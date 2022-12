WCLV Program Guide 08-15-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin: Gershwin Overture to "Of Thee I Sing" Buffalo Philharmonic Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Op. 28 Elina Vahala, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Albert Roussel: Music for Elpenor, Poeme radiophonique Op.59 Linda Chesis, flute; American String Quartet Otesaga Resort Hotel, Cooperstown, NY

Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle, Op. 16 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Bright Sheng: Seven Tunes Heard in China for Cello: Movement 4 The Drunken Fisherman Yo-Yo Ma, cello

Guido Gavilan: Cuarteto en Guaguanco Harlem Quartet UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO

Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet; New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Johannes Brahms: Symphony No. 2: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra; Christoph von Dohnanyi, conductor Sydney Opera House, Sydney, Australia

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Franz Danzi: Concertino for Clarinet & Bassoon (1818)

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 (1881)

Jacques Ibert: Flute Concerto (1934)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert (1910)

Franz Schubert: Mass No. 6 (1828)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881)

Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946) written for movie "Humoresque"

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917)

Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 1 (1790)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 19 (1762)

Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933)

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1734)

Frédéric Chopin: Four Mazurkas (1834)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels (1910)

Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)

John Williams: Lincoln: With Malice Towards None (2012)

John Williams: 1941: March (1979)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 'Military' (1794)

Richard Wagner: Das Liebesverbot: Overture (1836)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 /3 (1828)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture (1873)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10/6 (1728)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Amy Beach: Piano Concerto (1899)

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1978)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Tania Leon: Del Caribe, Soy! Nestor Torres, flute; Tania Leon, piano

Joseph Haydn: String Quartet No. 60 in G Major, Op. 76, Mp. 1, Hob.III:75 Jasper String Quartet Cooperstown Summer Music Festival, Christ Episcopal Church, Cooperstown, NY

Piano Puzzler: This week's contestant is Cynthia Sibitzky from Haslett, TX

Felix Mendelssohn: Song Without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Javier Perianes, piano

Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela; Gustavo Dudamel, conductor BBC Proms, Royal Albert Hall, London, England

Leonard Bernstein: West Side Story: Maria Pablo Villegas, guitar

Gabriel Faure: Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Leos Janacek: Jealousy (original prelude to 'Jenufa') Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D, Op. 35: Movement 1 Allegro moderato Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

Timo Andres: Trade Winds Aspen Contemporary Ensemble; Donald Crockett, conductor Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO

Gabriel Faure: Impromptu Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933)

Samuel Coleridge-Taylor: Petite Suite de Concert (1910)

John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977)

Frédéric Chopin: Scherzo from Sonata No. 3 (1844)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Paraphrase on 'Largo al factotum' (1944)

Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Gabriel Fauré: Berceuse (1879)

Gabriel Fauré: Requiem: Sanctus (1888)

Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto (1903)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

John Williams: Lincoln: With Malice Towards None (2012)

John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings (2015)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Michael Haydn: Symphony No. 25 (1783)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 (1885)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve - pianist Antonio Pompa-Baldi

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Samuel Coleridge-Taylor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Schubert: Moment Musical No. 6 (1828)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

John Bull: Pavan in the Second Tone (c.1600)

Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto (c.1750)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)