WCLV Program Guide 09-27-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Enigme No. 2 Arcadi Volodos, piano

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in D minor Arcadi Volodos, piano

Alexander Scriabin: The Poem of Ecstasy, Op. 54 Svetlana Smolina, piano; Christopher O'Riley, piano; Elmer Churampi, trumpet Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Piano Puzzler: This week's contestant is Allison Tolz from Montreal, Canada

Gabriel Faure: Piano Quintet No. 1 In D Minor, Op. 89 Fine Arts Quartet: Christina Ortiz, piano; Ralph Evans, violin; Efim Boico, violin; Juan-Miguel Hernandez, viola; Robert Cohen, cello

Jean Sibelius (arr. Jaakko Kuusisto): Cinq danses champetres (Five Rustic Dances) Op. 106 Pekka Kuusisto, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Carl Nielsen: Woodwind Quintet, Op. 43: Movement 2 Menuet Susan Rotholz, flute; Elaine Douvas, oboe; Joaquin Valdepenas, clarinet; Stefanie Przybylska, bassoon; Robin Graham, horn

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major, BWV 1007 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Carl Nielsen: Overture to Maskarade National Orchestral Institute Philharmonic; Osmo Vanska, conductor The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, The Clarice Smith Performing Arts Center, U of MD, College Park, MD

Paquito D'Rivera: Tembandumba Paquito D'Rivera, narrator; Young People's Chorus of New York City; Francisco Nunez, artistic director and founder

Rafael Bullumbo Landestoy: Fantasia Dominicana: Parts 1 & 2 Martin Soderberg, piano

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 (1800)

Max Reger: Variations & Fugue on a Theme of Hiller (1907)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 (1784)

Igor Stravinsky: Pulcinella Suite (1947)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets aka Dance of the Knights (1936)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto (1716)

Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

Jean-Baptiste Barrière: Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos (c.1740)

Eugène Bozza: Children's Overture (1964)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue (1707)

Franz Schubert: String Trio Movement (1816)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a pi• Istrumenti (1719)

Thomas Newman: Passengers: You Brought Me Back (2016)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1739)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar (1894)

Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture (1862)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Cyril Scott: Lotus Land (1905)

Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923)

Leopold Kozeluch: Wind Symphony (c.1800)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

E. J. Moeran: Sinfonietta (1944)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1739)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 (1821)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Stephen Hough, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Rick Robinson: Gitcha Groove On River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenas, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine, Houston TX

Joseph Achron: Hebrew Dance, Op. 35, No. 1 Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major: Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano

Albert Roussel: Concert pour petit Orchestra IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Johannes Brahms: Sonata for Viola and Piano in E-flat major, Op. 120, No. 2 Jonathan Vinocour, viola; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall Seattle, WA

Bedrich Smetana: Ma vlast (My Country): Vltava (The Moldau) Detroit Symphony Orchestra; Neeme Jarvi, conductor

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 (1865)

Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings (1902)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864)

Louis Théodore Gouvy: Finale from Symphony No. 4 (1856)

Robert Schumann: Arabeske (1839)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

Rodolfo Halffter: Festive Overture (1952)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 (1943)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau 'Russian Fair' (1911)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Scott Joplin: Bethena (1905)

Clarence Woods: Slippery Elm Rag (1912)

George Frideric Handel: Concerto 'Water Music' (1722)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 (c.1800)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 (1824)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 (1816)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 (1816)

Sergei Prokofiev: Winter Bonfire (1949)

Jean-Marie Leclair: Violin Concerto (1745)

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

Alan Hovhaness: Tzaikerk 'Evening Song' (1945)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Luigi Boccherini: Quintettino 'Night Music of Madrid Streets' (1780)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 (1834)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song (1899)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)