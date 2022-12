WCLV Program Guide 10-04-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Slovak Radio Symphony Orchestra; Kenneth Jean, conductor

Erich Korngold: Suite from Much Ado About Nothing, Op. 11 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Piano Puzzler: This week's contestant is Bob M. from Houston, TX

Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Part 1 Dawn Minnesota Orchestra; Neville Marriner, conductor

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Jorge Federico Osorio, piano; RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Frederic Chopin: Preludes Op. 28 Nos 2, 7, 16 Rafal Blechacz, piano

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21 Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH

Arno Babajanian: Trio in F sharp minor for Piano, Violin and Cello Mihai Marica, cello; Ani Kavafian, violin; Gloria Chien, piano Late Night Rose, Rose Studio at Lincoln Center, New York, NY

Ludwig van Beethoven (arr. Brandon Ridenour): Fur Elise Canadian Brass University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 'Organ' (1886)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Peter Tchaikovsky: Piano Trio (1882)

Sérgio Assad: Interchange (2008)

Robert Schumann: Symphony No. 2 (1846)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 'Waldstein' (1804)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 (1842)

Michel Corrette: Concerto comique No. 7 (1733)

Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 (1778)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

John W. Bratton: The Teddy Bears' Picnic (1907)

Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie (1893)

Francesco Salieri: Symphony 'La tempesta di mare' (1770)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Jacob Praetorius: Veni in hortum meum (1607)

Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture (1952)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Eduard Strauss: Non-Stop Polka (1874)

Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' (1861)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' (2017)

Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite (1683)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Maurice Ravel: Miroirs: Noctuelles (1905)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Luigi Cherubini: Symphony (1815)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:3

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G Minor, Op. 110 Gilbert Kalish, piano; Yura Lee, violin; Keith Robinson, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Erkbeck Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenes, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G Major, Op. 11 No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 10:50

Antonin Dvorak: Slavonic Dance, Op. 46: No.3 in A-flat Major Cleveland Orchestra; Christoph von Dohnányi, conductor

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Quintet in A Major for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, B. 155, Op. 81: Movements 1, 3-4 Wu Han, piano; Chad Hoopes, violin; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; Dmitri Atapine, cello UGA & the Chamber Music Society of Lincoln Center, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March (1891)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 (1764)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony (1741)

John Dowland: Time Stands Still (1603)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet (1796)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus (1791)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)

Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 (1942)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Sergei Prokofiev: Pastoral Sonatina (1932)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Édouard Lalo: Cello Concerto (1877)

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Igor Stravinsky: Suite Italienne (1932)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 (1837)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 (1780)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' (1943)

Arthur Foote: Suite for Strings (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

John McLaughlin: A Lotus on Irish Streams (1971)

23:00 QUIET HOUR

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)

Robert White: Christe, qui lux es et dies (c.1558)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Bill Evans: Peace Piece (1958)

Franz Schubert: Sanctus from German Mass (1827)