, Op.10 by Claude Debussy.

17-year-old violinist John Fawcett from Bend, Oregon performs La Gitana by Fritz Kreisler with Christopher O’Riley, piano.

17-year-old pianist Abigail Arkley, 17, piano from Bloomington, Minnesota performing: 1.Molto allegro from Piano Sonata No. 2, Op.64, “The Fire Sermon”, by Einojuhani Rautavaara

17-year-old cellist Woojin Nam, 17, cello from San Ramon, California performing: III. Andante from the Sonata in G minor for Cello and Piano, Op.19 by Sergei Rachmaninoff with Christopher O'Riley, piano

Gunn High School Concert Choir from Palo Alto, California performing: “Tshotsholoza”, Traditional South African Song, adapted by Jeffrey L. Ames (b.1969) and Pilgrim's Hymn by Stephen Paulus

17-year-old violinist John Fawcett from Bend, Oregon performing: "Sea-Shell" by Carl Engel, arr. by Efrem Zimbalist, with Christopher O’Riley, piano

13:00 WCLV CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

13:00:26 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

13:13:03 Karl Ditters von Dittersdorf: Harp Concerto Nicanor Zabaleta, harp Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz DeutGram 439693 18:54

13:36:59 Arcangelo Corelli: Concerto Grosso Op 6 # 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 13:45

13:52:26 César Franck: Psyché Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 28:01

14:27:43 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:19

14:40:12 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

14:52:26 Camille Saint-Saëns: Phaëthon Op 39 Royal Philharmonic Christian Badea Telarc 80274 8:45

15:05:12 Hershy Kay: Stars and Stripes Ballet Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 28:06

15:36:54 Joseph Lanner: Waltz 'Evening Stars' Op 180 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:55

15:50:13 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

16:01:22 Pietro Nardini: Violin Concerto Mischa Elman, violin Vienna State Opera Orchestra Vladimir Golschmann Vanguard 8033 14:20

16:19:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

16:36:16 David Amram: Variations on 'Red River Valley' Julius Baker, flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85546 12:20

16:52:07 Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture Op 65 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 7:45

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 2

Johann Sebastian Bach: Toccata and Fugue in d BWV 565—E. Power Biggs, organ (CBS 42643) 9:39

Johann Sebastian Bach (arr Leopold Stokowski): Toccata and Fugue in d BWV 565—Stokowski Symphony (EMI 65614) 9:34

Alfredo Catalani: La Wally: Ebben? Ne andrò lontana—Renata Tebaldi; Monte Carlo Opera/Fausto Cleva (Decca 460596) 4:49

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043—Hilary Hahn, Margaret Batjer, violins; LA Chamber Orchestra/Jeffrey Kahane (DeutGram 4795448) 6:49

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna—Chorus & Orchestra of Berlin German Opera/Eugen Jochum (DeutGram 4795448) 2:33

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music—Philharmonia Zürich/Fabio Luisi (Accent 102) 8:07

Antonio Vivaldi: Largo from Lute Concerto in D RV 93—Eliot Fisk, guitar; Orchestra of St. Luke’s (MusicMaster 67097) 4:56

Georges Bizet: Carmen: Toreador Song—Cincinnati Pops/Erich Kunzel (Telarc 80703) 2:18

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato—San Francisco Ballet Orchestra/Martin West (Reference 125) 2:01

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine—Cambridge Singers; City of London Sinfonia/John Rutter (Collegium 109) 6:41

Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 'Organ'—Gaston Litaize, organ; Chicago Symphony/Daniel Barenboim (DeutGram 4796018) 7:23

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: A Tribute to Bobby Short - Celebrating the artist who sang more songs from Broadway and Hollywood than anyone else: the debonair king of cabaret, featurng excerpts from Bill Rudman's 1977 interview

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm William Bolcom Songs by Gershwin Nonesuch 979151-2

18:01:37 00:01:27 Johnny Green-Edward Hayman Body and Soul Bobby Short Bobby Short: Celebrating 30 Years at the Café Carlyle Telarc CD-83428

