WCLV Program Guide 08-13-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory November 12, 2017

Elysian Trio (Robert Mayerovitch, p. + Julian Ross, vn., with guest artist BW faculty member Steven Banks, saxophone)

Julian Ross: Comodo, Not Dragon

David DeBoor Canfield (b. 1950) Trio after Brahms in G (2011)

Takashi Yoshimatsu (b. 1953) Melting Dream (1987)

Evan Chambers (b. 1963) Come Down Heavy! (1994)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Ariel Ramirez: Alfonsina y el Mar (arr. by Jorge Cardoso) Sharon Isbin, guitar

Leo Brouwer: Cuban Landscape with Rain Los Angeles Guitar Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Alicia de Larrocha, piano; English Chamber Orchestra Sir Colin Davis

Carlos Chávez: Paisajes Mexicanos (Part One - Lentamente) The State of Mexico Symphony Orchestra Enrique Bátiz

Jesús Monge Ramirez: "México lindo" Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Carlos Kleiber

Jacinto Guerrero: Prelude to Los Gavilanes National Orchestra of Spain Rafael Frühbeck de Burgos

Heitor Villa-Lobos: Suite Populaire Bresilienne Pepe Romero, guitar

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Duke Ellington: Three Black Kings (1974)

Robert Schumann: Piano Concerto (1845)

Zdenek Fibich: Symphony No. 2 (1893)

John Ireland: A London Overture (1936)

Erik Satie: Je te veux (1897)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 (1722)

Patrick Russ: Suite in D from 'Terpsichore" (1992)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Franz Liszt: Allegro from Beethoven's Symphony No. 6 'Pastorale'

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Waltz (1901)

Franz Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane (1967)

John Lennon/Paul McCartney: Come Together (1969)

Cole Porter: Ballet "Within the Quota" (1923)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka- Choro (1912)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 (1912)

William Byrd: First Pavan & Galliard (c.1600)

Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 (c.1700)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia (1737)

Sir Arnold Bax: Concertante for Piano left hand & orch (1949)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Sonata (1735)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser /1 (1852)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

André Jolivet: Concertino for Trumpet, Strings & Piano (1948)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786)

Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 2 'La Campanella' (1826)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata 'Variations on 'La Folia' (1705)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Erich Wolfgang Korngold: Piano Concerto for the Left Hand (1923)

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' (1864)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra Movement 8 In Memoriam: March, 'The BSO Forever' Bournemouth Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Improvisation: Bulerias (Flamenco Improvisation) Pepe Romero, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Leonard Bernstein: On the Town: 3 Dance Episodes New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15 in D minor, K. 421 Ebene Quartet Schwetzingen Festival, Mozart Hall, Schwetzingen, Germany

Fritz Kreisler: Caprice viennois Joshua Bell, violin; Paul Coker, piano

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA

Fritz Kreisler: Quartet in A minor Benjamin Beilman, Danbi Um, violins; Paul Neubauer, viola; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Gabriel Faure: Elegie, Op. 24 Tim Petrin, cello; George Fu, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

John Williams: Superman: March (1978)

César Franck: Les Djinns (1884)

Dimitri Tiomkin: Dial 'M' for Murder: Suite (1954)

George Frideric Handel: Minuet from Trio Sonata (1739)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture (1841)

Emilio Balcarce: La bordona (1958)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 (1910)

Carl Nielsen: Five Piano Pieces (1890)

Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' (1599)

Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

18:00 DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations (1884)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 6: Homesickness (1893)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Robert Schumann: Piano Concerto (1845)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Franz Schubert: Fantasy (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 8 (1778)

Victor Herbert: Five Pieces for Cello & Strings (1900)

Franz Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 68 (1774)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Amilcare Ponchielli: Elegia (1883)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane (1931)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings (1887)

23:00 QUIET HOUR

Franz Strauss: Nocturno (c.1850)

Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 (1874)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

George Frideric Handel: Berenice: Minuet (1737)

Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959)

William Grant Still: Mother and Child (1943)

Robert Farnon: Lake of the Woods (1945)

Sergei Liapunov: Etude No. 1 'Berceuse' (1905)