WCLV Program Guide 11-16-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Manuel de Falla: Cuatro Piezas Espanolas Andaluza Santiago Rodriguez, piano Album: Spanish Album Elan 2206 Music: 4:28

Igor Stravinsky: Capriccio Roland Pontinen, piano; RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 18:06

Steve Reich: Cello Counterpoint Rose Bellini, cello; Maya Beiser, 7 pre-recorded cello tracks Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA Music: 11:32

Manuel de Falla: Fantasia Baetica Angela Hewitt, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:56

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114: Movement 3 Scherzo: Presto Quartuor Ebene; Menahem Pressler, piano Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe Suite No. 2 Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langrée, conductor Taft Theatre, Cincinnati, OH Music: 17:26

Franz Schubert: String Quintet in C Major, D. 956, Op. posth. 163 Arnaud Sussmann, violin; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola; Keith Robinson, cello; Laurence Lesser, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 18:50

Scott Joplin: Solace Benjamin Loeb, piano International Conducting Workshop and Festival, Tsarsko Selo, Sofia, Bulgaria Music: 6:04

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:09 Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo Jeffrey Biegel, piano (Amer. www.jeffreybiegel.com) Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 18:10

02:21:03 Albert Roussel: Bacchus et Ariane Op 43 Royal Scottish Nat'l Orch Stéphane Denève Naxos 570245 37:25

03:02:39 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 21:52

03:25:38 Robert Schumann: Bunte Blätter Op 99 Arcadi Volodos, piano Sony 60893 34:59

04:04:01 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 63124 34:40

04:40:18 Johannes Brahms: String Sextet No. 2 Op 36 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 40:03

05:23:28 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 25:50

05:50:28 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 7:27

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

06:14:42 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

06:26:56 Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' Op 103 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 7:19

06:40:31 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano (Chin.born 1982- "long") Sony 511758 10:52

06:52:31 Alan Hovhaness: Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin (Amer. 1974-) Cedille 139 2:38

06:57:01 Gottfried Sonntag: Nibelungen March Wallace Collection Simon Wright Nimbus 5470 4:11

07:05:05 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

07:12:00 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

07:22:58 Claude Debussy: Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9350 3:54

07:28:18 John Williams: Hook: Main Themes Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:10

07:40:15 John Ireland: Epic March London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

07:51:51 Lili Boulanger: Of a Spring Morning Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

07:57:48 George Frideric Handel: Israel in Egypt: He gave them hailstones Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 2:01

08:07:22 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

08:13:51 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 10:46

08:27:32 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

08:42:19 Johann Christian Bach: Piano Concerto Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

08:54:19 Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:43

09:08:20 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

09:28:55 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

09:38:48 Johann Sebastian Bach: Fugue from Violin Sonata No. 1 BWV 1001 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 4:09

09:44:41 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

09:54:11 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:27 Ernesto Lecuona: La comparsa Kathryn Stott, piano (Eng.1958-) EMI 56803 2:11

10:02:59 Ernesto Lecuona: Danza lucumi Kathryn Stott, piano (Eng.1958-) EMI 56803 3:09

10:07:54 Frederick Delius: In a Summer Garden Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 82849 11:02

10:20:56 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

10:31:56 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

10:40:02 Domenico Scarlatti: Sonata KK 99 Yevgeny Sudbin, piano (Russ.born 1980- UK res. 'sood BEAN') Bis 2138 7:04

10:50:29 Robert Schumann: Symphonic Etudes Op 13 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338 25:05

11:17:12 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 11:00

11:30:16 Michael Haydn: Symphony No. '1B' Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5392 12:49

11:45:07 Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' Jenny Lin, piano Steinway 30028 12:03

12:06:39 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

12:19:11 Enrique Granados: Goyescas: Coloquia en la reja Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 9:08

12:31:40 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

12:42:25 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

12:52:34 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:16 Paul Hindemith: Symphonia Serena BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9217 29:58

13:35:49 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Suite Bergamasque: Clair de lune Simon Trpceski, piano Album: Debussy: Images; Arabesques; Children's Corner; Clair de lune; L'Isle joyeuse EMI 272 Music: 4:36

Johann Sebastian Bach: Selections from Musical Offering, BWV 1079 Stephanie McNab, flute, Calidore String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 9:25

Alfonso Montes: Llanura Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 5:49

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26 Simon Trpceski, piano; Stavanger Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Stavanger Symphony Orchestra, Fartein Valen, Stavanger Konserthus, Stavanger, Norway Music: 27:28

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo" Movements 1 Largo and 4 Presto e piano JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor Album: Baroquen Treasures Newport 60102 Music: 4:32

Darius Milhaud: Suite for Clarinet, Violin and Piano, Op. 157b Prima Trio Henry Morrison Flagler Museum, Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 12:32

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:08

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F major, Op. 68: Movement 1 New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Beethoven: Symphonies Nos. 6 & 8 Sony 47517 Music: 11:05

Giuseppe Verdi: Ave Maria from Otello Leontyne Price, soprano; RCA Italiana Opera Orchestra; Francesco Molinari-Pradelli, conductor Album: Leontyne Price: Verdi Heroines RCA 7016 Music: 4:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:36 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 542 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

16:06:21 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 3:26

16:12:56 Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 13:47

16:29:13 Maurice Jarre: Fatal Attraction: Theme Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 35607 5:09

16:36:51 Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 3:03

16:41:58 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

16:52:03 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:23

16:57:08 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie BWV 1067 Michael Schneider, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 2:23

17:04:16 Andrew Pryce Jackman: Fantasy on Verdi's 'Anvil Chorus' John Leach, cimbalom Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 6:31

17:14:14 Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 9:02

17:28:58 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 117 I Musici Philips 438876 5:52

17:39:45 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

17:45:40 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

17:53:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante K 364 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:23

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:09 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

18:24:10 Paul Hindemith: Neues vom Tage: Overture Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Virgin 91086 6:56

18:34:05 Paul Hindemith: Ragtime New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 3:14

18:38:48 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

18:54:49 Igor Stravinsky: Pastorale Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 3:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:28 Joseph Joachim: Henry IV Overture Op 7 London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:55

19:17:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 35:50

19:56:02 Jorge Morel: Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:07

20:00 SPECIAL: The Cleveland Orchestra Youth Orchestra, live from Severance Hall – Vinay Parameswaran, conductor; Célina Béthoux, violin

JOHN ADAMS: The Chairman Dances

SAMUEL BARBER: Violin Concerto

JOHANNES BRAHMS: Symphony No. 2 in D Op 73

21:46:35 Maurice Ravel: Allegro from String Quartet Melos Quartet DeutGram 4796018 8:06

21:56:00 Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' S 558/8 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:28

22:00 NIGHT MUSIC

22:00:44 Joseph Haydn: String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 21:58

22:23:50 Wilhelm Stenhammar: Serenade Op 31 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 32:35

22:57:16 Carlos Gardel: Por una cabeza Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 2:32

23:00 QUIET HOUR

23:01:31 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

23:06:20 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

23:10:12 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Leon Fleisher, piano Vanguard 1551 6:48

23:17:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:26:32 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 2 Patrick Gallois, flute (Fr. 1956-) Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 9:47

23:37:48 Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

23:42:19 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Cleveland Orchestra George Szell Sony 82849 6:12

23:48:31 Benjamin Godard: Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482 5:40

23:54:43 Claude Debussy: Preludes Book 2: Feuilles mortes Spencer Myer, piano (Amer. Oberlin grad Harm Mundi 907477 3:18