18:03:02 00:03:57 Cole Porter From This Moment On Bobby Short 50 by Bobby Short Atlantic 7567-81715

18:07:59 00:01:50 Yip Harburg-Vernon Duke I Like the Likes of You Bobby Short Bobby Short Collectors' Choice 17742-02372

18:10:34 00:01:50 Cy Coleman-Carolyn Leigh I've Got Your Number Bobby Short 50 by Bobby Short Atlantic 7567-81715

18:13:26 00:03:20 Harold Arlen-Ted Koehler Ill Wind Bobby Short Bobby Short Live at the Café Carlyle Atlantic SD2-609

18:18:15 00:02:01 Cy Coleman-Carolyn Leigh Here's to Us Bobby Short Mabel Mercer and Bobby Short at Town Hall Collectables COL-CD-68392

18:20:43 00:02:45 Ogden Nash-Vernon Duke Roundabout Bobby Short Mabel Mercer and Bobby Short: Second Town Hall Concert Collectables COL-CD-68392

18:25:00 00:03:23 Cole Porter You've Got That Thing Bobby Short Bobby Short Loves Cole Porter Atlantic SD2-606

18:29:56 00:03:08 Richard Rodgers-Lorenz Hart I Believe in You Bobby Short Bobby Short Celebrates Rodgers & Hart Atlantic Atlantic 81320-2

18:33:55 00:02:46 Stephen Sondheim Losing My Mind Bobby Short Bobby Short Live at the Café Carlyle Atlantic SD2-609

18:37:04 00:03:33 Duke Ellington-Billy Strayhorn Something to Live For Bobby Short Mabel Mercer and Bobby Short: Second Town Hall Concert Collectables COL-CD-68392

18:41:20 00:01:33 Andy Rasaf-James Johnson Guess Who's in Town? Bobby Short Guess Who's in Town? Atlantic 7-81778-4

18:43:36 00:03:25 Fats Waller-Andy Rasaf Black and Blue Bobby Short Guess Who's in Town? Atlantic 7-81778-4

18:47:29 00:03:10 Ira Gershwin-Vernon Duke I Can't Get Started Bobby Short Bobby Short: Celebrating 30 Years at the Café Carlyle Telarc CD-83428

18:50:39 00:01:15 Baldwin Bergerson-William Archibald Sleep, Baby, Don't Cry Bobby Short Bobby Short: Swing That Music! Telarc CD-83317

18:52:07 00:00:53 George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy Sony SK60659

18:53:09 00:03:50 Cole Porter Filler: At Long Last Love Bobby Short Bobby Short: Celebrating 30 Years at the Café Carlyle Telarc CD-83428

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:51 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner RCA 300350 7:20

19:13:42 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Boston Symphony Orchestra Pierre Monteux RCA 300350 43:50

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Giancarlo Guerrero, conductor; Jean-Yves Thibaudet, piano – recorded 8/21/2016 in Miami

Avner Dorman: Siklòn (2015)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D

21:59:28 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 1 BWV 772 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 1:03

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad – Thanksgiving is approaching, and we explore food and restaurants, with Jim Gearhart’s “Gourmet dejeuner,” Monty Python’s “Australian Table Wines,” the Two Ronnies’ “You are What You eat,” Bob and Ray’s “Children’s Menu” and Joan Morrison’s”Lime Jello Cottage Cheese Surprise”… Perhaps, Robert Conrad reads his story “The Frabus Likes Raspeberry Ripple Ice Cream”

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:22 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342 7:08

23:09:30 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby Moscow Radio & TV Symphony Rauf Abdullayev Delos 2009 5:47

23:15:18 Duke Ellington: Come Sunday Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:20

23:21:43 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:06

23:29:50 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano Sony 48066 7:57

23:38:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:40

23:46:30 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano (Fr. 1961- TEE bow day CIPC 2nd 1979) Decca 470290 3:19

23:49:49 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 3:44

23:54:34 Traditional: She Moved Through the Fair Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:17

23:58:11 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23