WCLV Program Guide 09-17-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace University - “I Love a Piano,” A Cabaret by Cynthia O’Connell, soprano with Mark Graham, piano

Rodgers/Sondheim: “Do I Hear a Waltz?” from “Do I Hear a Waltz?”

Menken/Ashman/Rice: “Beauty and the Beast” from “Beauty and the Beast”

Ricky Ian Gordon: “Is it Too Late?” from “My Life With Albertine”

John Bucchino: “The Song With the Violins”

Antonin Dvorak: “Song to the Moon” from “Rusalka”

William Bolcom (text: Arnold Weinstein): “Amor”

Shire/Maltby: “Patterns” from “Baby”

Ross/Keenan: “Who Wears These Clothes” from “The Times”

John Bucchino: “Temporary” from “Urban Myths”

Ricky Ian Gordon: “Joy”

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Tomas Luis de Victoria: "Jesu, Dulcis Memoria" Voices of Ascension Dennis Keene

Tomas Luis de Victoria: "Domine, Non Sum Dignus" (Lord, I am not worthy...) Peninsula Women's Chorus (Palo Alto, CA) Patricia Hennings

J. B. Comes: "Baylado" Kay Hilton, soprano; Pat O'Scannell, mezzo-soprano; Nicholas Tennant, baritone The Terra Nova Consort

Francisco Jose de Castro: Sonata No. 9 Chatham Baroque

Manuel Blasco de Nebra: Piano Sonata No. 3 in A Pedro Casals, piano

Isaac Albeniz: El Albaicin John Willams, guitar London Symphony Orchestra Paul Daniel

Enrique Granados: El fandango de candil, from Goyescas, Op. 11 Brazilian Guitar Quartet

Joaquin Rodrigo: Four Piano Pieces Artur Pizarro, piano

Anonymous: Naranijitay Florilegium and Arakaendar Bolivia Ashley Solomon

Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection): Chaconas y Marionas (Argentinian & Spanish bailes) The Harp Consort Andrew Lawrence-King

Ignacio de Jerusalem: Mass in D Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings

Joseph White: Violin Concerto in f# (finale) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege

Jose White Lafitte: La Bella Cubana Camerata Romeu Zenaida Romeu

Agustin Barrios: La catedral (The Cathedral) David Solis Olson, guitar

Carlos Guastavino: Las Presencias No. 7 "Rosita Iglesias" Jonathan Cohler, clarinet; Rasa Vitkauskaite, piano

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 (1812)

Henry Holden Huss: Piano Concerto (1898)

Michael Haydn: Symphony No. 34 (1788)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Strauss Jr: Polka 'Tik-Tak' (1874)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet (1800)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto (1753)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances (1791)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland (1937)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto (c.1720)

Marc-André Hamelin: Etude No. 11 'Minuetto' (2009)

Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto (1931)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)

Alec Wilder: Air for Flute (1945)

Isaac Albéniz: Suite Espa±ola: Leyenda 'Asturias' (1886)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)

Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto (1880)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 96 'Miracle' (1791)

Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' (1815)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Morton Gould: Fall River Legend: Hymnal Variations New Zealand Symphony Orchestra James Sedares, conductor

Franz Schubert: Die Nacht The King's Singers Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Morton Gould: Stringmusic Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Son Lux: I Woke Up in the Forest yMusic

Son Lux: Bows yMusic

Domenico Cimarosa: Concerto in G for Two Flutes and Orchestra Julia Bogorad-Kogan, flute; Alicia McQuerrey, flute The Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Duke Ellington, arr. Peress: New World A-Comin' Charlie Albright, piano The Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Darius Milhaud, arr. Daniel Seidenberg: La Creation du Monde, Op. 81 Apollo Chamber Players Midtown Arts and Theater Center Houston, MATCH, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Hildegard von Bingen: Beata nobis gaudia (1150)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 'Aeolian Harp' (1836)

Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture (1821)

Franz Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

18:00 DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Sergei Prokofiev: The Stone Flower: Wedding Dance (1953)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 (1812)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Tambourins (1738)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan (1841)

Leos Janácek: Jenufa: Symphonic Suite (1904)

Franz Joseph Haydn: Trumpet Concerto (1796)

Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938)

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe (1717)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 (1808)

Maurice Ravel: Leonard Bernstein's rehearsal of 'Alborada del gracioso' (1975)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882)

23:00 QUIET HOUR

Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

Leopold Stokowski: Two Ancient Liturgical Melodies (1934)

Hildegard von Bingen: Spiritui sancto (c.1150)

Orlando Gibbons: Pavan No. 16 (c.1620)

Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms (1933)