WCLV Program Guide 08-23-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff (arr. Lucien Cailliet): Prelude in G minor, Op 23, No. 5 Vancouver Symphony Orchestra; Sergiu Comissiona, conductor

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 Stephen Hough, piano; Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Piano Puzzler: This week's contestant is Mirabai Knight from New York, NY.

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 "Archduke": Movement 1 Allegro moderato Beaux Arts Trio: Daniel Guilet, violin; Menahem Pressler, piano; Bernard Greenhouse, cello

Mark Dancigers: Everness yMusic Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA

William McGibbon: Sonata No. 3 in B minor Early Music Underground: Joshua Romatowski, flute; Christine Wilkinson Beckman, baroque violin; Henry Lebedinsky, harpsichord KING FM Northwest Focus Live, KING FM Studios, Seattle, WA

Peter Tchaikovsky: Sleeping Beauty: Waltz New York Philharmonic; Kurt Masur, conductor

Brad Richter: Navigating Lake Bonneville Brad Richter, guitar; Viktor Uzur, cello UC Davis, Mondavi Center for the Performing Arts, Davis, CA

Samuil Feinberg: Piano Sonata No 1 in A major op. 1 Marc-Andre Hamelin, piano The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Love Theme Israel Philharmonic Orchestra; Leonard Bernstein, conductor

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 "Pathetique" Movement 4 Finale New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Leonard Bernstein: Thirteen Anniversaries (1988): Movement 12 For Aaron Stern Alexandre Dossin, piano

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' (1954)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Carl Nielsen: Symphony No. 5 (1922)

Moritz Moszkowski: Piano Concerto (1898)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 'Classical' (1917)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale (1888)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Constant Lambert: Sarabande for the Followers of Virgo from 'Horoscope' (1937)

Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty (1957)

Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896)

Raimundo Penaforte: West Side Story Suite (2007)

Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade (1801)

Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Suite (1942)

John Williams: Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March (1981)

Morton Gould: Kurt Weill Songbook for Orchestra (1972)

William Byrd: Mass for Five Voices: Agnus Dei (1594)

Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba (1892)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Leo Brouwer: Danza caracteristica (1957)

Ernesto Lecuona: Preludio en la noche (1954)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 (1821)

Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments (1918)

Moritz Moszkowski: From Foreign Lands (1884)

George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture (1855)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto 'Storm at Sea' (1725)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 (1795)

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 2 'Cambridge' (1883)

Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' (1890)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ottorino Respighi: The Birds Movement 2 The Dove Academy of St. Martin in the Fields; Sir Neville Marriner, conductor Album: Respighi: The Birds EMI 47844 Music: 4:22

Ottorino Respighi: Violin Sonata in B minor Paul Huang, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 23:49

Elmer Bernstein (arr. Patrick Russ): To Kill a Mockingbird: Main Title Desirae and Deondra Brown, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Morrow, GA Music: 3:03

Gustav Mahler: Symphony No. 5 Movement 4 Adagietto New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Barber's Adagio - Romantic Favorites – Bernstein Sony 38484 Music: 11:05

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12: Movement 3 Frank Huang, violin; Rohan De Silva, piano Album: Live from the 2002 International Violin Competition of Indianapolis Arabesque Records Z6816 Music: 4:04

Ricardo Lorenz: Dance Unlikely Concerto for Violin and Orchestra (Baile Improbable) River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenes, concert master & director River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 18:00

Ludwig van Beethoven: Romance for Violin No. 2 in F major, Op. 50 Simone Porter, violin; Meng-Chieh Liu, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 7:55

Enoch Sontonga / John Stafford Smith: "Nkosi sikelel' iAfrika" & "Star-Spangled Banner" Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 3:39

Mxolisi Matyila (arr. Mzilikazi Khumalo): Bawo Thixo Somandla Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Xolani Mootane, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 3:04

Stompie Mavi (arr. Gobingca George, orch. Jaako Kuusisto): Usilethela uxolo (Nelson Mandela) Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Kananelo Sehau, tenor soloist; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 2:57

Traditional: Shosholoza (encore) Minnesota Orchestra; Minnesota Chorale; Gauteng Choristers; Osmo Vanska, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa Music: 2:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735)

Gustav Mahler: Funeral March from Symphony No. 5 (1902)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances (1923)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 1 (1965)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 (1833)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 (1880)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Kitty Waltz (1897)

Charles Strouse: Annie: Overture (1977)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet (1944)

Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' (1954)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Constant Lambert: The Rio Grande (1927)

Maurice Ravel: Piano Trio (1914)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

Georgs Pelécis: Concertino Bianco (1984)

William Boyce: Symphony No. 6 (1760)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite (1918)

Anton Diabelli: Guitar Sonata (c.1830)

Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 'London' (1913)

23:00 QUIET HOUR

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 'Dawn' (1944)

Constant Lambert: Sarabande for the Followers of Virgo from 'Horoscope' (1937)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Paul Schoenfield: Café Music: Andante (1987)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 11 (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings (1772)