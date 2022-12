WCLV Program Guide 10-16-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: String Quartet in F major: Movement 4 Vif et agite Ebene String Quartet

Claude Debussy: Petite suite for Piano, Four Hands Gilbert Kalish, piano; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Pamela Stein Lynde: From the Mountain Alexandra Porter, soprano and hand chimes; Meghan Curry, soprano and hand chimes; Kayleigh Butcher, mezzo soprano and hand chimes; Pamela Stein Lynde, gong Contemporary Undercurrent of Song Project and Stone Mason Projects, Maken Studios, Philadelphia, PA

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe (complete ballet) Movement 3 Part 3 Cincinnati May Festival Chorus & Cincinnati Symphony Orchestra; Juanjo Mena, conductor Cincinnati May Festival, Music Hall, Cincinnati, OH

Philip Glass (Trans. Paul Barnes): Orphee Suite for Piano: Movement 4 Paul Barnes, piano

Bongani Ndodana-Breen (arr. Bongani Ndodana-Breen): Harmonia Ubuntu Goitsemang Lehobye, soprano; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

Carl Maria von Weber: Quintet in B-flat major for Clarinet, Two Violins, Viola, and Cello, Op. 34 Tommaso Lonquich, clarinet; Erin Keefe, Ida Kavafian, violin; Yura Lee, viola; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Piano Quintet 'Trout' (1819)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 (1785)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002)

Leos Janácek: String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata' (1924)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 12 (1782)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)

Franz Doppler: Duettino Americain (c.1860)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony (1773)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848)

Alexander Scriabin: Canon (1883)

Sir William Walton: Portsmouth Point Overture (1925)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)

Cécile Chaminade: Etude romantique (1909)

Nicolò Paganini: Perpetual Motion (1835)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 (1773)

Traditional: Basle March

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1869)

Franz Schubert: Moment Musical No. 6 (1828)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Laudate Dominum (c.1600)

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 (1800)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

Sergei Prokofiev: Waltz Suite: Mephisto Waltz (1947)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947)

Leopold Mozart: Symphony (1767)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Aaron Copland: Billy the Kid (1938)

Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin (arr. Jonathan Tunick): But Not For Me Joshua Bell, violin; London Symph Orchestra; John Wiliams, conductor

Anton Arensky: String Quartet No. 2, for Violin, Viola and two Cellos, Op. 35: Movements 2-3 Eunice Keem, violin; Andrew Gonzalez, viola; Nicholas Finch, cello; Mia Barcia-Colombo, cello Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY

Simon Shaheen (arr. Jeff Scott): Dance Mediterranea Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL

George Gershwin: Rhapsody in Blue Charlie Albright, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Hildegard von Bingen: Veni creator spiritus Anonymous 4

Hildegard von Bingen, arr. Alex Fortes: Columbia aspexit Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: O tenebroso giorno Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: Io parto e non pi u dissi Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN

Felix Mendelssohn: Excerpts from 'Concert Piece No. 1 in F minor, Op. 113' Members of the Syrian National Symphony Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne, Germany

Leos Janacek: Sinfonietta RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giuseppe Verdi: Requiem: Lacrimosa (1874)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Lou Harrison: Suite for Violin & American Gamelan: Estampie (1974)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)

Georg Philipp Telemann: Flute Concerto (1720)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song 'Morgenlich leuchtend' (1867)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 (1899)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879)

Sergei Rachmaninoff: Waltz (1894)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz (1895)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Zoltán Kodály: Háry János: Suite a (1927)

Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 12 (1773)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 3 (1718)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown (2006)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)

Edvard Grieg: Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' (1876)

Luigi Boccherini: Symphony No. 17 (1782)

Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto (1910)

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 7 (1821)

Gregorio Allegri: Miserere (1638)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)

Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo (1867)

Jean Sibelius: King Christian II: Elegie (1898)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Haba±era (1907)