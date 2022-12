WCLV Program Guide 11-12-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Faculty Jazz Ensemble Recorded in concert at Drinko Hall on October 22, 2018

Joe Miller, trumpet; John Perrine, saxophone; Bob Fraser guitar; Rock Wehrmann, piano; Alfredo Guerrieri, bass; Chris Vance, bass; Bill Ransom, drums

Dexter Gordon: Fried Bananas

Woody Shaw: Little Red’s Fantasy

Joseph Kosma: Autumn Leaves

Julian Adderley: Sack o’ Woe

Nat Adderley: Work Song

Mike Stern: Choices

Mike Stern: Chromazone

John Perrine: Rack-on-touring

John Lennon – Paul McCartney: Norwegian Wood

Michael League: Shofukan

01:43:16 Ottorino Respighi: The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 18:11

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:30 Arturo Sandoval: Andante cantabile, from Trumpet Concerto Arturo Sandoval, trumpet; London Symphony Orchestra Luis Haza RCA Victor Red Seal 62661

02:05:07 Arturo Sandoval: Mambo Caliente London Trumpet Orchestra Geoffrey Simon Cala 4113

02:10:32 Eugenio Toussaint: Concierto para piano improvisado y orquesta (ii. Largo) Alex Brown, piano Philharmonic Orchestra of the Americas Alondra de la Parra Masterworks 75555

02:17:24 Paquito D'Rivera: Vals Venezolano Todd Levy, clarinet; Jeannie Yu, piano

02:23:50 George Gershwin: Piano Concerto in F Michel Camilo; Barcelona Symphony Orchestra Ernest Martinez Izquierdo Telarc 83611

03:01:15 Johann Strauss, Jr.: On the Beautiful Blue Danube, waltz, Op. 314 Vienna Philharmonic Gustavo Dudamel Sony Classical 537618

03:12:06 Ricardo Castro: Vals Capricho, Op. 1 (Waltz Caprice) Jorge Federico Osorio, piano Cedille Records 132

03:19:13 Angel J. Garrido: When You Hear This Waltz Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

03:23:37 Maurice Ravel: Noble and Sentimental Waltzes Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80171

03:43:30 Isaac Albeniz: Champagne, vals de salon Miguel Baselga, piano BIS 1973

03:48:37 Agustin Barrios: Vals de primavera (Spring Waltz) Alexander-Sergei Ramírez, guitar Deutsche Grammophon 471 532-2

03:54:00 Antonio Lauro: Vals Venezolano No. 3 (Venezuelan Waltz No. 3) Sharon Isbin, guitar; Thiago de Mello, percussion Warner Classics 624364

03:56:23 Felipe Villanueva: Poetic Waltz Mexico City Philharmonic Orchestra Enrique Batiz ASV 894

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:49 Alexander Borodin: Symphony No. 1 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 34:21

04:40:54 Joseph Haydn: Symphony No. 99 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:54

05:07:52 Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz Los Romeros, guitars (fd.1960) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 23:55

05:34:37 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 19:05

05:54:17 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:22

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:18 Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto Pinchas Zukerman, viola National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:32

06:13:25 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

06:22:43 Amy Beach: Fireflies Op 15 Joel Fan, piano (American 1969-) Reference 119 3:05

06:26:18 William Byrd: Mass for Five Voices: Agnus Dei Ora (choral ens. fd.2014 in UK) Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:30

06:31:18 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 Op 34 # 1 Maurizio Pollini, piano (Ital. 1942- mowr EET syoh) DeutGram 14190 4:54

06:42:47 Alexandre Luigini: Ballet égyptien: Part 1 Op 12 London Symphony Richard Bonynge Decca 433864 11:09

06:55:19 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

06:59:55 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:06:23 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Finale Op 36 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 5:10

07:13:15 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

07:24:19 Scott Joplin: The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159 3:05

07:29:11 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 Royal Scottish Nat'l Orch Niklas Willén Naxos 553962 5:29

07:40:47 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

07:51:22 Jules Mouquet: Suite for Winds: Scherzo Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:18

07:55:29 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

08:07:36 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347 6:16

08:16:11 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

08:26:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 23 K 590 Dover Quartet Cedille 167 4:49

08:32:09 George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed BerlinClas 1057 4:19

08:42:07 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan Lyon Opera Orchestra Kent Nagano Erato 14331 8:19

08:51:26 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano (Fr.-Canadian 1961-) Hyperion 66884 3:25

08:55:46 John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March Boston Pops Orchestra John Williams Philips 420178 5:26

09:06:41 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 Op 10 # 2 Peter Takács, piano (Amer. Oberlin faculty) Cambria 1175 17:46

