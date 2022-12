WCLV Program Guide 09-07-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Fritz Kreisler: Liebesleid (Love's Sorrow) Yevgeny Sudbin, piano

Rebecca Clarke: Morpheus Amber Archibald, viola; Jamie Namkung, piano KING FM, Seattle, KING FM Studios, Seattle, WA

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 5, Op. 53 Yevgeny Sudbin, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Jennifer Higdon: Dance Card River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC

Felix Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G major , Hob. I:94, 'Surprise' Michael Brown, piano; Tara Helen O'Connor, flute; Erin Keefe & Danbi Um, violins; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 11 (1881)

Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 1 (1936)

Ernö Dohnányi: Symphony No. 1 (1901)

Sergei Prokofiev: Ten Pieces from 'Romeo and Juliet' (1937)

Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue (1708)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Violin Sonata No. 8 (1802)

Johann Sebastian Bach: Gloria in excelsis Deo from Mass (1749)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 (1901)

Leonard Bernstein: Wonderful Town: The Story of My Life (1953)

Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939)

Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets (1725)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way (1924)

Peter Schickele: Unbegun Symphony (1966)

Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown (2006)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs: Mosquito (1906)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Claude Debussy: Valse romantique (1890)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 (1784)

Frederick Delius: A Song of Summer (1931)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 (1835)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895)

Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' (1902)

Anonymous: Greensleeves to a Ground (c.1600)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Antonín Dvorák: Piano Concerto (1876)

Bedrich Smetana: Má vlast: Tábor (1879)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Gershwin: An American in Paris (1928)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Leonard Rosenman: East of Eden: Main title (1955)

Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a (1711)

Earl Wild: Reminiscences of 'Snow White' (1995)

Fritz Kreisler: La Gitana (1918)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne (1737)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1868)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

John Lennon/Paul McCartney: Blackbird (1968)

George Gershwin: Oh, Kay!: Overture (1926)

18:00 DINNER CLASSICS

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture (1874)

Johann Strauss Jr: Polka 'Thunder and Lightning' (1868)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds (1778)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 3 (1946)

Jean Sibelius: En saga (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky a (1893)

Pierre Danican Philidor: Suite No. 5 (1717)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Gavottes (1737)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Karol Szymanowski: Symphony No. 2 (1910)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time: Louange à l'éternité de Jésus (1941)

23:00 QUIET HOUR

Sir Edward Elgar: Dream Children (1902)

Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings (c.1925)

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake (1909)

Guillaume Lekeu: Larghetto for Cello & Ensemble (1892)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

John Cage: In a Landscape (1948)

Robert Schumann: Schlummerlied (1840)