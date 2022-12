WCLV Program Guide 08-24-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ottorino Respighi: The Birds Movement 2 The Dove Academy of St. Martin in the Fields; Sir Neville Marriner, conductor

Ottorino Respighi: Violin Sonata in B minor Paul Huang, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Elmer Bernstein (arr. Patrick Russ): To Kill a Mockingbird: Main Title Desirae and Deondra Brown, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Morrow, GA

Gustav Mahler: Symphony No. 5 Movement 4 Adagietto New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12: Movement 3 Frank Huang, violin; Rohan De Silva, piano

Ricardo Lorenz: Dance Unlikely Concerto for Violin and Orchestra (Baile Improbable) River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenes, concert master & director River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Ludwig van Beethoven: Romance for Violin No. 2 in F major, Op. 50 Simone Porter, violin; Meng-Chieh Liu, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Enoch Sontonga / John Stafford Smith: "Nkosi sikelel' iAfrika" & "Star-Spangled Banner" Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

Mxolisi Matyila (arr. Mzilikazi Khumalo): Bawo Thixo Somandla Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Xolani Mootane, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

Stompie Mavi (arr. Gobingca George, orch. Jaako Kuusisto): Usilethela uxolo (Nelson Mandela) Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Kananelo Sehau, tenor soloist; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

Traditional: Shosholoza (encore) Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Antonín Dvorák: String Quintet No. 2 (1875)

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Édouard Lalo: Piano Trio No. 3 (1880)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

Antonín Dvorák: Serenade for Strings (1875)

Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Stephen Paulus: Prairie Songs: The Old Church (2001)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite (1703)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 (1907)

John Adams: The Chairman Dances (1987)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte (1731)

Anonymous: When the Saints Go Marching In

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Johannes Brahms: Finale from String Quartet No. 3 (1876)

Zez Confrey: Dizzy Fingers (1923)

Domenico Cimarosa: Sanctus from Requiem (1787)

William Steffe: The Battle Hymn of the Republic (1862)

Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Cole Porter: Can-Can: Overture (1953)

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551)

Leroy Anderson: Song of Jupiter (1951)

Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

George Gershwin: Two Waltzes (1933)

Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)

Ludwig van Beethoven: Minuet from Septet (1800)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Turkey Trot (1980)

Leonard Bernstein: Spring Song from 'The Lark' (1955)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Tommaso Traetta: Armida: Overture (1761)

Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820)

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun

Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude (1901)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Joseph Haydn: Mass No. 10 'Mass in Time of War' (1796)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Amy Beach: Le Prince gracieux (The Gracious Prince) Joanne Polk, piano

Michael Gilbertson: The Cosmos (2016) WindSync; River Oaks Chamber Orchestra; David Danzmayr, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Phoenix Avalon, violin; Hsin-I Huang, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D, Op. 35 Jan Mracek, violin; Prague Radio Symphony Orchestra; Ondrej Lenard, conductor Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague, Czech Republic

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 in F minor, "Appassionata" Jenny Chen, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Leonard Bernstein: Some Other Time from On the Town Betty Comden and Adolph Green, vocals; Milton Green, piano

Leonard Bernstein: Overture to Candide New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Leonard Bernstein: Candide: Glitter and be gay (1956)

Leonard Bernstein: Candide: I am easily assimilated (1956)

Raimundo Penaforte: West Side Story Suite (2007)

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme (1954)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1888)

Leonard Bernstein: Macbeth Blues (1955)

Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 1

Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me (1944)

Leonard Bernstein: Spring Will Come Again (1973)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

18:00 DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 (1807)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto (1787)

Franz Liszt: Venezia e Napoli (1859)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 70 (1779)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)

Tomaso Albinoni: Concerto for Strings (1707)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

William Schuman: Symphony No. 3 (1941)

Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933)

Anton Webern: Langsamer Satz (1905)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Mazurka (1876)

Bill Evans: Since We Met (1974)

23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Stephen Paulus: Berceuse (1983)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Jack Gallagher: Berceuse (1977)

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Franz Liszt: Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant /6 (1847)

Augusta Gross: Reflections on Air (2007)