09:29:06 Richard Rodgers: Victory at Sea: The Song of the High Seas Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80175 5:06

09:36:59 Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:02

09:47:29 Zez Confrey: Dizzy Fingers Richard Dowling, piano (Amer. www.richard-dowling.com) Klavier 77035 2:04

09:52:11 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:47 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

10:04:56 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

10:10:08 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

10:21:10 Traditional: Bonnie Banks of Loch Lomond Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 5:18

10:28:35 Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' Joel Fan, piano (American 1969-) Reference 119 4:30

10:36:43 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

10:44:37 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

10:51:50 Alexander Borodin: Piano Quintet Walter Panhofer, piano Vienna Octet Decca 4785437 20:31

11:14:27 Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations Op 28 David Oistrakh, violin Philharmonia Orchestra Nicolai Malko EMI 65419 14:49

11:32:09 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

11:46:18 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

11:59:07 Carlos López Buchardo: Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:15

12:06:51 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner RCA 300350 13:10

12:21:49 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 6:33

12:30:47 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

12:38:29 Umberto Giordano: Siberia: Act 2 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:25

12:45:27 Joseph Haydn: Symphony No. 19 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

12:59:12 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9289 1:31

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:35 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

13:32:45 Anton Arensky: Piano Concerto Op 2 Konstantin Scherbakov, piano Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 570526 26:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Williams: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Album: Summer Night Concert Schoenbrunn 2010 DG 001455902 Music: 4:24

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 20:17

George Frideric Handel: Chaconne, HWV 435 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:09

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; Kevin Casseday, bass; Jacksonville Symphony Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 14:09

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais; Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Anton Webern: Langsamer Satz for String Quartet Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 8:51

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 14:32

Camille Saint-Saens: Sonata in E flat major for Clarinet and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Michael Brown, piano Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY Music: 18:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:22 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

16:06:18 Alexander Borodin: Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 4:43

16:13:39 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

16:28:44 Dimitri Tiomkin: Dial 'M' for Murder: Suite Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 7:47

16:38:45 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Shannon Lee, violin Telarc 80695 1:11

16:42:13 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 7:38

16:52:29 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:10

16:57:55 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 2:54

17:05:00 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano (Cuban-born 1956-) Decca 4782732 6:11

17:13:54 Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 10:07

17:26:22 John Williams: Cowboys Overture Boston Pops Orchestra John Williams Philips 420178 8:51

17:39:45 Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Humming Chorus Tabernacle Choir of Temple Square Utah Symphony Joseph Silverstein Decca 436284 3:15

17:44:27 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

17:52:35 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:47 Alexander Borodin: Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 26:35

18:37:28 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

18:43:54 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:23

18:48:35 John Williams: Schindler's List: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:04

18:53:45 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

19:14:16 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 Op 44 Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:44 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 1 BWV 1030 Joshua Smith, flute (Amer. TCO Prin. 1990-) Delos 3402 16:55

20:19:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 K 211 Rachel Barton Pine, violin (Amer. 1974-) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 20:56

20:41:27 Charles-Marie Widor: Soirs d'Alsace Op 52 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 15:08

20:56:59 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Decca 4785437 2:51

21:02:38 Robert Schumann: Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano (Fr.-Canadian 1961-) Hyperion 67120 14:23

21:19:17 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

21:28:40 Eric Fenby: Overture "Rossini on Ilkla Moor" Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 6:34

21:37:24 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:26

21:50:56 George Frederick Bristow: Symphony No. 3 Op 26 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 34:37

22:26:39 E. J. Moeran: Third Rhapsody Margaret Fingerhut, piano (Eng. 1955-) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 17:37

22:46:17 Amilcare Ponchielli: Elegia La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:09:42 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 5 # 3 Evgeny Kissin, piano (Russ. 1971- kee SEEN) Sony 52567 2:30

23:12:12 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin (Amer. 1974-) Cedille 139 6:18

23:19:44 Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 Op 51 # 2 Chiara String Quartet Azica 71289 9:34

23:29:19 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Ilya Kaler, violin (Russ-born 1063- KAY ler) Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 9:26

23:39:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano (Jap.-Eng. 1948- MITS koh oo CHEE duh) Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 7:31

23:46:54 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 Per Tengstrand, piano (Swedish-Amer. Gold 1997 CIPC) Azica 71207 2:16

23:49:10 Anonymous: Ballad 'Johnny Faa' Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 3:46

23:53:32 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Sergei Babayan, piano (Armenian-Am. CIM fac. CIPC Gold 1989) Discover 920155 3:07

23:57:04 George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 2908304 2:54